Rajasthan: पति के साथ जा रही थी पत्नी, अचानक पहुंच गया प्रेमी, फिर चाकू दिखाकर महिला को बताने लगा अपनी बीवी

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले में मंगलवार को एक महिला को लेकर सड़क पर करीब एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. महिला अपने पति के साथ जा रही थी, तभी उसका कथित प्रेमी वहां पहुंच गया. युवक ने रास्ता रोककर महिला के पति को चाकू दिखाया और महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा. इस दौरान दोनों युवकों के बीच जमकर विवाद हुआ और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

मामले की सूचना मिलने पर कवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला समेत दोनों युवकों को थाने ले गई. पूछताछ के दौरान महिला ने अपने पति के साथ जाने की इच्छा जताई. इसके बाद पुलिस ने उसे उसके पति के साथ भेज दिया, जबकि चाकू दिखाकर रास्ता रोकने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया.

हाईवे पर रोककर युवक ने किया पत्नी होने का दावा

पुलिस के मुताबिक, मामला कवाई थाना क्षेत्र के खानपुरा स्टेट हाईवे का है. मंगलवार को नयागांव खोपर निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा था. इसी दौरान बूढ़ातीत गांव का एक युवक वहां पहुंचा और दंपति का रास्ता रोक लिया.

आरोप है कि युवक ने चाकू निकालकर महिला के साथ मौजूद व्यक्ति को धमकाया. इसके बाद उसने दावा किया कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों ने लव मैरिज की है. युवक महिला को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा. वहीं, महिला के साथ मौजूद व्यक्ति ने खुद को उसका पति बताया. दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होती रही. देखते ही देखते सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया.

महिला को लेकर दो युवकों के दावे से जुटी भीड़

सड़क पर हुए इस विवाद को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. महिला को अपनी-अपनी पत्नी बताने वाले दोनों युवकों के बीच करीब एक घंटे तक विवाद चलता रहा. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी.

सूचना मिलते ही कवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को देखते हुए महिला और दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, महिला की चुप्पी के कारण मौके पर स्थिति और उलझ गई थी.

पुलिस ने कथित प्रेमी को हिरासत में लिया

कवाई थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला खोपर निवासी व्यक्ति की पत्नी पाई गई है. रास्ते में रोकने वाला युवक महिला का कथित प्रेमी बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, महिला ने ही कथित प्रेमी को बुलाया था, लेकिन बाद में वह उसके साथ जाने से पीछे हट गई. पूछताछ में महिला ने अपने पति के साथ जाने की इच्छा जताई. इसके बाद पुलिस ने उसे उसके पति के साथ भेज दिया.

वहीं, रास्ता रोककर चाकू दिखाने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों युवकों की ओर से किए गए दावों की भी पड़ताल की जा रही है.