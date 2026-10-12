लाठियों से पीट-पीटकर BJP पूर्व MLA की ले ली जान; ऐसा क्या कर दिया था कांड; गांववालों ने एकजुट होकर कर डाली हत्या

BJP MLA Murder Case: सोमवार को राजस्थान के भरतपुर में एक माइनिंग लीज़ और एक क्रशर प्लांट को लेकर गांववालों के साथ हुई झड़प में BJP के पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना की हत्या कर दी गई. हरियाणा के रहने वाले भड़ाना 2003 में राजस्थान के बयाना विधानसभा क्षेत्र से BJP MLA चुने गए थे, ये सीट उन्होंने 2008 तक संभाली थी. यह घटना रविवार देर शाम वियर पुलिस स्टेशन के तहत भोंडा गांव में हुई, जब भड़ाना अपनी माइनिंग लीज़ पर पहुंचे.

लाठियों से पीट-पीटकर हत्या

भोंडा गांव के सैकड़ों गांववाले इकट्ठा हो गए और कथित तौर पर उन पर लाठियों से हमला कर दिया. उन्हें वियर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया. उनके बॉडीगार्ड गगन शर्मा को भी जिला राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. भड़ाना को रविवार आधी रात को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. भोंडा गांव की पहाड़ियों के पास उनके पास एक माइनिंग लीज़ और एक क्रशर प्लांट था. माइनिंग लीज़ उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना के नाम पर थी. भोंडा और रायपुर गांव के गांव वाले दो साल से माइनिंग लीज़ और क्रशर प्लांट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कई बार धरना भी दिया और माइनिंग लीज़ का रास्ता भी जाम कर दिया.

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आखिर क्या था मामला

आंदोलन कर रहे गांव वालों का आरोप है कि भड़ाना ग्राम पंचायत की चरागाह की ज़मीन का इस्तेमाल माइनिंग की गाड़ियां पास कराने के लिए कर रहे थे. गांव वालों ने दो साल से क्रशर प्लांट को जाम कर रखा था, जबकि वह एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे. कोर्ट से क्रशर प्लांट चलाने की परमिशन मिलने के बाद भड़ाना ने रविवार को इसे फिर से शुरू किया, लेकिन बड़ी संख्या में गांव वाले आ गए और कहा जा रहा है कि हमला करने लगे. वियर थाना इंचार्ज धीरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव वालों और क्रशर प्लांट मालिक के बीच झड़प की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. भड़ाना को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

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