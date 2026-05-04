13 हजार KM दूर हुआ इश्क! अमेरिकी लड़की बनी किसान की बहू, हिंदू परंपरा से रचाई शादी

प्रेम के आगे दूरियां भी बौनी साबित हो जाती हैं. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के नागौर से सामने आया है, जहां अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकर लड़की ने राजस्थान के रहने वाले एक किसान परिवार के बेटे से शादी कर ली. विदेशी दुल्हन को देख गांव वाले हैरान हैं और खुश भी हैं. दोनों की लव स्टोरी आस-पास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

कहां का है मामला?

यह मामला राजस्थान के नागौर जिले के जायल उपखंड के आकोड़ा गांव का है. यहीं पर अमेरिका की रहने वाली वाली एलाइजा का आदित्य नाम के युवक से शादी हुई. ये शादी हिंदू परंपरा के अनुसार हुई, जिस दौरान एलाइजा ने घाघरा-चोली पहनी थी, जो पिंक कलर की ड्रेस थी. इसके अलावा एलाइज ने हाथों में कंगन-चूड़ी के साथ मेंहदी भी लगा रखी थी, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. वहीं दूल्हे बने आदित्य ने राजपूताना ड्रेस पहन रखा है. दोनों का लुक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे हुई दोनों की मुलाकात?