Home > राजस्थान > इश्क ने चलवाई गोली! लड़की बनी प्रेमी के जान की दुश्मन, प्रेमिका ने जैसे ही कहा कि ये ‘वही’ है बंदूकबाज ने मार दी गोली

इश्क ने चलवाई गोली! लड़की बनी प्रेमी के जान की दुश्मन, प्रेमिका ने जैसे ही कहा कि ये ‘वही’ है बंदूकबाज ने मार दी गोली

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर शहर में स्थित एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मार दी गई थी. अब इस केस का खुलासा हो गया है. पता चला है कि ये मामला पूरा प्रसंग के चलते हुआ है. जानिए पूरी डिटेल.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 12, 2026 2:08:45 PM IST

राजस्थान क्राइम न्यूज
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अलवर के सदर थान क्षेत्र स्थित बुर्जा के पास नायरा पेट्रोल पंप पर दिन में एक युवक ने सेल्समैन को गोली मार दी थी. जिसका अभी जयपुर में इलाज चल रहा है. जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये पूरा मामला इश्क-मोहब्बत का है. आरोपी युवक ने गोली चलाने से पहले अपने प्रेमिका से पीड़ित की पहचान की, फिर गोली मार दी. 

पुलिस ने क्या बताया?

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन एक महिला से लगातार फोन पर बात करता था. वह जिस युवती से बात करता था वह आरोपी की प्रेमिका है. जब सेल्समैन के बारे में युवती ने प्रेमी आरोपी को बताया था, तो उसने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया और मारने की साजिश रची. 

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गोली मारने के लिए चोरी की थी बाइक

पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि आरोपी ने पहले कठूमर क्षेत्र से एक बाइक चोरी की. फिर उसे लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा और सेल्समैन को मारने का प्लान बनाया. गोली चलाने से पहले आरोपी ने सेल्समैन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी और पहचान की पुष्टि की. इसके बाद उसने मोबाइल पर कॉल कर अंतिम पुष्टि की और फिर गोली चला दी. गोली लगने से सेल्समैन घायल हो गया. और आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर उसे दबोच लिया. हालांकि, अभी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. और आरोपी के पिछले क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है इसका पता कर रही है. 

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Tags: rajasthan news
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