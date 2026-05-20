Rajasthan Crime: जीजा की हैवानियत! पति था घर से बाहर, कमरे में घुसा बहनोई, फिर गर्भवती साली को पकड़ा और…

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर में एक गर्भवती युवती ने अपने जीजा पर रेप का आरोप लगाया है. यही नहीं युवती का आरोप है कि जीजा की हरकत की जानकारी परिवार को देने पर उसके साथ मारपीट की गई. इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी मिली. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2018 में परिवार की दो बेटियों की शादी एक ही घर में हुई थी. 14 अप्रेल 2026 की रात पीड़िता का पति घर से बाहर गया हुआ था. वह कमरे में अकेली थी. इसी दौरान उसके जीजा ने कमरे में घुसकर उसके साथ रेप किया.

युवती को गंभीर परिणाम भुगतने की दी गई धमकी

अगले दिन पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को दी. आरोप है कि इसके बाद परिवार के कई लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई. होश में आने के बाद उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.

यही नहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाद में पीड़िता का भाई अपनी बहनों से मिलने पहुंचा, तो उसके साथ भी मारपीट की गई. सूचना मिलने पर पीड़िता के पिता और अन्य परिजन वहां पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया. आरोप है कि पीड़िता को मायके भेजने से मना कर दिया गया.

पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती

परिजनों के अनुसार कुछ दिन बाद पीड़िता के साथ फिर मारपीट की गई. इसके बाद वह अपने मायके पहुंची, जहां उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही. उसे उल्टियां, पेट और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी. हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.