पत्नी को ‘मुर्गा’ बनाकर करता था घिनौना काम, एक दिन जवान बेटी ने देख लिया, फिर 4 लोगों के साथ हो गया ‘कांड’

Ajmer Ram Singh Choudhary Murder Myestery: राजस्थान के अजमेर में बोराड़ा थाना में पति और सौतन समेत 4 लोगों की हत्या की जांच नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अजमेर (केकड़ी) में कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी और उनकी दूसरी पत्नी समेत परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है. पूरी घटना श्रीरामपुरा गांव की है. यहां मुख्य सड़क शुक्रवार सुबह एक जली हुई कार में चार शव मिलने से सनसनी फैल गई. बाद में मृतकों की पहचान रामसिंह चौधरी, उनकी मां पुसी देवी, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और बुआ की बेटी महिमा के रूप में हुई. शुरुआत में यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या रामसिंह चौधरी की पहली पत्नी सुनीता और उनके नाबालिग बेटे ने की है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि रामसिंह चौधरी बोराड़ा थाना का हिस्ट्रीशीटर है. वह कई आपराधिक वारदात में शामिल रहा था. वह कई बार जेल भी जा चुका था. बाहुबल के दम पर रामसिंह चौधरी वर्ष 2010 में बोराड़ा से सरपंच बना था. वह इस पद पर करीब डेढ़ साल तक रहा. इस बीच उसकी मां पूसी देवी भी 2005 से 2010 तक सरंपच रही थीं. 6 साल पहले रामसिंह चौधरी ने दूसरी शादी एडवोकेट सुरज्ञान देवी से की, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य थीं.

बेटे ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस द्वारा की गई सख्ती से पूछताछ में आरोपी नाबालिग बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पिता और दादी समेत 4 लोगों की हत्या की बात कबूल करते हुए बेटे ने बताया कि उसका पिता रामसिंह शराब पीकर मां सुनीता पर अन्याय करता था. उसकी बड़ी और बहन और उसके साथ भी बेरहमी से पेश आता था.

बेटे ने बताया कि रामसिंह उसकी मां को पहले मुर्गा बनाता था फिर पीटता था. वह बहुत क्रूर था और पूरे परिवार को प्रताड़ित करता था. उसने बताया कि उसकी मां सुनीता को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और घर में दिन भर उससे काम करवाया जाता था. मां की हैसियत एक नौकरानी से भी गई गुजरी थी. मां के साथ हो रहे अत्याचार पर बेटे ने कहा था कि एक दिन पिता को मार दूंगा.

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कैसे की हत्या

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद में पहली पत्नी सुनीता ने अपनी बेटी सरिता और एक नाबालिग बेटे के साथ मिलकर साजिश रची. इसके बाद चारों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. हमले पति, सास, सौतन और रिश्तेदार महिमा की मौत हो गई. इसके बाद यानी हत्या के बाद चारों शवों को घर से करीब 500 मीटर दूर ले गए आरोपियों ने शवों को रामसिंह की कार में रखा और फिर कार को आग के हवाले कर दिया.

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