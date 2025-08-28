Ajmer News: पीसांगन में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, युवक की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

जावेद खान की रिपोर्ट, Ajmer News: पीसांगन में गत 22 अगस्त को पिचोलिया सरहद में सुखपाल पड़ौदा के पानी के हौज में समरथपुरा निवासी कालूसिंह रावत का शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी तीजा रावत व पत्नी के नागौर जिले के पादूकलां हाल भगवानपुरा निवासी प्रेमी शब्बीर मौहम्मद को मृतक कालूसिंह रावत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने पत्नी व प्रेमी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।

अवैध सम्बंध बने मौत की वजह

पीसांगन थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के मुताबिक थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि मृतक कालूसिंह रावत की पत्नी तीजा देवी और उसके प्रेमी शब्बीर मौहम्मद के मध्य लंबे समय से अवैध संबंध थे। इन रिश्तों के कारण आए दिन विवाद और झगड़े होते थे। मृतक को प्रताड़ित कर मानसिक दबाव में डालने के चलते वह तनावग्रस्त हो गया और आखिरकार मौत को गले लगा बैठा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

गांव में फैली सनसनी

थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के मुताबिक गत 22 अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि पिचोलिया सरहद में पहाड़ी की तलहटी में स्थित रामपुरा डाबला निवासी सुखपाल पड़ौदा के पानी के हौज में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर वह उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल शुरू करते हुए। शव को हौज में भरे पानी से बाहर निकलवाया। तब मृतक की पहचान समरथपुरा निवासी 38 वर्षीय कालूसिंह रावत के रूप में हुई। मौके पर एमओबी व फॉरेन्सिक टीम को मौके पर बुलवाकर साक्ष्य जुटाते हुए, शव को पोस्टमार्टम के लिए पीसांगन मोर्चरी भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल में मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा था। लेकिन पुलिस की गहन छानबीन,पूछताछ एवं साक्ष्यों ने अवैध संबंधों का राजफाश दिया।

पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के मुताबिक मृतक के बड़े भाई शेरसिंह रावत के द्वारा दर्ज कराई गई। नामजद रिपोर्ट में शब्बीर मौहम्मद पर उसकी भाभी तीजादेवी को लव जिहाद में फंसाने के आरोपों की जांच पड़ताल के साथ ही एफएसएल और एमओबी टीम की जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक की पत्नी तीजादेवी रावत व नागौर जिले के पादूकलां हाल निवासी भगवानपुरा शब्बीर मौहम्मद के मध्य लंबे समय से अवैध संबंध थे। मृतक इन अवैध रिश्तों के चलते लंबे समय से परेशान व प्रताड़ित था। पुलिस पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपितो ने मृतक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया। आरोपियों की कॉल डिटेल और गवाहों के बयानो से मामला और पुख्ता हो गया।

यह थे टीम में शामिल

मामले का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के अलावा हैंड कांस्टेबल सुनील कुमार धेतरवाल,गणेशराम सामरिया,कांस्टेबल प्रकाश जाखड़,कैलाश उड़द,शोबाराम जाखड़,राजेन्द्र थांकण,जोराराम जाट,रामकुंवार शास्त्री,कुशाल पचार,जगदीश खटखड़,धर्मेन्द्र रोज,दिनेश चौधरी,प्रीति वैष्णव,लोकेश जाखड़ व महेन्द्र कुमावत शामिल थे।