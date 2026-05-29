Ajmer Murder Case: जवान बेटी और बेटे के सामने पिता करता था मां के साथ दरिंदगी, रात को 20 मिनट में हो गया कांड!

Ajmer Murder Case: राजस्थान के अजमेर जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपी नाबालिग बेटे ने बताया कि इससे पहले भी वह अपने पिता राम सिंह चौधरी की कई बार हत्या की नाकाम कोशिश कर चुका था. एक बार तो उसने पहाड़ी से भी धक्का देकर पिता को मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली.

सिर्फ पिता राम सिंह को मारना चाहता था

नाबालिग बेटे ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वो सिर्फ पिता रामसिंह की हत्या करना चाहता था. बेटे के मुताबिक, रामसिंह उसकी मां को मुर्गा बनाकर पीटता था और पूरे परिवार के साथ जानवरों की तरह पेश आता था. आरोपी के मुताबिक, बुधवार (27 मई, 2026) को भी घर में पिता और उसकी मां सुनीता के बीच जोरदार बहस हुई थी. इस दिन भी पिता ने मां को मारा था. इस दौरान बेटे ने पिता को हत्या की धमकी दी थी.

खाने में जहर मिलाकर की थी मारने की कोशिश

पुलिस पूछताछ में आरोपी नाबालिग बेटे ने बताया कि पिता राम सिंह को मारने के लिए कई खाने में जहर मिलाया था. उसने बताया कि माइंस क्षेत्र में पहाड़ी से धक्का देकर हत्या करने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हो गया. पिछले दिनों उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और फिर बुधवार-गुरुवार की रात को पहले पिता फिर मां, दादी और मुंगबोली बहन का मार डाला.

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सबूत छिपाने के चक्कर में मारे गए बाकी 3

नाबालिग बेटा गुस्से में था. रात को रामसिंह शराब के नशे में सो गए तो आरोपी बेटे ने नींद में ही चाकू से उनका गला काट दिया. पकड़े जाने के डर से उसने छोटी मां यानी राम सिंह की दूसरी पत्नी सुरज्ञान का भी गला काट दिया. शोर सुनकर दादी पूसी देवी और रिश्ते में बहन (भांजी) महिमा वहां पहुंचीं तो उन्हें भी मार दिया. कहा जा रहा है कि सुनीता, पूसा देवा और महिमा की हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बेटे ने हत्या का राज़ खुलने के डर से अपनी मां सुनीता और बहन के साथ मिलकर उन दोनों को भी मार डाला.

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आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है

गौरतलब है कि गुरुवार (29 मई, 2026) सुबह अराई रोड पर एक स्कॉर्पियो कार में 4 लोगों के जलकर मौत हो गई. शुरुआतत में यह हादसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में जांच में पुलिस ने खुलासा कर दिया कि मृतक पूर्व सरपंच के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर 4 हत्याओं अंजाम दिया था. पुलिस ने पहली पत्नी, बेटी और नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

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