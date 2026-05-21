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Ajmer Rape Case: महिला कांस्टेबल का सहकर्मी पर भरोसा, शादी का झांसा देकर किया… ऐंठे 5000000 रुपये

Ajmer Mahila Constable Rape Case: अजमेर पुलिस विभाग में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी मुकेश सारण पर 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है.

By: Munna Verma | Published: May 21, 2026 12:29:31 PM IST

Ajmer Mahila Constable Rape Case: महिला कांस्टेबल के साथ सहकर्मी ने रेप किया है. (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)
Ajmer Mahila Constable Rape Case: महिला कांस्टेबल के साथ सहकर्मी ने रेप किया है. (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)


Ajmer Mahila Constable Rape Case: अजमेर में पुलिस विभाग (Police Department) के भीतर सामने आए एक गंभीर मामले ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है. एक महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, आर्थिक धोखाधड़ी और भरोसे के नाम पर शोषण के आरोप में फरार चल रहे कांस्टेबल मुकेश सारण पर अब पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन वह अभी तक पकड़ से बाहर है.

पीड़िता महिला कांस्टेबल ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि आरोपी कांस्टेबल मुकेश सारण ने उसे शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने सिर्फ भावनात्मक शोषण ही नहीं किया, बल्कि आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया. महिला का आरोप है कि उससे करीब 50 लाख रुपये से अधिक की राशि विभिन्न बहानों से ले ली गई. इसके अलावा, उसके सोने के गहने भी आरोपी के पास हैं और वापस नहीं किए गए.

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गिरफ्तारी से बच रहा आरोपी, पुलिस की कई टीमों की दबिश

मामला सामने आने के बाद अजमेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल मुकेश सारण को सेवा से बर्खास्त कर दिया था. इसके बावजूद वह गिरफ्तारी से बचता रहा और लगातार फरार है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. साथ ही, मोबाइल लोकेशन और उसके संपर्कों की गहन जांच की जा रही है ताकि उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

मददगारों पर भी कड़ी नजर, इनाम की घोषणा से बढ़ी हलचल

पुलिस ने साफ कर दिया है कि फरारी में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी को शरण देने या छिपाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसी बीच, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25000 रुपये का इनाम घोषित किया है. अधिकारियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति मुकेश सारण के बारे में पुख्ता जानकारी देगा, उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

विभाग में मचा हड़कंप, भरोसे पर उठे सवाल

इस घटना ने पुलिस विभाग के भीतर भी गहरी चिंता पैदा कर दी है. एक ही विभाग के दो कर्मियों के बीच इस तरह के गंभीर आरोपों ने सहकर्मियों को भी हैरान कर दिया है. मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल, पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा और मामले में सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी.

Tags: Police ConstableRajasthan Police
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