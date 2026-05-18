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घर में नहीं लगा मन, तो जिम में करता था गंदा कांड, लड़कियों के वीडियो बनाकर… पत्नी ने धर दबोचा

Kishangarh Gym Case: राजस्थान से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां एक जिम ट्रेनर महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता था. उसकी पत्नी ने ही आरोपी का खुलासा किया और संगीन आरोप भी लगाए हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 18, 2026 2:37:54 PM IST

जिम ट्रेनर ने बनाईं महिलाओं की वीडियोज
जिम ट्रेनर ने बनाईं महिलाओं की वीडियोज


Kishangarh Gym Case: एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिम ट्रेनर पर आरोप लगा कि उसने जिम में हिडन कैमरा लगाए थे. वो हिडन कैमरे लगाकर युवतियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी की पत्नी खुद खुलकर सामने आई. पत्नी ने मदनगंज थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है. 

ये मामला राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ का है, जहां जिम ट्रेनर ने अपने जिम में हिडन कैमरा लगाया था. इसके जरिए वो महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाता और उन्हें ब्लैकमेल करता था.

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पहले से जेल में है आरोपी

दरअसल, आरोपी हाल ही में एक अन्य मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था. इस दौरान पति का मोबाइल फोन घर पर ही था. एक दिन पत्नी ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो उसमें कई लड़कियों और महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले. ये सब देखकर पत्नी हैरान रह गई. महिला पुलिस के पास पहुंची और अपने पति के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी. 

पत्नी की वीडियो वायरल करने की भी धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पति ने उसके भी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे. वो पत्नी को भी लगातार प्रताड़ित कर रहा था और ब्लैकमेल करता था. वो अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था कि वो भी इस तरह की वारदातों में उसका साथ दे. पत्नी ने ये आरोप भी लगाया कि जब पत्नी ने उसका साथ देने से इनकार किया, तो वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. 

परिवार वाले भी अपराध में शामिल

पीड़िता का कहना है कि आरोपी के कुछ परिवार वाले भी इस अपराध में शामिल हैं. वहीं इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. मदनगंज थाना पुलिस ने आरोपी के जिम और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए. 

ये भी पढ़ें: मैंने अपनी पत्नी को…’ 80 साल के बुजुर्ग ने 72 वर्षीय पत्नी को उतारा मौत के घाट, खून से सनी हथौड़ी लेकर पहुंचा थाने

Tags: ajmer newsrajasthan news
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