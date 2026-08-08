अजमेर जेल में बड़ा खेल! 100 दुष्कर्म के आरोपी से जेलर ने कराई वीडियो कॉल, कैदियों से हुई बात

राजस्थान के अजमेर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जेल के अंदर से तीन सजायाफ्ता कैदी 1992 के चर्चित अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड के मास्टरमाइंड नफीस चिश्ती से वीडियो कॉल पर बात की. यह कॉल खुद जेल ने करवाई.

वीडियो से क्या सामने आया?

वीडियो में तीनों कैदी तारिक चिश्ती, उसका बेटा तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी और भांजा फखर जमाली ने जेलर के मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात की.

वीडियो में नजर आता है कि जेलर सद्दाम के ऑफिस में तीनों कैदी ऐसे बैठे हैं, मानो सिस्टम से उनकी पुरानी सांठगांठ हो. जेलर नफीस चिश्ती को वीडियो कॉल लगाता है और दोनों के बीच हंसते हुए दुआ-सलाम होती है.

नफीस पूछता है- ‘कहां हैं हमारे तारिक भाई?’ इस पर जेलर बगल की कुर्सी पर बैठे तारिक की ओर फोन घुमाकर बात करवाता है.

नफीस कहता है- ‘मैं तो पूछता रहता हूं सद्दाम जी (जेलर) से हमेशा तुम्हारे बारे में. कहता हूं कि तारिक भाई का ध्यान रखना. मैंने नरेंद्र को भी भेजा था वहां पर.’

तारिक से बात करते हुए नफीस पूछता है ‘कहां हैं, चिंकी और फखर कहां हैं?’ तारिक इशारा करते हुए कहता है कि ये रहे। इतने में जेलर दोनों की तरफ मोबाइल घुमा देता है.

हालचाल जानने के बाद नफीस कहता है- ‘बाकी सब करा देंगे बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह.’ इस दौरान नफीस अपने पास बैठे हनीफ नाम के व्यक्ति से भी तीनों की बात करवाता है.

तारिक कहता है- ‘टेंशन की कोई बात नहीं है. ये (जेलर) हैं, साहब हैं. चेहरा नहीं दिख रहा है, बढ़िया है हम तो.’ तारिक आगे कहता है ‘रमीज आया था यहां पर.’

नफीस जवाब देता है- ‘हां, रमीज और सरवर भाई आए थे ना. मैंने ही कहा था कि जा मिल आ जाकर. उस मसूद को बुलाया है मैंने, कहा है कि मैं सब करवा दूंगा.

सद्दाम जी को कहा था मैंने, उन्होंने कहा था आप कर लेना, मैं करवा दूंगा आपकी बातचीत। आराम से रहो वहां पर, जान बनाओ.’ तीनों से बात होने के बाद जेलर सद्दाम नफीस से कहता है- ‘ओके चाचा.’ अंत में नफीस जेलर का शुक्रिया अदा करता है.

किस मामले में तीनों काट रहे सजा?

आपको बता दें कि तीनों को 2014 में हाजी सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2025 में 7-7 साल की सजा हुई थी. हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. फिलहाल तारिक व फकर जमानत पर हैं जबकि तौसीफ चिश्ती अजमेर जेल में बंद है. जेलर के फोन से वीडियो कॉल के समय ये तीनों सेंट्रल जेल में बंद थे.

जेल अधीक्षक ने क्या कहा?

हालांकि, जब इस मामले में जेल अधीक्षक आर. अंतेश्वरन ने कहा- मुझे इस वीडियो के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. वीडियो देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूं. यदि वीडियो सही है तो यह वाकई में बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला है.

बब्बर खालसा से जुड़ा था तौसीफ का नाम

तौसीफ का नाम खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ से जुड़ा है. उस पर आतंकियों को पनाह देने, हथियार और ड्रग्स उपलब्ध कराने के आरोप थे. चिंकी पंजाब जेल में बंद रह चुका है. वहीं, जेलर जिस नफीस चिश्ती को वीडियो कॉल कर रहा है, वह 1992 के ब्लैकमेल कांड का मास्टरमाइंड है. रिहा होने के बाद भी वह अपराध में सक्रिय रहा.

आठ साल पहले तत्कालीन एसपी विकास कुमार की विशेष पुलिस टीम ने नफीस के घर पर 5.20 करोड़ का सट्टा पकड़ा था. 24 करोड़ की स्मैक तस्करी में भी गुजरात पुलिस ने नफीस और फारुख चिश्ती को आरोपी माना था.

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