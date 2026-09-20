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Ajmer Crime: अजमेर में व्यवसायी ने पत्नी और बेटी के साथ दे दी जान, भांजे को फोन कर रहा- अलविदा अब बात नहीं होगी…

Ajmer Crime: राजस्थान के अजमेर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि व्यवसायी अशोक शर्मा कर्ज से परेशान था. इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ जहर पीकर अपनी जान दे दी. दूसरे कमरे में उसका बेटा गौरव सो रहा था.

By: Sohail Rahman | Published: September 20, 2026 8:38:04 AM IST

राजस्थान के अजमेर में पति-पत्नी और बेटी ने दे दी जान
राजस्थान के अजमेर में पति-पत्नी और बेटी ने दे दी जान


Ajmer Crime: राजस्थान (Rajasthan News) के अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के गड्डी मालियान में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान अशोक शर्मा (59), पत्नी इंद्रा शर्मा (52) और बेटी दीक्षा शर्मा (20) के रूप में हुई. तीनों के सल्फास का सेवन करने का संदेह जताया जा रहा है. तबीयत बिगड़ने पर तीनों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि घटना के समय बेटा गौरव कमरे में ही मौजूद था. सूचना मिलने के बाद आदर्श नगर थाना सीआई ओम प्रकाश मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है. शवों को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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दूसरे कमरे में सो रहा था बेटा

बताया जा रहा है कि घटना के समय बेटा गौरव दूसरे कमरे में सो रहा था और उनकी पत्नी मायके गई हुई थी. बताया जा रहा है कि अशोक शर्मा ने जहर पीने से पहले भांजे की पत्नी को फोन कर कहा कि अलविदा अब बात नहीं होगी. व्यवसायी के पड़ोसियों ने दावा किया कि उनके ऊपर लाखों का कर्ज था. आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से अशोक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी जान दे दी. जैसे ही भांजे को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उसने पड़ोसी को घर भेजा तो सभी तड़प रहे थे.



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एएसआई संजय कुमार ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एएसआई संजय कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायी ने जयपुर के फुलेरा में रहने वाले अपने भांजे निर्मल को रात करीब आठ बजे फोन किया था. उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो अशोक ने कहा था- अब बात नहीं होगी. इसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया. पत्नी ने निर्मल को इसकी जानकारी दी. निर्मल ने अशोक के पड़ोसी गुरुदत्त को फोन कर तुरंत उनके घर जाने के लिए कहा. वो घर पहुंचे तो अशोक, उनकी पत्नी और बेटी ने जहर पी लिया था. तीनों बेड पर तड़प रहे थे.

मां-बाप और बहन की सुसाइड की खबर सुनकर बेहोश हो गया गौरव

पुलिस अधिकारियों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अशोक शर्मा के परिवार से भी घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ, मां-बाप और बहन के सुसाइड की जानकारी मिलने पर बेटा गौरव बेहोश हो गया. गौरव जयपुर में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. दो दिन पहले ही वह घर आया था. आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक अशोक पर लाखों का कर्ज था. इसे लेकर वह परेशान था.

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Tags: crime newsrajasthan news
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