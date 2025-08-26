Home > राजस्थान > कोचिंग के बाद एक्टिंग की ठानी जिद, फिर MCA की पढ़ाई छोड़ अभिनेता गौरव देवासी ने फिल्मी दुनिया में रखा कदम

Gaurav Dewasi:गौरव देवासी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहला ड्रामा अपने स्कूल में किया था. जिसकी खूब तारीफ भी उनके साथ के स्टूडेंट और टीचर्स ने की थी. फिल्म स्टूडेंट लाइफ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के सीनियर आईएएस डॉ. जीतेन्द्र सोनी के द्वारा सम्मानित किया गया था.

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 26, 2025 23:30:18 IST

Gaurav Dewasi: बॉलीवुड सहित राजस्थानी फिल्मों में अपना जलवा कायम रखने वाले गौरव देवासी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। बचपन से ही एक्टिंग और नाटक का शौक धीरे-धीरे उनके सिर पर ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने MCA  की पढ़ाई को बीच में छोड़कर एक्टिंग की फील्ड में ही भविष्य संवारना शुरू कर दिया।

स्कूल के ड्रामे और कविताओं से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर अब बॉलीवुड और राजस्थानी फिल्मों तक पहुंच गया है। राजस्थान के पाली गांव कोठार से आने वाले गौरव देवासी जो कभी जयपुर और उदयपुर में किसी ऑडिशन की कतार में नजर आते थे ,अब बॉलीवुड सहित राजस्थानी फिल्मों में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। बचपन से ही एक्टिंग और नाटक का शौक धीरे-धीरे उनके सिर पर ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने MCA की पढ़ाई को बीच में छोड़कर एक्टिंग की फील्ड में ही भविष्य संवारना शुरू कर दिया। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक्टर बनने का सपना लेकर पहुंच गए।

हालांकि इस पूरे सफर में गौरव देवासी के जीवन में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब पाली राजस्थान का यही गौरव देवासी कई राजस्थानी मूवी सहित बॉलीवुड की फिल्मों में भी किरदार निभा चुका है। अभी हाल ही में उनकी एक नई राजस्थानी मूवी आवकारा  रिलीज होने वाली है। बचपन से लेकर अब तक की इस जर्नी के बारे में बताया।

स्कूल की कविता से बचपन में चढ़ा एक्टिंग का जुनून

अपनी एक्टिंग के सफर के बारे में गौरव देवासी ने बताया कि उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से रहा है। एक बार 26 जनवरी के मौके पर उन्हें स्कूल वालों ने ”मन मस्त फकीरी धारी है”  सभी के सामने स्टेज से सुनाने को कहा। हालांकि उस वक्त वह थोड़ा सा हिचकिचा गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक्टिंग का पहला मोड़ इसी कविता से शुरू हुआ था. शादी-पार्टियों में  डांस को देखकर भी वह एक्टिंग में जाने के लिए खूब प्रभावित हुए।

गौरव देवासी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहला ड्रामा अपने स्कूल में किया था। जिसकी खूब तारीफ भी उनके साथ के स्टूडेंट और टीचर्स ने की थी। फिल्म स्टूडेंट लाइफ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के सीनियर आईएएस डॉ. जीतेन्द्र सोनी के द्वारा सम्मानित किया गया था.वर्ष 2024 में इन्हे राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थानी फिल्मो में उत्कृष्ट कार्य करने पर भी सम्मानित किया साथ ही इन्हे 2023 में दिल्ली में आयोजित बेस्ट आर्टिस्टऑफ़ द यर में  नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाज गया था।

2013  में पढ़ाई के लिए निकले थे बाहर

उन्होंने बताया कि ड्रामा में मन ज्यादा लगने की वजह से घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए पडोसी जिला सिरोही भेज दिया था। जहा इनके द्वारा MLSU कॉलेज से  ग्रेजुएशन किया। गौरव देवासी ने बताया कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही मैंने उस वक्त घरवालों को बिना बताए थिएटर भी शुरू कर दिया और पहली फिल्म स्टूडेंट लाइफ में इन्हे पनाह मिल गयी। उसके बाद इन्हे अब तक कुल 5 रीजनल फिल्मों और 3 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। जिसमें ‘स्टूडेंट लाइफ’, ‘फियर फेस’, ‘प्रेम थी जावो’, ‘वचन’, ‘हमारा स्वाभिमान अमर रहे’, ‘जंगली’, ‘गदर-2’ और ‘बड़े मियां छोटे मियां’ भी शामिल है। उन्होंने दो वेब सीरीज ‘पठान’ और ‘फर्स्ट डेट’ में भी शानदार काम किया है। इसके अलावा गौरव ने म्हारी मायड़, प्राण प्रीत ना बांध्या बंधन, रीति-रिवाज में भी काम किया है।

इनकी आने वाली फिल्म गोरा बादल, ऐकलो रबारी एवं अरण्य पुरुष है। जिसमें गोरा बादल फिल्म बॉलीवुड में बनी पद्मावत को मात देगी जिसमें देवासी ने अलदीन का किरदार निभाया है। वही फिल्म ऐकलो रबारी में वर्मा जी के किरदार में एवं आदिवासी परिवेश पर बन रही फिल्म अरण्यपुरुष में भी नजर आयेंगे।

ड्रामा के खिलाफ थे घर वाले

गौरव देवासी ने बातचीत के दौरान बताया कि मेरे ड्रामा को लेकर पापा शुरू से ही खिलाफ थे। लेकिन जयपुर में जब मैं थिएटर कर रहा था और पापा ने एक पेपर के न्यूज में मेरा फोटो देखा, तो उन्हें उस समय थोड़ा ठीक लगा। जैसे जैसे उन्हें मेरी कामयाबी नजर आती रही  तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया।  2018  में उन्हें एक फिल्म जिसका नाम रीती रिवाज था उसमे रोल मिला था। इस फिल्म में मुझे एक रोल मिलना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। देवासी  ने  बताया की रीती रिवाज फिल्म ही मुझे प्रख्यात कर गयी।

अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी से प्रभावित

गौरव देवासी बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो कई बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा बॉलीवुड में अक्षय सर,और पंकज त्रिपाठी सर से सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। इनके साथ काम करने का मेरा सपना है। इन दोनों में से जब भी मुझे किसी के साथ स्क्रीन शेयर का मौका मिला, तो मैं जरूर काम करूंगा। मुझे अलग-अलग टाइप के किरदार करना बहुत पसंद है। मुझे एक ही किरदार के बजाय नए-नए किरदार निभाने में और खुद के ऊपर नए-नए एक्सपीरियंस करने में ज्यादा मजा आता है।

आने वाले यंगस्टर्स के लिए क्या कहा

इस फील्ड में आने की सोच रहे यंगटर्स के लिए उनका कहना है कि सबसे पहले खुद पर मेहनत करें, खुद के क्राफ्ट पर भी काम और अपनी जिद के लिए बस अड़े रहे। जो सोचा है, उसे करने के लिए खूब मेहनत करें, क्योंकि फिर आपके रास्ते अपने आप ही बनते चले जाएंगे. शुरुआत में मुझे भी कुछ नहीं पता था।  लेकिन अब मेहनत और जिद की, तो रास्ते अपने आप बनते जा रहे हैं।

