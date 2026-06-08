शोरूम में घिनौना काम! चेंजिंग रूम में छेद करके बनाता था अश्लील वीडियो, कपड़े बदलती महिलाएं थीं निशाने पर

राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. रेडीमेड कपड़े की दुकान के चेंजिंग रूम में महिलाओं की निजता से खिलवाड़ किया गया. शोरूम संचालक का बेटा ट्रायल रूम में महिलाओं का कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाता था. इस बात का जब खुलासा हुआ, तो सनसनी फैल गई. इसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया. जानिए पूरा मामला.

चेंजिंग रूम में बना रखा था छेद

यह पूरा मामला राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर के तहसील रोड स्थित एक रेडीमेड कपड़े की दुकान का है. आरोप है कि दुकान के मालिक का बेटा दुकान में मौजूद चेंजिंग रूम में एक छेद बनाकर रखा था. जब महिलाएं कपड़े बदलने जाती थी. तो आरोपी उनका वीडियो बनाता था.

कैसे खुला राज?

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक लड़की ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी. तभी उसे मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी. इस पर उसे लगा कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है. बाहर आकर उसने वहां मौजूद परिजनों की इसकी सूचना दी. इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक का मोबाइल छीनकर पुलिस को इसकी सूचना दी.

भड़के हिंदू संघठन

जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तो पुलिस ने आरोपी शाहरुख पुत्र शेर मोहम्मद, निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा, को हिरासत में ले लिया. पीड़ित महिला की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना की जानकारी शहर में फैलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों और व्यापारिक संगठनों में आक्रोश फैल गया. इस मामले की जांच सुलताना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को सौंपी गई है. अब मामले की जांच और पूछताछ की जा रही है.

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