Raghopur Chunav Result 2025 LIVE: क्या अपने गढ़ में हारेंगे तेजस्वी? जानें कैसा है राघोपुर का हाल

Raghopur Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर है. आज शाम तक शुक्रवार सुबह 8 बजे से सभी 243 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे. एग्जिट पोल से NDA के सभी दल उत्साहित हैं. वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं राघोपुर विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है. इस क्षेत्र से जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पुराने प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार मैदान में हैं. इनके अलावा जन सुराज पार्टी उम्मीदवार चंचल सिंह, जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार प्रेम यादव सहित अन्य कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं.
गौरतलब है कि पूर्व विधायक सतीश कुमार ने 2010 में जदयू उम्मीदवार के रूप में राघोपुर से चुनाव लड़ा था. उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया और विधायक चुने गए. इसके बाद, सतीश कुमार को 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव ने हराया. इस बार, सतीश कुमार फिर से भाजपा उम्मीदवार हैं. वहीं, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चंचल सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं.
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर प्रखंड की बीस पंचायतें और बिदुपुर प्रखंड की चौबीस पंचायतें शामिल हैं. राघोपुर प्रखंड पूरी तरह से दियारा क्षेत्र में स्थित है, जो गंगा नदी और बिदुपुर प्रखंड के बीच, गंगा नदी के उत्तर में स्थित है. राघोपुर क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक राजनीतिक केंद्र रहा है. ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र से कई क्रांतिकारी उभरे.
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिदुपुर गांधी चौक के पास सात युवक शहीद हुए थे. इस बीच, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 1974 के छात्र आंदोलन के दौरान बिदुपुर प्रखंड मुख्यालय के गेट पर पुलिस ने दो छात्रों को गोली मार दी थी.
इस सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कर चुके हैं. इस बार तेजस्वी यादव फिर से मैदान में हैं, लेकिन मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राघोपुर में विधायक का ताज किसके सिर सजेगा.
Bihar Raghopur Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.