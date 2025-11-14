Raghopur Chunav Result 2025 LIVE: क्या अपने गढ़ में हारेंगे तेजस्वी? जानें कैसा है राघोपुर का हाल

Raghopur Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर है. आज शाम तक शुक्रवार सुबह 8 बजे से सभी 243 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे. एग्जिट पोल से NDA के सभी दल उत्साहित हैं. वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं राघोपुर विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है. इस क्षेत्र से जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पुराने प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार मैदान में हैं. इनके अलावा जन सुराज पार्टी उम्मीदवार चंचल सिंह, जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार प्रेम यादव सहित अन्य कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं.

Raghopur Bihar Election 2025