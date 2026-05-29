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Punjab Nikay Chunav 2026 Results Live: पंजाब निकाय चुनावों में AAP ने 600 से ज्यादा सीटें जीती, कांग्रेस 200 और BJP का बुरा हाल

🕒 Updated: May 29, 2026 03:11:32 PM IST

Punjab Nikay Chunav 2026 Results Live: पंजाब विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियों के लिए शुक्रवार (29 मई, 2026) का दिन है. पंजाब के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 104 स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं. मतगणना सुबह से जारी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8 बजे से ही पंजाब के 115 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जा रही है. किसी तरह का बवाल नहीं हो, इसके लिए निकाय चुनावों के नतीजों को लेकर काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ताधारी AAP, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है. 

punjab nikay chunav result 2026: पंजाब निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी?
punjab nikay chunav result 2026: पंजाब निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी?

पंजाब में कुल 13 नगर निगम हैं, जहां काउंटिंग हो रही है 

 लुधियाना
अमृतसर
जालंधर
पटियाला
बठिंडा
मोहाली
फगवाड़ा
बटाला
पठानकोट
मोगा
होशियारपुर
अबोहर

Punjab Nikay Chunav 2026 Results Live: पंजाब में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं. AAP-कांग्रेस और भाजपा के अकाली भी अपना दम दिखा रहे हैं.

Live Updates

  • 13:56 (IST) 29 May 2026

    Punjab Nikay Chunav Result LIVE: आम आदमी पार्टी ने जीती 500 से ज्यादा सीटें

    मानसा नगर काउंसिल के 27 वार्डों में से 14 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इन नतीजों में सभी पार्टियों को मिला-जुला समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है. अब तक शिरोमणि अकाली दल के 5 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार विजयी रहे हैं. कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवार और 1 भाजपा उम्मीदवार भी चुनाव जीत चुके हैं.

  • 12:39 (IST) 29 May 2026

    Punjab Nikay Chunav Result LIVE: जंडियाला गुरु नगर परिषद के नतीजे घोषित

    जंडियाला गुरु नगर परिषद के सभी 15 वार्डों के परिणाम सामने आ गए हैं.य हां पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है. 15 में से 13 सीटों पर AAP प्रत्याशियों को जीत मिली है. 

    AAP - 13

    SAD - 01

    निर्दलीय - 01

  • 12:22 (IST) 29 May 2026

    Punjab Barnala Municipal Result LIVE: पंजाब की फिल्लौर नगर परिषद में सभी वार्ड के परिणाम घोषित

    वोटों की गिनती पूरी होने के बाद फिल्लौर नगर परिषद के सभी 15 वार्ड के परिणाम घोषि कर दिए गए हैं. फिल्लौर में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जबकि BJP को शून्य सीटें मिली हैं. 

    AAP - 08

    कांग्रेस - 03

    BSP - 02

    निर्दलीय - 02

  • 12:08 (IST) 29 May 2026

    Punjab Barnala Municipal Result LIVE: पंजाब की बरनाला नगर परिषद में AAP को 15 सीटों पर बढ़त

    AAP: 15

    BJP : 01

    कांग्रेस - 01

    निर्दलीय - 01

  • 11:46 (IST) 29 May 2026

    Punjab Nikay Chunav Result LIVE: पंजाब निकाय चुनाव में AAP बहुत आगे, कांग्रेस-BJP पिछड़ी

    पंजाब निकाय चुनाव 2026 के रुझानों में आम आदमी पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियों से बड़ी बढ़त बना ली है. 

    AAP: 178

    कांग्रेस: ​​58

    SAD: 53

    BJP: 7

    अन्य: 62

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