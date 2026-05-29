Punjab Nikay Chunav 2026 Results Live: पंजाब निकाय चुनावों में AAP ने 600 से ज्यादा सीटें जीती, कांग्रेस 200 और BJP का बुरा हाल

Punjab Nikay Chunav 2026 Results Live: पंजाब विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियों के लिए शुक्रवार (29 मई, 2026) का दिन है. पंजाब के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 104 स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं. मतगणना सुबह से जारी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8 बजे से ही पंजाब के 115 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जा रही है. किसी तरह का बवाल नहीं हो, इसके लिए निकाय चुनावों के नतीजों को लेकर काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ताधारी AAP, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है.

punjab nikay chunav result 2026: पंजाब निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी?

पंजाब में कुल 13 नगर निगम हैं, जहां काउंटिंग हो रही है

लुधियाना

अमृतसर

जालंधर

पटियाला

बठिंडा

मोहाली

फगवाड़ा

बटाला

पठानकोट

मोगा

होशियारपुर

अबोहर