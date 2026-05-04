Puducherry Election Results 2026 Live: मैदान में उतरे 294 उम्मीदवारों का भविष्य आज होगा तय; पुडुचेरी में वोटों की गिनती आज

Election Results 2026 Live: पुडुचेरी की चुनावी जंग सोमवार (4 मई, 2026) को वोटों की गिनती के साथ अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है. पुडुचेरी में, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में छह मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 30 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. ये विधानसभा क्षेत्र पुडुचेरी (23), कराईकल (पाँच), माहे (एक) और यनम (एक) में फैले हुए हैं. पुडुचेरी के लिए नई विधानसभा चुनने के लिए 9 अप्रैल को हुए चुनावों में मैदान में उतरे 294 उम्मीदवारों का भविष्य आज तय होगा. इनमें AINRC के संस्थापक और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी शामिल हैं. AINRC, BJP, AIADMK और LJK से मिलकर बने NDA गठबंधन को INDIA गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसमें कांग्रेस, DMK और VCK शामिल हैं.
पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी. जवाहर ने शनिवार (4 मई, 2026) को बताया कि वोटों की गिनती के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं. वोटों की गिनती की प्रक्रिया सुबह लगभग 8 बजे पोस्टल बैलेट खोलने के साथ शुरू होगी.
Puducherry Election Results 2026 Live: पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी. जवाहर ने शनिवार (4 मई, 2026) को बताया कि वोटों की गिनती के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं. वोटों की गिनती की प्रक्रिया सुबह लगभग 8 बजे पोस्टल बैलेट खोलने के साथ शुरू होगी.