जब SBS University के Students ने National Athletes को दिए Recovery Sessions

Ice Skating Association of India के Training Camp में 25 National Athletes को SBS University के Physiotherapy Students ने दिया Specialized Sports Physiotherapy Support, Raipur के Rajiv Gandhi International Cricket Stadium में।
देहरादून (उत्तराखंड), 3 जून: Physiotherapy की पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती। असली सीख तब आती है जब एक student किसी national-level athlete के सामने खड़ा हो, उसकी injury को assess करे और उसे वापस court पर भेजने की ज़िम्मेदारी उठाए। SBS University के School of Physiotherapy and Allied Health Sciences के students ने यही किया, और वो भी एक ऐसे stage पर जहाँ देश के top athletes train कर रहे थे।
Ice Skating Association of India के training camp में SBS University के Physiotherapy students ने 25 national-level athletes को Specialized Sports Physiotherapy Support दिया। यह camp Raipur के प्रतिष्ठित Rajiv Gandhi International Cricket Stadium में आयोजित हुआ। Faculty members की देखरेख में students ने injury assessment, prevention strategies, rehabilitation support, और recovery sessions दिए।
Classroom से Court तक का सफर
यह initiative SBS University के Extension Activity और Institutional Social Responsibility (ISR) program का हिस्सा था। University की हमेशा से यही सोच रही है कि classroom theory और real-world clinical application के बीच की दूरी को पाटा जाए। Ice Skating जैसे high-performance sport में athletes की ज़रूरतें बहुत specific होती हैं, और यही वजह है कि यह experience students के लिए कुछ और ही था।
Students ने sports-related injuries को manage किया, athletes की mobility को improve किया और उनकी overall wellness को enhance किया। Advanced kinesiology, manual therapy techniques और sports-specific rehabilitation protocols को एक live, high-pressure environment में apply करना, यह वो experience है जो किसी lab या lecture hall में नहीं मिल सकता।
Physiotherapy Department के एक Faculty Member ने कहा:
“इस national-level camp में hands-on experience ने हमारे students को वो exposure दिया जो बेहद कीमती है। उन्होंने advanced kinesiology, manual therapy techniques और sports-specific rehabilitation protocols को एक live, high-pressure environment में apply किया। इस तरह के experiences उनकी clinical proficiency और confidence को बहुत आगे ले जाते हैं।”
Industry-Academia का एक मजबूत पुल
यह collaboration सिर्फ students के लिए फायदेमंद नहीं था। National sporting community को भी professionally trained support वाली, और SBS University ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो सिर्फ degree देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि समाज और खेल जगत में भी भागीदार है।
SBS University अपने सभी programs में experiential learning को सबसे ऊपर रखती है। Real patients और athletes के साथ काम करने का अवसर देकर यह university ensure करती है कि उसके graduates सिर्फ theoretically sound नहीं, बल्कि practically sharp भी हों, वैसे ही जैसे industry चाहती है।
32 साल की विरासत। और अभी और आगे जाना है।
उत्तर भारत की सबसे पुरानी university। 32+ साल की academic legacy। 11,000+ alumni जो AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs और दुनिया भर की universities में काम कर रहे हैं। और अब, national athletes की physiotherapy करने वाले students भी उसी chain का हिस्सा बन गए हैं।
SBS University की ज़िम्मेदारी कभी classroom की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। यह outreach program उसी commitment की एक और पहल है, और एक साफ संकेत है कि यह university अपने students को सिर्फ graduate नहीं, बल्कि impact-maker बनाना चाहती है।
SBS University के बारे में
Sardar Bhagwan Singh University (SBS University), देहरादून, उत्तर भारत की सबसे पुरानी university है जिसकी 32+ साल की शैक्षणिक विरासत है। AICTE, PCI और IAP से मान्यता प्राप्त इस university में 25 एकड़ का आधुनिक campus, 70+ विशेषज्ञ faculty (60+ Ph.D. holders), 15:1 student-faculty ratio, 90%+ placement rate, 500+ recruiting companies, Rs. 15 LPA+ का highest package, Rs. 2 करोड़+ के government research grants, 50+ patents, 1,000+ research publications, 30,000+ library volumes, 750+ hostel capacity और 11,000+ alumni हैं जो AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs और अंतरराष्ट्रीय universities में हैं। देहरादून में NCC की अग्रणी संस्था और Institution’s Innovation Cell के साथ, SBS University हर छात्र के सम्पूर्ण विकास के लिए—शैक्षणिक, पेशेवर और खेल के मैदान पर भी—प्रतिबद्ध है।
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