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Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) का तेज़ विस्तार: 6 महीनों में 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स

By: | Published: May 25, 2026 8:01:48 PM IST

Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) का तेज़ विस्तार: 6 महीनों में 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स


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Sugs Lloyd (सगस लॉयड) ग्रुप के इस प्रीमियम ब्रांड ने गोवा में आयोजित अपने पहले Annual Distributor Meet में साझा की भविष्य की रणनीति

पणजी (गोवा), 25 मई:भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बाज़ार में Sugs Lloyd (सगस लॉयड) ग्रुप के प्रीमियम ब्रांड, Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) ने एक शानदार शुरुआत की है। बाज़ार में कदम रखने के महज़ 6 महीनों के भीतर ही कंपनी ने 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का एक मज़बूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है। अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने और अपने ‘नेशनल एक्सपेंशन प्लान’ को गति देने के लिए, Vyna Electric ने गोवा में अपना पहला वार्षिक सम्मेलन (Annual Distributor Meet) आयोजित किया।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम का फोकस ब्रांड के तेज़ी से बढ़ते नेटवर्क को कंपनी के विज़न के साथ जोड़ना था। इसमें उन पार्टनर्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शुरुआती चरण में ब्रांड को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई।

Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) का तेज़ विस्तार: 6 महीनों में 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स
आधुनिक घरों के लिए डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो

सम्मेलन में कंपनी लीडरशिप ने सुरक्षित, इनोवेटिव और प्रीमियम डिज़ाइन वाले उत्पादों की विस्तृत रेंज पेश की। आगामी वर्ष के लिए कंपनी का मुख्य फोकस इन श्रेणियों पर रहेगा:

मॉड्यूलर स्विच और स्विचगियर: आधुनिक घरों और कमर्शियल स्पेस की खूबसूरती और सेफ्टी को बढ़ाने वाले डिज़ाइन।

 LED लाइटिंग: बिजली बचाने वाले (Energy-efficient) और आँखों के लिए आरामदायक स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस।


लीडरशिप का विज़न

Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) के बिजनेस हेड और एवीपी, सुमित कुमार ने कहा:
“किसी भी नए ब्रांड की सफलता ग्राहकों के भरोसे और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर टिकी होती है। महज़ 6 महीनों में 100 से ज्यादा पार्टनर्स का हमसे जुड़ना हमारी उच्च क्वालिटी और सटीक रणनीति का प्रमाण है। हम अपने उपभोक्ताओं तक ऐसे प्रीमियम ‘Make in India’ प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सुरक्षित हैं और उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं।”

आमतौर पर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एक सप्लाई चेन स्थापित करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन, Vyna Electric ने अपने बेहतरीन उत्पादों और ‘पार्टनर-फर्स्ट’ अप्रोच के दम पर बहुत कम समय में यह मुकाम हासिल किया है।


Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) के बारे में

Sugs Lloyd (सगस लॉयड) ग्रुप द्वारा संचालित, Vyna Electric भारत का तेज़ी से उभरता कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड है। ‘मेक इन इंडिया’ विज़न से प्रेरित यह कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के स्विच, स्विचगियर और LED लाइटिंग का निर्माण करती है। इसके सभी उत्पाद सख्त भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (Global safety standards) के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें: [www.vynaelectric.com]

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
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