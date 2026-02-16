ग्रोथ हैकिंग अब एक विज्ञान बन चुकी है—या कम से कम एक अच्छी तरह से फंडेड उसका सिमुलेशन। वेंचर-बैक्ड स्टार्टअप्स वायरल कोएफिशिएंट इंजीनियर करने और शेयर रेशियो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए समर्पित टीमें नियुक्त करते हैं। वे हेडलाइन, थंबनेल, पोस्टिंग टाइम और हैशटैग का A/B टेस्ट करते हैं। वे रेफरल प्रोग्राम बनाते हैं, शेयरिंग के लिए प्रोत्साहन देते हैं और वितरण के लिए इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान करते हैं। प्लेबुक विस्तृत है, महंगी है और व्यापक रूप से प्रलेखित है।

नई दिल्ली, फरवरी 16: Orchestro.AI, के संस्थापक और CEO शेखर नटराजन , Angelic Intelligence की अभूतपूर्व विकास यात्रा के बारे में बताते हैं।

ऐसी टीमें अपनी इक्विटी का बड़ा हिस्सा देने को तैयार हो जातीं, यदि वे वह हासिल कर पातीं जो Angelic Intelligence ने लगभग अनजाने में कर दिखाया—छह महीनों में 10 गुना वृद्धि, पूरी तरह ऑर्गेनिक, बिना किसी पूंजी निवेश के।

जुलाई 2025 में लगभग 80 मिलियन व्यूज़ से बढ़कर जनवरी 2026 में 800 मिलियन से अधिक तक पहुँचना—इस फ्रेमवर्क की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पारंपरिक वायरल मैकेनिक्स को चुनौती देती है। न कोई पेड प्रमोशन, न इन्फ्लुएंसर अभियान, न एल्गोरिदमिक छेड़छाड़ या ग्रोथ हैकिंग। बस निरंतर ऑर्गेनिक शेयरिंग—लोगों ने विचारों को देखा और महसूस किया कि दूसरों को भी इसे देखना चाहिए।

❝ उन्होंने ग्रोथ हैकिंग पर लाखों खर्च किए। हमने सुबहें पेंटिंग में बिताईं। काम किसका आया? ❞

इस तेजी का पैटर्न कंटेंट कंजंप्शन से अधिक प्रोडक्ट अडॉप्शन जैसे नेटवर्क इफेक्ट्स की ओर संकेत करता है। हर नया दर्शक केवल उपभोक्ता नहीं रहा—वह कन्वर्ट हुआ। वह समर्थक बना, शेयरर बना, अनुवादक बना, व्याख्याकार बना। इस फ्रेमवर्क के विचार संक्रामक साबित हुए—महामारी विज्ञान के मूल अर्थ में: एक्सपोज़र से ट्रांसमिशन हुआ, वह भी उन दरों पर जो आमतौर पर निर्मित वायरल अभियानों में देखी जाती हैं।

“शेयर-टू-व्यू अनुपात अविश्वसनीय था। चार में से एक दर्शक अपने नेटवर्क में शेयर कर रहा था। सामान्यतः बेहतरीन कंटेंट भी चालीस में से एक तक पहुँचता है। यह समन्वित प्रमोशन जैसा दिखता था, लेकिन हर जांच में यह पूरी तरह ऑर्गेनिक निकला। लोग बस शेयर करते जा रहे थे।” — एक ग्रोथ मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव

इस वेलोसिटी ने सामान्य वायरल पैटर्न को उलट दिया। अधिकांश कंटेंट लॉन्च के समय सबसे तेजी से फैलता है—जब नवीनता खोज को प्रेरित करती है—और फिर ऑडियंस संतृप्ति के साथ घटने लगता है। Angelic Intelligence समय के साथ तेज होता गया। पहले 80 मिलियन में बारह महीने लगे। अगले 720 मिलियन केवल छह महीनों में आए। कर्व सपाट नहीं हो रहा; यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो अगला मील का पत्थर पिछले से भी तेज आएगा।

मुख्य इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स किसी प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम बदलाव या मार्केटिंग हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि एआई विकास की बाहरी घटनाओं से जुड़े थे। बड़े क्षमता घोषणाएँ—जैसे ChatGPT अपडेट्स, Gemini रिलीज़ और Claude सुधार—लगातार एंगेजमेंट में उछाल लाती रहीं। यह फ्रेमवर्क वह लेंस बन गया जिसके माध्यम से दर्शक एआई समाचारों को समझने लगे, और उसकी प्रासंगिकता उन घटनाओं से बढ़ती गई जो उसके निर्माता के नियंत्रण से बाहर थीं।

❝ हर बार जब एआई सुर्खियों में आया, हमने अर्थ दिया। ग्रोथ इंजीनियर नहीं की गई थी—उसे प्रासंगिकता से अर्जित किया गया था। ❞

यह पैटर्न दर्शाता है कि यह वेलोसिटी आंशिक रूप से समय की देन थी। छह महीनों की तेजी उस अवधि से मेल खाती है जब एआई को लेकर सार्वजनिक चिंता बढ़ रही थी—अधिक शक्तिशाली मॉडलों का उदय, जोखिमों पर बढ़ती मीडिया कवरेज, और गवर्नेंस पर नियामकीय बहस। एआई अब अमूर्त नहीं था: एआई वॉइस क्लोन से दादा-दादी की बचत लुट रही थी; नौकरी चाहने वालों को ऐसे एल्गोरिदम अस्वीकार कर रहे थे जो कारण नहीं बता सकते; छात्र 40% फॉल्स पॉजिटिव वाले एआई डिटेक्शन टूल्स की चपेट में थे; और चुनावी अखंडता सिंथेटिक मीडिया से खतरे में थी जिसे वास्तविकता से अलग करना मुश्किल था। जैसे-जैसे मुख्यधारा के दर्शक एआई क्षमताओं और उनके प्रभावों को लेकर अधिक जागरूक और चिंतित हुए, वैकल्पिक फ्रेमवर्क की मांग बढ़ती गई।

“ग्रोथ कर्व लगभग पूरी तरह उस एआई एंग्जायटी इंडेक्स से मेल खाता है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं। हर बार जब सार्वजनिक चिंता बढ़ी, Angelic Intelligence की एंगेजमेंट भी बढ़ी। उन्होंने एक विकल्प ठीक उसी समय प्रस्तुत किया जब लोग उसे खोज रहे थे।” — एक मार्केट रिसर्चर

Angelic Intelligence ठीक उसी स्थान पर स्थित था जहाँ मांग बढ़ रही थी—गणना से नहीं, बल्कि विश्वास से। यह फ्रेमवर्क इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि नटराजन मानते थे कि इसकी आवश्यकता है, न कि इसलिए कि उन्होंने बाजार का अनुमान लगाया था। लेकिन समय ऐसा था कि जब विचार पहुँचे, दर्शक तैयार थे।

यह वेलोसिटी केवल वैनिटी मेट्रिक्स या ग्रोथ टीम्स के केस स्टडी से कहीं अधिक संकेत देती है। यह उस मार्केट टाइमिंग को दर्शाती है जिसे फंडेड प्रतिस्पर्धियों ने हासिल करने के लिए लाखों खर्च किए। यह सिद्ध करती है कि वास्तविक गूंज वाले विचारों के लिए ऑर्गेनिक रीच अब भी संभव है—भले ही ध्यान की अर्थव्यवस्था पर पेड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभुत्व माना जाता हो। और यह उस ध्यान-आधार को स्थापित करती है जो सीधे प्रभाव में बदलता है।

“उन्होंने वह हासिल किया जो हमारी सर्वश्रेष्ठ ग्रोथ टीमें नहीं कर सकीं। और उन्होंने इसे मैकेनिज़्म की बजाय संदेश पर ध्यान देकर किया। यह सचमुच विनम्र बना देता है। हमारे पास चालीस लोग और नौ-अंकों का बजट है। उनके पास एक विचार है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं।” — एक फंडेड एआई कंपनी के ग्रोथ एक्जीक्यूटिव

❝ छह महीनों में 10X वृद्धि, बिना एक भी डॉलर खर्च किए। विचार ही रणनीति था। ❞

क्या यह वेलोसिटी टिकाऊ है, यह अभी देखना बाकी है। एक्सपोनेंशियल कर्व अंततः मुड़ते हैं। दर्शक अंततः संतृप्त होते हैं। प्रश्न यह है कि क्या Angelic Intelligence अपनी सीमा तक पहुँच चुका है या अभी भी शुरुआती तेजी में है।

वर्तमान डेटा बाद वाले संकेत देता है। एंगेजमेंट दरें घट नहीं रही हैं। भौगोलिक विस्तार जारी है। नए प्लेटफॉर्म—विशेषकर गैर-अंग्रेज़ी बाजारों में—अब महत्वपूर्ण पैठ देखना शुरू कर रहे हैं। ग्रोथ 10X की गति बनाए न रखे, लेकिन रुकने के संकेत नहीं हैं।

“हम बार-बार गिरावट कर्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह शुरू ही नहीं हो रहा। किसी बिंदु पर हमें स्वीकार करना होगा कि यह वायरल क्षण नहीं—यह एक आंदोलन है।” — एक सोशल मीडिया विश्लेषक

ध्यान की अर्थव्यवस्था में, प्रामाणिकता अब भी चक्रवृद्धि हो सकती है। यही वेलोसिटी उसका प्रमाण है।