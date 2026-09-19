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विनफास्ट ने पकड़ी रफ्तार, महज़ एक साल में सीकर रोड, जयपुर में तीसरा शोरूम लॉन्च

By: Inkhabar Branddesk | Published: September 19, 2026 4:15:28 PM IST

विनफास्ट ने पकड़ी रफ्तार, महज़ एक साल में सीकर रोड, जयपुर में तीसरा शोरूम लॉन्च


जयपुर (राजस्थान) [भारत], 16 सितंबर: राजस्थान में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव दर्ज करते हुए, विनफास्ट के अधिकृत डीलर पार्टनर वेलोसिटी फिनट्रस्ट ने आज पिंक सिटी में एक नए डीलरशिप का अनावरण किया। यह उद्घाटन राजस्थान में वेलोसिटी फिनट्रस्ट का लगातार विस्तार और जयपुर में तीसरे शोरूम की शुरुआत है, जिससे भारत भर में विनफास्ट के बढ़ते नेटवर्क में और विस्तार हुआ है।

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इस भव्य सुविधा का उद्घाटन श्री सुदीप्ता घोष, डिप्टी CEO – सेल्स एवं नेटवर्क डेवलपमेंट, विनफास्ट इंडिया,

श्री विकास यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर, वेलोसिटी फिनट्रस्ट , श्री सीताराम यादव, चेयरमैन, वीएसटी यूनाइटेड ग्रुप, और श्री विकास बोहरा, वेलोसिटी फिनट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट के साथ किया।

विनफास्ट ने पकड़ी रफ्तार, महज़ एक साल में सीकर रोड, जयपुर में तीसरा शोरूम लॉन्च

विनफास्ट वीएफ 6, वीएफ 7, वीएफ एमपीवी 7 और लीमो ग्रीन के साथ एक विविध इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, जो ग्राहकों को व्यक्तिगत, प्रीमियम और पारिवारिक मोबिलिटी जरूरतों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है।

स्वामित्व के अनुभव को और बेहतर बनाते हुए, ग्राहक 31 मार्च 2029 तक मुफ्त चार्जिंग, तीन साल की मुफ्त मेंटेनेंस, सात साल की वाहन वारंटी, दस साल की बैटरी वारंटी, 75% तक सुनिश्चित बायबैक और आईसीई से ईवी में बदलाव के लाभ जैसे फायदे उठा सकते हैं।

इसकी कीमत 18.19 लाख रुपये से शुरू होती है, जो ग्राहकों को अलग-अलग सेगमेंट में प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्प उपलब्ध कराती है।

ब्रांड के फोकस को रेखांकित करते हुए, श्री सुदीप्ता घोष, डिप्टी CEO – सेल्स एवं नेटवर्क डेवलपमेंट, विनफास्ट इंडिया, ने कहा,
“हमारा मुख्य फोकस मजबूत बिक्री और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ-साथ पूरे ईवी चार्जिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर है। जैसे-जैसे मांग बढ़ रही है, हम ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा, उच्च गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार सपोर्ट देने का वादा करते हैं, ताकि ईवी को अपनाने की रफ्तार तेज हो सके।”

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पिंक सिटी की यह सुविधा विनफास्ट की नेक्स्ट-जेनरेशन लाइनअप को प्रदर्शित करती है, जहाँ खरीदार व्यक्तिगत परामर्श और टेस्ट ड्राइव के साथ अत्याधुनिक कारों का अनुभव ले सकते हैं।

भविष्य की सोच

जयपुर में लोग अब पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह नई सुविधा भारतीय ईवी ग्राहकों के लिए एक आधुनिक और तकनीक से जुड़ी जगह है, जहाँ उन्हें बेहतरीन उत्पाद, शानदार आराम और खरीदारी के बाद भी पूरी निश्चिंतता मिलती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: https://velocityfintrust.com/

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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