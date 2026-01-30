सभी व्यापार समझौतों की जननी – भारत-ईयू के लिए एक विशाल छलांग

नई दिल्ली, जनवरी 30: भारत और ईयू मिलकर 2 अरब लोगों, वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा हैं। दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल कदम है। जबकि व्यापार चर्चा लगभग दो दशकों से हो रही थी, 2022 से अधिक गहन चर्चा शुरू हुई और 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुई।

भू-राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव

डॉ. विकास गुप्ता, सीईओ और मुख्य निवेश रणनीतिकार, ओमनीसाइंस कैपिटल के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की स्थिति को देखते हुए, भारत-ईयू एफटीए प्रतीकात्मक है क्योंकि भारत अमेरिका को निर्यात की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं के लिए अन्य बाजार खोजने में सक्षम है। इसे चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन पहलों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। यह समझौता अमेरिका को पीछे धकेलेगा और दिखाता है कि भारत कृषि और डेयरी तक पहुंच पर समझौता नहीं करेगा क्योंकि बड़ी किसान आबादी इन क्षेत्रों पर निर्भर है। सकारात्मक रूप से लिया जाए तो यह दर्शाता है कि भारत उच्च-स्तरीय उत्पादों, जैसे वाइन, या विशिष्ट कृषि उत्पादों, जैसे कीवी आदि तक पहुंच देने के लिए तैयार है। यह एक टेम्पलेट हो सकता है जिसके साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता हो सकता है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

ईयू के दृष्टिकोण के अनुसार, ईयू द्वारा निर्यात की जाने वाली 96% वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ होगा, जबकि भारतीय दृष्टिकोण यह है कि 99% भारतीय निर्यात को विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच मिलेगी।

लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

फुटवियर, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और रत्न-आभूषण

एफटीए से कई भारतीय क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। ईयू लगभग 100 अरब डॉलर मूल्य के फुटवियर और चमड़े के सामान का आयात करता है। वर्तमान में, भारत इस श्रेणी में ईयू को लगभग 2.4 अरब डॉलर का निर्यात करता है। समझौता लागू होने के तुरंत बाद टैरिफ को 17% तक उच्च से घटाकर शून्य कर दिया जाएगा। इससे समय के साथ भारतीय कंपनियों को बड़ा बाजार हिस्सा हासिल करने में सहायता मिलनी चाहिए। एक अन्य क्षेत्र समुद्री उत्पाद है (26% तक टैरिफ कम किए जाएंगे) जो 53 अरब डॉलर का बाजार खोलता है जिसका वर्तमान निर्यात मूल्य केवल 1 अरब डॉलर है। रत्न और आभूषण क्षेत्र जो वर्तमान में ईयू को 2.7 अरब डॉलर का निर्यात करता है, ईयू में 79 अरब डॉलर के आयात बाजार को लक्षित कर सकेगा।

परिधान, वस्त्र, प्लास्टिक, रसायन और अन्य विनिर्माण क्षेत्र

परिधान और वस्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को शून्य टैरिफ और 263 अरब डॉलर के ईयू आयात बाजार तक पहुंच मिल सकती है। वर्तमान में, भारत ईयू को 7 अरब डॉलर का निर्यात करता है। यह इस क्षेत्र में भारतीय निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा हो सकता है। प्लास्टिक और रबर एक अन्य ईयू आयात बाजार है जिसकी कीमत 317 अरब डॉलर है जिसमें भारत की वर्तमान हिस्सेदारी केवल 2.4 अरब डॉलर है। रसायन एक अन्य क्षेत्र है जो 500 अरब डॉलर के ईयू आयात बाजार के लायक है जहां भारत को विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच मिलती है।

चिकित्सा उपकरण और इंजीनियरिंग सामान

चश्मा, लेंस और मापने और परीक्षण उपकरण सहित चिकित्सा उपकरण एक बड़ा बाजार पा सकते हैं। इसी तरह, इंजीनियरिंग सामान को 2 ट्रिलियन डॉलर के बाजार तक पहुंच मिलती है जिसमें वर्तमान हिस्सेदारी केवल 16.6 अरब डॉलर है।

सेवा क्षेत्र और पारंपरिक चिकित्सा

सेवाओं की तरफ, आईटी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं और अनुसंधान एवं विकास और अन्य ज्ञान-आधारित सेवाओं को ईयू में व्यापार विकास और वितरण का समर्थन करने के लिए अनुमानित वीजा ढांचे के साथ बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय छात्रों को ईयू में अध्ययन के बाद के काम को जारी रखने में भी सहायता करेगा।

आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा को भी एक बड़ा बाजार मिलने वाला है।

निवेशकों के लिए सुझाव और रणनीति

निवेश के दृष्टिकोण से, किसी को बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए

उचित विश्लेषण के बिना इनमें से किसी भी क्षेत्र में निवेश करना शुरू करने का कोई कारण नहीं है। निश्चित रूप से, इन क्षेत्रों में बाजार के नेताओं को विशेषाधिकार प्राप्त बाजार पहुंच से अधिकतम लाभ मिलने की संभावना है। प्रत्येक कंपनी को अगले 3-5 वर्षों में इससे राजस्व के मामले में कितना लाभ होगा, इसका अनुमान लगाने की आवश्यकता है। इसे मूल्यांकन मॉडल में शामिल करने की आवश्यकता है और फिर संशोधित आंतरिक मूल्य की वर्तमान बाजार कीमतों से तुलना करने की आवश्यकता है। केवल अगर बाजार मूल्य आंतरिक मूल्य से काफी कम है तो उन कंपनियों में निवेश करना समझ में आएगा।

अनुशासित निवेश दृष्टिकोण

आज भारत का शेयर बाज़ार केवल एक सामान्य चक्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव का दौर है। जीएसटी सुधार, ब्याज दरों में नरमी और विदेशी पूँजी के साथ भारत की आर्थिक शक्ति मज़बूत हो रही है।

डॉ. विकास गुप्ता के मुताबिक निवेशक अगर वैज्ञानिक और अनुशासित रणनीति अपनाते हैं, तो यह दौर दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का स्वर्णिम अवसर बन सकता है।

जिस पर निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है वह उन क्षेत्रों या विकास वेक्टरों के बारे में जागरूक होना है जिन्हें उपरोक्त एफटीए विवरण को देखते हुए लाभ होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, सेवाएं और उद्योग दो विकास वेक्टर हैं जिन्हें इससे महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है। इस विकास वेक्टर के लिए एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण जो सेवा कंपनियों के पूर्ण ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी समय कंपनियों के एक चयनित सेट में निवेश करता है जो विकास के अवसर को देखते हुए काफी गलत कीमत पर हैं, एफटीए लाभ सामने आने पर दीर्घकालिक रूप से संतोषजनक रिटर्न देने की संभावना है। इसी तरह, उद्योग विकास वेक्टर को इंजीनियरिंग बाजारों तक पहुंच से लाभ होगा।

हम इन क्षेत्रों की कंपनियों के लिए वैज्ञानिक निवेश ढांचे का पालन करने वाले अनुशासित दृष्टिकोण का सुझाव देंगे, न कि एफटीए के लाभार्थियों के रूप में प्रचारित तदर्थ शेयरों के लिए घुटने से झटका प्रतिक्रिया का।

लेखक डॉ. विकास वी. गुप्ता, ओम्निसाइंस कैपिटल के सीईओ और मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं। ओम्निसाइंस कैपिटल एक वैश्विक निवेश प्रबंधन फर्म है, जो अपनी स्वामित्व वैज्ञानिक निवेश (Scientific Investment Approach) दर्शन के आधार पर भारतीय और वैश्विक इक्विटी निवेश पर केंद्रित है। डॉ. गुप्ता ने आईआईटी बॉम्बे से बी.टेक और कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वे पूर्व वैज्ञानिक और प्रोफेसर रहे हैं तथा पूंजी बाजार में दो दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव रखते हैं। उनके लेख और विचार नियमित रूप से प्रमुख वैश्विक वित्तीय प्रकाशनों और मीडिया में प्रकाशित होते हैं।

