नोएडा में होने जा रहा है वॉलीबॉल चैंपियंस लीग का भव्य आगाज़, ग्रैंड ओपनिंग में शामिल होंगे सोनू सूद

10 फ्रेंचाइज़ी, रोमांचक मुकाबले और सितारों से सजी शाम के साथ 6 अक्टूबर से शुरू होगा वॉलीबॉल चैंपियंस लीग का पहला सीज़न

नोएडा (उत्तर प्रदेश) [भारत], 6 अक्टूबर: वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) का पहला सीज़न 6 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। देश के बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ियों, 10 फ्रेंचाइज़ियों और हजारों प्रशंसकों को एक मंच पर लाने वाली यह लीग नोएडा इंडोर स्टेडियम में अपने पहले सीज़न का आगाज़ करेगी।

वीसीएल का भव्य उद्घाटन समारोह 6 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। खेल, मनोरंजन और वॉलीबॉल के जुनून से सजी इस खास शाम में लोकप्रिय अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद अपनी मौजूदगी से समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उनकी उपस्थिति लीग के इस ऐतिहासिक आगाज़ को और खास बनाने जा रही है।

वीसीएल का उद्देश्य भारतीय वॉलीबॉल को एक ऐसा पेशेवर मंच देना है, जहां देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर खेलने, अपनी क्षमता दिखाने और अपनी पहचान बनाने का अवसर मिले। पेशेवर फ्रेंचाइज़ियों, मजबूत टीमों और रोमांचक मुकाबलों के साथ वीसीएल भारतीय वॉलीबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वीसीएल के पहले सीज़न में 10 फ्रेंचाइज़ियां खिताब के लिए आमने-सामने होंगी:

अयोध्या गर्जन, दिल्ली डायनामाइट्स, गरवी गुज्जूज़, हरियाणा हरिकेन्स, हुगली हिटर्स, एम्पेरिया मराठाज़, नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स, पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स, राजस्थान स्पाइकर्स, तमिल टाइटन्स

लीग के पहले ही दिन से कोर्ट पर जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। वीसीएल सीज़न 1 का पहला मुकाबला एम्पेरिया मराठाज़ और पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स के बीच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इसके बाद हरियाणा हरिकेन्स और तमिल टाइटन्स आमने-सामने होंगे।

वीसीएल के पहले खिलाड़ी ऑक्शन के बाद लीग को लेकर उत्साह पहले ही चरम पर है। 9 करोड़ रुपये के कुल लीग पर्स के साथ फ्रेंचाइज़ियों ने देश के शीर्ष वॉलीबॉल टैलेंट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा की। अब खिलाड़ी तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और कोर्ट भी तैयार है।

देशभर के प्रशंसक नोएडा इंडोर स्टेडियम पहुंचकर वीसीएल का रोमांच लाइव अनुभव कर सकते हैं। वहीं, देशभर के दर्शक सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3, डीडी स्पोर्ट्स, सोनी लिव और वेव्स ओटीटी पर लीग का सीधा प्रसारण और लाइव एक्शन देख सकेंगे।

वीसीएल का पहला सीज़न 6 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। लगभग तीन हफ्तों तक चलने वाली यह लीग भारतीय वॉलीबॉल के प्रशंसकों के लिए रोमांचक मुकाबलों, नई प्रतिद्वंद्विताओं और यादगार पलों से भरी होगी।

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