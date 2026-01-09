Home > IK News > नाथद्वारा में इंडियन हेल्थकेयर लीग के पहले सत्र का सफल समापन, RLC वॉरियर्स बने चैंपियन

नाथद्वारा में इंडियन हेल्थकेयर लीग के पहले सत्र का सफल समापन, RLC वॉरियर्स बने चैंपियन

Published: January 9, 2026 12:10:01 PM IST

नाथद्वारा में इंडियन हेल्थकेयर लीग के पहले सत्र का सफल समापन, RLC वॉरियर्स बने चैंपियन


नई दिल्ली, जनवरी 8: भारत की पहली पेशेवर रूप से संरचित, केवल डॉक्टरों के लिए आयोजित टी20 क्रिकेट लीग Indian Healthcare League (IHL) का पहला सत्र 21 दिसंबर 2025 को राजस्थान के नाथद्वारा स्थित मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन के साथ देश में हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए अब तक के सबसे बड़े संगठित खेल मंचों में से एक का समापन हुआ।

आठ दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में कुल 18 टी20 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली छह राज्य-आधारित फ्रेंचाइज़ी टीमों ने भाग लिया। देशभर से आए 108 डॉक्टरों ने इस लीग में हिस्सा लिया, जिनमें वरिष्ठ चिकित्सक, अस्पताल संचालक और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े युवा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर शामिल थे।

RLC वॉरियर्स ने इस उद्घाटन सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

टीम की कमान डॉ. राहुल मंगल के हाथों में थी, जो इंडियन हेल्थकेयर लीग के संस्थापक और व्हाइटकोट स्पोर्ट्स के सीएमडी भी हैं। लीग के पहले सत्र के समापन पर डॉ. राहुल मंगल ने कहा, “सीज़न 1 ने हमारे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि डॉक्टरों को भी खेल के लिए एक पेशेवर मंच मिलना चाहिए, जहाँ वे फिटनेस, संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकें। इंडियन हेल्थकेयर लीग एक राष्ट्रीय हेल्थकेयर स्पोर्ट्स मूवमेंट की शुरुआत है।” अपनी टीम की जीत पर उन्होंने कहा, “यह जीत मेरे लिए बेहद खास है। RLC वॉरियर्स का कप्तान होने के साथ-साथ लीग के आयोजन की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं था। जब खिलाड़ियों को फ्लडलाइट्स के नीचे खेलते और देशभर के दर्शकों तक उनका प्रदर्शन लाइव प्रसारित होते देखा, तो सारी चुनौतियाँ सार्थक लगने लगीं।”

आयोजन स्थल के चयन पर IHL के सीईओ निशांत मेहता ने कहा, “नाथद्वारा, राजस्थान हमारे लिए एक स्वाभाविक विकल्प था। शुरुआत से ही हमारा उद्देश्य बड़े खेल आयोजनों को मेट्रो शहरों से बाहर ले जाना और नए शहरों को राष्ट्रीय खेल मंच से जोड़ना रहा है।”

लीग के विज़न पर प्रकाश डालते हुए IHL के प्रमोटर अधीर यादव ने कहा, “इंडियन हेल्थकेयर लीग ने एक ऐसा अनोखा मंच तैयार किया है, जहाँ हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और छात्र अस्पतालों और कक्षाओं से बाहर एक-दूसरे से जुड़ते हैं। खेल के माध्यम से नेतृत्व, टीम भावना और मानसिक मजबूती का विकास होता है। आने वाले वर्षों में हम IHL को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित होते देख रहे हैं।”

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया गया, जिससे 3,780 मिनट से अधिक का राष्ट्रीय प्रसारण कवरेज हासिल हुआ। उद्घाटन समारोह में अजय हुड्डा और विंदू दारा सिंह की उपस्थिति रही, जबकि प्रोफेशनल कमेंट्री की जिम्मेदारी तान्या पुरोहित ने निभाई, जिसने डॉक्टरों की क्रिकेट को पहली बार मुख्यधारा के प्रसारण मानकों से जोड़ा।

डॉक्टर्स लीग के अनुभव पर कमेंटेटर तान्या पुरोहित ने कहा, “सालों तक प्रोफेशनल क्रिकेट कवर करने के बाद मैं कुछ उम्मीदों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन इंडियन हेल्थकेयर लीग ने मुझे सचमुच चौंका दिया। क्रिकेट की गुणवत्ता, फिटनेस और प्रोफेशनलिज़्म बेहद प्रभावशाली था। कैंसर अवेयरनेस और डॉक्टरों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर लीग का फोकस इसे और भी खास बनाता है।”

पहले सत्र के सफल समापन के बाद आयोजकों ने बताया कि इंडियन हेल्थकेयर लीग अगले तीन से पाँच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की योजना बना रही है। इसमें नई फ्रेंचाइज़ी, राज्यवार चयन ट्रायल्स, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और महिला व जूनियर हेल्थकेयर लीग जैसे नए प्रारूप शामिल होंगे।

इंस्टाग्राम पर फॉलो करे – https://www.instagram.com/indianhealthcareleague/
मैच देखे – https://www.youtube.com/@PrasarBharatiSports/streams

