नोएडा (उत्तर प्रदेश) [भारत], 18 नवंबर: जब किसी उद्यमी के इरादे सूरज की तरह अटल हों, तो व्यापार सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं रह जाता, बल्कि समाज को रोशन करने का माध्यम बन जाता है। भारत के सौर ऊर्जा (Solar Energy) मानचित्र पर उग्रसेन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (:// जब किसी उद्यमी के इरादे सूरज की तरह अटल हों, तो व्यापार सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं रह जाता, बल्कि समाज को रोशन करने का माध्यम बन जाता है। भारत के सौर ऊर्जा (Solar Energy) मानचित्र पर उग्रसेन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (:// ugrasensolar.com ) आज एक ऐसे ही विश्वास और क्रांति का दूसरा नाम बन चुकी है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पूरे भारत के लिए अधिकृत नेशनल वेंडर (National Vendor) होने के साथ-साथ, कंपनी ने देश के हर जिले में ‘₹0 फ्रेंचाइजी फीस और 100% ब्रांड आज़ादी’ का ऐसा अनूठा मॉडल खड़ा किया है, जो पारंपरिक व्यापार की पुरानी दीवारों को गिरा रहा है।

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (UP) ने की सराहना और दी आधिकारिक मंजूरी

उग्रसेन सोलर के इस पारदर्शी और जनहितैषी बिजनेस मॉडल को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Yojana)’ का संचालन कर रहे उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (Directorate of Industries and Enterprise Promotion, UP) ने कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल की विशेष सराहना करते हुए इसे आधिकारिक रूप से अप्रूव (मंज़ूर) किया है। इसके तहत यूपी के युवा उद्यमी सरकारी लोन सहायता लेकर आसानी से अपना सोलर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जबकि देश के अन्य सभी राज्यों और जिलों के लिए भी यही जीरो-फीस फ्रेंचाइजी मॉडल समान रूप से उपलब्ध है।

2027 की समय-सीमा से परे: जहां-जहां धूप, वहां-वहां उग्रसेन सोलर का व्यापार

अक्सर नए निवेशक इस दुविधा में रहते हैं कि मार्च 2027 में पीएम सूर्य घर योजना की अवधि पूरी होने के बाद सोलर सेक्टर का भविष्य क्या होगा। उग्रसेन सोलर एनर्जी ने इस सवाल का जवाब अपने दूरदर्शी बिजनेस मॉडल से दिया है। कंपनी केवल सरकारी सब्सिडी वाले घरेलू रूफटॉप तक सीमित नहीं है—बल्कि गांव की आटा चक्की (Solar Flour Mill) से लेकर किसान के खेतों के ट्यूबवेल व सोलर वाटर पंप, शहरी घरों की छतों, और बड़े कमर्शियल व इंडस्ट्रियल कारखानों तक, पूरे भारत में जहां भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में समाधान दे रही है। यानी पार्टनर्स का व्यापार किसी एक योजना का मोहताज नहीं, बल्कि बारहों महीने और पीढ़ियों तक चलने वाला सदाबहार व्यवसाय है।

मजबूत नींव: 10,000 वर्ग फुट का वेयरहाउस और समर्पित फौज

बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मज़बूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है। इकोटेक 11 (Ecotech 11), ग्रेटर नोएडा में 10,000 वर्ग फुट में फैला विशाल सेंट्रल वेयरहाउस और नोएडा सेक्टर 135 स्थित आधुनिक कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी की रीढ़ हैं। अनुभवी साइट इंजीनियर्स और प्रमाणित इंस्टॉलर्स की डेडिकेटेड टीम के बल पर उग्रसेन सोलर अब तक देश भर में 2,000 से अधिक सफल इंस्टॉलेशन और 450 kW तक के विशाल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को ज़मीन पर उतार चुकी है।

बिना किसी फीस के मालिक बनने का हक और अप्रैल में लिथियम बैटरी का आगाज़

संस्थापक एवं सीईओ प्रदीप अग्निहोत्री के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट (2 GW) सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य पर बढ़ रही यह कंपनी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स से एक भी रुपया फ्रेंचाइजी शुल्क नहीं लेती—पार्टनर जितनी पूंजी लगाता है, शत-प्रतिशत उतने ही मूल्य का सोलर स्टॉक उसके हाथ में होता है। साथ ही, टाटा (Tata), वारी (Waaree), और अडानी (Adani) के साथ सीधी (Direct) बिलिंग होने के कारण किसी एक ब्रांड को बेचने की कोई बंदिश नहीं है। तकनीक में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने अपनी स्वयं की लिथियम बैटरी (Lithium Battery) की R&D पूरी कर ली है और आगामी अप्रैल में इसे लॉन्च करने जा रही है।

सीईओ प्रदीप अग्निहोत्री कहते हैं, “हमने फ्रेंचाइजी के नाम पर फीस वसूलने की परंपरा को खत्म कर बराबरी की साझेदारी शुरू की है। हमें गर्व है कि उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (UP) ने CM युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हमारे मॉडल को सराहा और अप्रूव किया है। आज हमारे साथ लगभग 30 ऐसे साथी जुड़े हैं, जो कल तक बेहद सामान्य या छोटे काम कर रहे थे, लेकिन आज वे हर महीने ₹70,000 से ₹80,000 की सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं।”

सोलर फ्रेंचाइजी व हर तरह के सोलर समाधान के लिए सीधे जुड़ें:

• कॉर्पोरेट ऑफिस: Tower 4, 1501, ABC Building, Sector 135, Noida – 201304 (U.P.)

• सेंट्रल वेयरहाउस: Ecotech 11, Greater Noida (10,000 Sq. Ft. Logistics Hub)

• सीधा संपर्क (Helpline): +91-9214062165, +91-9919127083

• ईमेल: info@ugrasensolar.com

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