MoMaCu की स्क्रीनिंग में सितारों का जमघट, दिल्ली में धूमधाम से हुआ भव्य प्रीमियर

दर्शकों ने कहा – “लाजवाब”

नई दिल्ली, 4 जून: बहुप्रतीक्षित फिल्म MoMaCu का भव्य प्रीमियर राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित सिनेपोलिस में शानदार अंदाज़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर फिल्म की स्टारकास्ट, फिल्म उद्योग से जुड़े कई प्रमुख चेहरे, मीडिया प्रतिनिधि तथा मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, जहां मेहमानों ने फिल्म की आगामी रिलीज़ का जश्न मनाया।

स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों और अतिथियों की प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रहीं। फिल्म की दमदार कहानी, प्रभावशाली अभिनय, भावनात्मक गहराई और मनोरंजक हास्य ने सभी को प्रभावित किया। उपस्थित दर्शकों ने MoMaCu को “लाजवाब”, “दिल को छू लेने वाली” और “समकालीन सिनेमा की ताज़गीभरी प्रस्तुति” बताया। फिल्म की अनूठी पटकथा और संवेदनशील विषय-वस्तु कार्यक्रम के दौरान चर्चा का केंद्र बनी रही।

फिल्म उद्योग के कई सदस्यों ने कंटेंट-आधारित और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए KableOne OTT की सराहना की। अतिथियों का मानना था कि यह मंच मौलिक और गुणवत्तापूर्ण कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

MoMaCu की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच है। फिल्म को हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और चीनी सहित कई भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा, जिससे यह भारतीय कंटेंट को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण पेशकश बन जाती है।

फिल्म का निर्देशन कुलदीप कुनाल नंदलेश ने किया है। इसमें जतिन सरना, अपूर्वा अरोड़ा, यशपाल शर्मा, टी.जे. दत्त, गौरव शर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुखविंदर चहल, सोनू रोंझिया और जीत अमर सहित कई प्रतिभाशाली कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

फिल्म का निर्माण सुमीत सिंह, हैरी भट्टी और सतेंदर सत्य ने Saga Studios, Harry Bhatti Films, ArtBeat House तथा ArtWorshipers के बैनर तले किया है।

दिल्ली में मिले शानदार प्रतिसाद और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद अब MoMaCu अपनी डिजिटल रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 4 जून 2026 से विशेष रूप से KableOne OTT पर दुनिया भर के दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।

फिल्म की टैगलाइन “भोला भली करेगा ??” पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा का विषय बनी हुई है।

स्ट्रीमिंग प्रारंभ:

4 जून 2026

केवल KableOne OTT पर

MoMaCu — एक ऐसी कहानी, जो हंसाएगी भी, भावुक भी करेगी और लंबे समय तक आपके दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगी

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