एक अच्छा भोजन हमेशा सही सामग्री के चुनाव से शुरू होता है। मसालों की खुशबू, पारंपरिक मसालों का खास स्वाद और ड्राई फ्रूट्स या भुने हुए मखाने का कुरकुरापन भारतीय खानपान को खास बनाता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में परिवारों के खाना बनाने के तरीके, पारंपरिक व्यंजन और स्वाद की पसंद भले ही अलग हों, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का महत्व हर रसोई में समान रहता है।

इसी सोच के साथ SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED भारतीय परिवारों तक विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद पहुँचाने की दिशा में काम कर रही है। Shayaque Hussain, Firdos Hussain और Ashif Hussain द्वारा स्थापित यह कंपनी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियाँ संचालित होती हैं। कंपनी का उद्देश्य मसाले, पारंपरिक मसाला मिश्रण, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और भुने हुए मखाने जैसे उत्पादों को एक ही ब्रांड के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाना है।

“Rooted in Trust, Crafted with Care” की सोच के साथ शायवेरा अपने ब्रांड की पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी पारंपरिक भारतीय खानपान की पसंद को आधुनिक ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।

भारतीय रसोई के पारंपरिक स्वाद से प्रेरित है शायवेरा

भारतीय रसोई में मसालों और खाद्य सामग्री का हमेशा से विशेष महत्व रहा है। हल्दी, धनिया, मिर्च और अन्य मसालों का सही इस्तेमाल साधारण घरेलू भोजन को भी खास बना सकता है। इसी तरह पारंपरिक मसालों का मिश्रण उन व्यंजनों को एक अलग स्वाद देता है, जिनकी रेसिपी पीढ़ियों से परिवारों में चली आ रही हैं।

शायवेरा की सोच भी भारतीय खानपान की इन्हीं परंपराओं से जुड़ी हुई है। कंपनी ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जो रोजमर्रा की भारतीय रसोई की जरूरतों के अनुकूल हों। चाहे घर में रोज का खाना बनाना हो, कोई नई रेसिपी तैयार करनी हो या किसी खास अवसर के लिए व्यंजन बनाने हों, ब्रांड का उद्देश्य आवश्यक खाद्य सामग्री को ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।

इसका मूल विचार सरल है—पारंपरिक स्वाद और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी खाद्य उत्पादों की खरीदारी को आसान बनाना।

एक ही प्लेटफॉर्म पर मसाले, ड्राई फ्रूट्स और अन्य खाद्य उत्पाद

शायवेरा के ऑनलाइन स्टोर की खासियत इसकी विभिन्न प्रकार की उत्पाद श्रेणियाँ हैं। कंपनी रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराती है।

साबुत मसाले और मसाला पाउडर: भारतीय व्यंजनों में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है। शायवेरा की इस श्रेणी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न घरेलू व्यंजनों को तैयार करने में किया जाता है।

भारतीय व्यंजनों में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है। शायवेरा की इस श्रेणी में जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न घरेलू व्यंजनों को तैयार करने में किया जाता है। पारंपरिक भारतीय मसाले: शायवेरा की मसाला श्रेणी में गरम मसाला जैसे लोकप्रिय उत्पाद शामिल हैं। इनका उपयोग कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों में किया जाता है और ये भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

शायवेरा की मसाला श्रेणी में जैसे लोकप्रिय उत्पाद शामिल हैं। इनका उपयोग कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों में किया जाता है और ये भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स: शायवेरा की इस श्रेणी में बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं। इन्हें रोजाना स्नैक्स के रूप में खाने के साथ-साथ मिठाइयों, डेजर्ट और त्योहारों के विशेष व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है।

शायवेरा की इस श्रेणी में जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं। इन्हें रोजाना स्नैक्स के रूप में खाने के साथ-साथ मिठाइयों, डेजर्ट और त्योहारों के विशेष व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मखाना और फ्लेवर्ड मखाना: मखाना, जिसे फॉक्स नट्स (Fox Nuts) के नाम से भी जाना जाता है, आज कई भारतीय घरों में एक लोकप्रिय स्नैक बन चुका है। शायवेरा नियमित मखाने के साथ पेरी पेरी मखाना जैसे फ्लेवर्ड विकल्प भी उपलब्ध कराती है।

मखाना, जिसे के नाम से भी जाना जाता है, आज कई भारतीय घरों में एक लोकप्रिय स्नैक बन चुका है। शायवेरा नियमित मखाने के साथ जैसे फ्लेवर्ड विकल्प भी उपलब्ध कराती है। सीड्स, सुपरफूड और फल-सब्जियों के पाउडर: कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में अलसी के बीज (Flax Seeds) जैसे सीड्स के साथ सुपरफूड पाउडर और फल एवं सब्जियों के पाउडर भी शामिल हैं। इसके अलावा, शायवेरा के ऑनलाइन स्टोर पर Jar Collection भी उपलब्ध है।

मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

खाद्य उत्पादों की बात आती है, तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहते हैं कि उनके घर तक पहुँचने से पहले उत्पादों को किस तरह तैयार और पैक किया जाता है। गुणवत्ता, स्वच्छता और जिम्मेदार प्रोसेसिंग किसी भी खाद्य व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं।

SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियाँ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। कंपनी सावधानीपूर्वक उत्पादों के चयन, जिम्मेदार प्रोसेसिंग और स्वच्छ पैकेजिंग पर ध्यान देने का प्रयास करती है। कंपनी अपनी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं के तहत ISO, GMP, HALAL और FSSAI से संबंधित अनुमोदनों एवं प्रमाणनों का उल्लेख करती है।

इन पहलुओं पर ध्यान देते हुए शायवेरा ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने और उन्हें अपने खाद्य उत्पादों की खरीदारी के दौरान बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ग्राहकों तक पहुँच रही है शायवेरा

समय के साथ लोगों की खरीदारी की आदतों में काफी बदलाव आया है। आज कई ग्राहक ऑनलाइन उत्पाद देखना, उनकी तुलना करना और घर बैठे अपनी जरूरत का सामान मंगवाना पसंद करते हैं।

ग्राहकों की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शायवेरा ने अपनी आधिकारिक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को देख सकते हैं, उपलब्ध उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।

कंपनी ₹999 से अधिक के ऑर्डर पर पूरे भारत में फ्री शिपिंग की सुविधा भी देती है। इसके अलावा, ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी (Cash on Delivery) का विकल्प भी उपलब्ध है। रोजमर्रा के मसालों और पारंपरिक मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट्स, नट्स और मखाने तक, कंपनी अपनी विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED के पीछे की सोच और भविष्य का विजन

हर बढ़ते व्यवसाय के पीछे एक ऐसी सोच होती है, जो उसे आगे बढ़ने की दिशा देती है। संस्थापक Shayaque Hussain, Firdos Hussain और Ashif Hussain के लिए शायवेरा एक ऐसा फूड ब्रांड बनाने की पहल है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जरूरतों और पारंपरिक स्वाद से जुड़ा हो।

कंपनी का मुख्य ध्यान विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने, स्वच्छता को महत्व देने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक अपनी पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित है। बदलती उपभोक्ता पसंद के बीच शायवेरा अपनी उत्पाद श्रृंखला और ऑनलाइन उपस्थिति को विकसित करने का प्रयास कर रही है।

ब्रांड का उद्देश्य ऐसा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहाँ ग्राहक रोजमर्रा के भोजन, त्योहारों की तैयारियों और स्नैक्स के लिए अपनी जरूरत के खाद्य उत्पाद आसानी से खोज सकें। कोलकाता में अपनी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों और पूरे भारत में ग्राहकों तक पहुँचने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED पारंपरिक भारतीय खाद्य उत्पादों को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुँचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED से जुड़ें

जो ग्राहक कंपनी के उत्पादों को देखना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और संपर्क माध्यमों से जुड़ सकते हैं।

कंपनी का नाम: SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED

संस्थापक: Shayaque Hussain, Firdos Hussain और Ashif Hussain

मैन्युफैक्चरिंग स्थान: कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

आधिकारिक वेबसाइट: https://shayvera.in/

Instagram: @shayverafoods

Facebook: Shayverafood

कस्टमर सपोर्ट ईमेल: customercare@shayvera.in

संपर्क नंबर: +91 7980004324

कंपनी के सभी उत्पादों और उपलब्ध ऑफर्स की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.shayvera.in पर विजिट करें।

SHAYVERA FOOD PRIVATE LIMITED – विश्वास से जुड़ा, देखभाल के साथ तैयार।

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