एसजीटी यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया

गुरुग्राम (हरियाणा), फरवरी 13: श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेन्टीनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी यूनिवर्सिटी), गुरुग्राम ने अपने स्कॉलर्स काउंसिल के सहयोग से, सफलतापूर्वक छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। यह आयोजन शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस समारोह में प्रो. दीप्ति धर्माणी, कुलपति, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जबकि सौम्या सिंह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षिका एवं टेडएक्स स्पीकर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन में प्रो. (डॉ.) हेमंत वर्मा, कुलपति, एसजीटी यूनिवर्सिटी ने कहा, “छात्रवृत्तियाँ केवल अच्छे अंकों का पुरस्कार नहीं होतीं, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम छात्रों के सपनों को आगे बढ़ाएं, उन्हें मेहनत के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपने तथा समाज के लिए बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम बनाएं। हम एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ हर योग्य छात्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।”

समारोह के दौरान मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी शामिल थे। यह छात्रवृत्ति उन्हें वित्तीय सहायता के साथ-साथ अपने शैक्षणिक लक्ष्य बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यह पहल एसजीटी यूनिवर्सिटी के इस विश्वास को दर्शाती है कि शिक्षा हर छात्र को सशक्त बनाने का माध्यम होनी चाहिए, चाहे उनका सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

प्रो. दीप्ति धर्माणी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, “एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानना और उन्हें सम्मान देना बहुत सराहनीय है। ज्ञान और कौशल जरूरी हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा में समझदारी, संतुलन और भावनात्मक मजबूती भी होनी चाहिए। जीवन के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। असली सफलता शिक्षा का उपयोग कर खुद के साथ-साथ समाज के लिए भी बेहतर भविष्य बनाने में है।”

सौम्या सिंह ने छात्रों को सलाह देते हुए कहा, “हम अलग-अलग करियर चुन सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक स्थिर और खुशहाल जीवन होता है। सपनों को पूरा करने में पैसा जरूरी है, लेकिन असली अवसर मजबूत संचार कौशल और अच्छी डिजिटल पहचान से मिलते हैं। आज के समय में आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और अपने विचार कैसे रखते हैं, वही आपको आगे बढ़ाता है।”

आभार व्यक्त करते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एक छात्र ने कहा, “यह छात्रवृत्ति मेरे लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि आशा और प्रोत्साहन का प्रतीक है। मेरे सामर्थ्य पर विश्वास करने और मुझे बड़े सपने देखने व अधिक मेहनत करने का आत्मविश्वास देने के लिए मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी का हृदय से धन्यवाद करता/करती हूँ।”

यह कार्यक्रम गर्व और भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें छात्रों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया और एसजीटी यूनिवर्सिटी की एक समावेशी एवं सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली की सोच को और मजबूत किया गया।

एसजीटी यूनिवर्सिटी के बारे में

श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय (एसजीटी यूनिवर्सिटी), गुरुग्राम, दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख बहुविषयक संस्थानों में से एक है, जिसे एनएएसी द्वारा ए+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज, लॉ, डिजाइन और मैनेजमेंट जैसे विविध क्षेत्रों में 200 से अधिक कार्यक्रमों के साथ, एसजीटी यूनिवर्सिटी अकादमिक उत्कृष्टता, उद्योग से जुड़ी शिक्षा और शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्वविद्यालय उन्नत शोध प्रयोगशालाओं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन केंद्रों से युक्त है। 600 से अधिक पेटेंट, 10,000 से अधिक शोध प्रकाशन, तथा डेलॉइट, ग्रांट थॉर्नटन और केपीएमजी जैसी शीर्ष संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से, एसजीटी यूनिवर्सिटी वैश्विक भविष्य के लिए परिवर्तनकारी शिक्षा, उद्यमिता और करियर-तैयार प्रतिभाओं को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

