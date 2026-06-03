SBS University के छात्र, देश की Top Pharma Companies में

Copmed, Macleods, Intas, Enzene, Akums और 4 और कंपनियों ने SBS University के छात्रों को चुना, QA, QC, Production, Research etc
देहरादून (उत्तराखंड), 3 जून: जब कोई student university में दाखिला लेता है, तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या यहाँ से निकलकर मुझे वो मौका मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ? SBS University के ताज़ा placement season ने इस सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से दिया है, हाँ।
इस बार B.Pharm, M.Pharm, M.Sc. Microbiology, M.Sc. Pharmaceutical Chemistry, M.Sc. Biochemistry, B.Sc. Biotechnology और BBA students pharmaceutical healthcare sector की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में जगह बनाई | 8 major recruiters | दर्जनों students | और हर किसी के लिए एक ऐसा role जो उनकी पढ़ाई और मेहनत की असली परीक्षा है।
GPAT Qualified – एक ऐसी उपलब्धि जो सब नहीं कर पाते
Pharmaceutical sciences में GPAT सिर्फ एक exam नहीं है, यह एक benchmark है। B.Pharm (Batch 2022–26) के Mohd. Faraz ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा को qualify करके यह साबित किया कि SBS University का academic foundation उन्हें देश के सबसे competitive exams के लिए भी तैयार करता है।
वो 8 कंपनियाँ, जिन्होंने SBS University को चुना
Copmed Pharmaceuticals
Saurabh Dhaundiyal (M.Pharm) और Gaurav Prakash (B.Pharm) ने QA/QC Operations, Production Support और Trainee Functions में जगह पाई।
Macleods Pharmaceuticals Ltd.
Sameer Dubey (M.Pharm Ceutics), Aryaman, Anurag Tiwari और Anurag Gangwar (B.Pharm), चारों ने Production, Quality Control, QA और Graduate Trainee roles में entry की।
Intas Pharmaceuticals – Apprenticeship Program
M.Sc. Microbiology की चार छात्राओं, Suhani Gaur, Ayush Purohit, Shreya Pandey और Muskan Gurung ने Intas के Apprenticeship Program में जगह पाई | Program का focus था Industrial Microbiology, Pharmaceutical Production Support, Laboratory Operations और QA/QC Exposure।
Academically Global Healthcare Academy
6 students ने इस recruitment में जगह पाई: Izma Zaidi (BBA), Muskan Bohra, Prakhar Sharma, Shalini Rawat (B.Pharm), Shreya Pandey (M.Sc. Microbiology) और Indra Manger (M.Sc. Pharmaceutical Chemistry) | Roles में Healthcare Operations, Pharmaceutical Trainee Profiles, Laboratory & Analytical Support और QA/QC Assistance शामिल थे।
Enzene Biosciences
Chetan Dhawan और Vijay Singh Bhandari (M.Pharm) को Pharmaceutical Production Support, QA/QC Functions, Research & Lab Exposure और Graduate Trainee roles में select किया गया।
Sceptre Medical (India) Ltd.
Kiran, Ubaid Farooq, Sagar Uniyal और Mohit Kumar (सभी B.Pharm) ने Pharmaceutical Operations, QA & QC, Production Support और Industrial Training Roles में placement हासिल की।
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Rajat Ghosh, Subhankar Bej (M.Pharm), Subhashni Bhatt और Jyoti Bisht (M.Sc. Microbiology) को Production & Manufacturing Support, Laboratory Operations, QA/QC और Industrial Trainee Positions मलीं।
Lucent Biotech
9 students ने एक साथ placement पाई: Aditya Raj Sharma, Gaurav Prakash, Sahil Chauhan, Barsha Kumari, Mohd. Fahad, Akshay Kumar (B.Pharm), Nisha Karki (M.Sc. Biochemistry), Shrestha Chaudhary (M.Sc. Chemistry) और Sejal Rawat (B.Sc. Biotechnology)। Roles में Biotech & Pharma Support, Quality Operations, Lab & Analytical Assistance और Production & Trainee Functions शामल थे।
यह सिर्फ placement नहीं है, यह एक पूरे ecosystem का नतीजा है
B.Pharm से लेकर M.Sc. Microbiology तक, BBA से लेकर M.Sc. Pharmaceutical Chemistry तक, इस placement season में SBS University के हर stream के students ने industry में अपनी जगह बनाई। यह कोई इत्तेफाक नहीं है।
University का Corporate Resource Centre हर साल 500+ companies से जोड़कर 200+ छात्रों को opportunities देता है। 90%+ placement record और ₹15 LPA+ का highest package, ये numbers कसी marketing brochure की नही, बल्कि उन students की कहानी है , जिन्होंने यहाँ पढ़कर कुछ बनाया।
AICTE, PCI और IAP से मान्यता प्राप्त इस university में 70+ expert faculty हैं, जिनमें 60+ Ph.D. holders हैं। 15:1 student-faculty ratio का मतलब है क हर student को वो attention मलती है जो उसे industry-ready बनाती है। 1,000+ research publications और 50+ patents इस बात की गवाही देते हैं की यहाँ केवल degree नहीं, depth मलती है।
32 साल की विरासत । और अभी और आगे जाना है।
उत्तर भारत की सबसे पुरानी university, 32+ साल की academic legacy, 11,000+ alumni जो AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs और दुनियाभर की universities में हैं। और अब, pharmaceutical sector की 8 बड़ी companies में placed हुए ये students भी उसी chain का हिस्सा बन गए हैं।
SBS University की ज़िम्मेदारी कभी classroom की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। हर placement, हर GPAT qualifier, हर apprentice, यह सब उसी commitment का नतीजा है जो यहाँ 32 साल से चली आ रही है। और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं ।
SBS University के बारे में
Sardar Bhagwan Singh University (SBS University), देहरादून, उत्तर भारत की सबसे पुरानी university है जिसकी 32+ साल की शैक्षणिक विरासत है। AICTE, PCI और IAP से मान्यता प्राप्त इस university में 25 एकड़ का आधुनिक campus, 70+ विशेषज्ञ faculty (60+ Ph.D. holders), 15:1 student-faculty ratio, 90% + placement rate, 500+ recruiting companies, ₹15 LPA+ का highest package, ₹2 करोड़ + के government research grants, 50 + patents, 1,000+ research publications, 30,000+ library volumes, 750+ hostel capacity और 11,000+ alumni हैं जो AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs और अंतर्राष्ट्रीय universities में हैं। देहरादून में NCC की अग्रणी संस्था और Institution’s Innovation Cell के साथ, SBS University हर छात्र के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, शैक्षणिक, पेशेवर और खेल के मैदान पर भी ।
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