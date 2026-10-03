सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर गूंजा सड़क सुरक्षा का संदेश, नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक

युग संस्कृति न्यास एवं EFKON STRABAG ने दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से आयोजित किया ‘सुरक्षित सफर’ रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: सड़क सुरक्षा के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से युग संस्कृति न्यास एवं EFKON STRABAG द्वारा दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ‘सुरक्षित सफर’ रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर विशेष नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में दिल्ली के यात्रियों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक एवं सहभागी माध्यमों के जरिए नागरिकों तक सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाना और जिम्मेदार यातायात व्यवहार को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम की शुरुआत सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से हुई। युग संस्कृति न्यास की विशेषज्ञ नुक्कड़ नाटक टीम ने प्रभावशाली एवं मनोरंजक प्रस्तुति के माध्यम से ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना तथा यातायात नियमों की अनदेखी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सरल और प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रखा।

कलाकारों ने संवाद, अभिनय एवं रचनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है। नुक्कड़ नाटक के दौरान कलाकारों ने आम नागरिकों को सड़क पर सतर्क एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। पुलिस टीम ने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों, सड़क पर सुरक्षित व्यवहार तथा सड़क सुरक्षा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। संवादात्मक सत्र के माध्यम से नागरिकों को सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करने के लिए जागरूक किया गया।

कार्यक्रम को और अधिक सहभागी बनाने के लिए युग संस्कृति न्यास की टीम ने उपस्थित दर्शकों से सड़क सुरक्षा से संबंधित बुनियादी प्रश्न पूछे। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहन एवं प्रशंसा के प्रतीक के रूप में ‘टोकन ऑफ अप्रिसिएशन’ प्रदान किए गए। इस गतिविधि के माध्यम से दर्शकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई और सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को रोचक एवं संवादात्मक तरीके से दोहराया गया।

कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंचार्ज इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत एवं ट्रैफिक पुलिस बल भवन SI अजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। युग संस्कृति न्यास की ओर से कार्यक्रम का नेतृत्व श्री राम अनुज तिवारी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता सत्र को जानकारीपूर्ण, प्रभावशाली और मनोरंजक बताते हुए सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों की सराहना की।

‘सुरक्षित सफर’ रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस पहल के माध्यम से रचनात्मक एवं सहभागी माध्यमों से सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण संदेशों को आम नागरिकों तक पहुँचाया गया। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश प्रमुखता से दिया गया कि सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदार व्यवहार न केवल उसकी अपनी सुरक्षा, बल्कि अन्य सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।