प्रवासी (Prawaas) 5.0 भारत में यात्री परिवहन की अगली छलांग के लिए मंच तैयार करता है

प्रवासी (Prawaas) का 5वां संस्करण 9–11 जुलाई 2026 के दौरान हेलिपैड एग्ज़िबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा

इस संस्करण में भी शिखर सम्मेलन की लोकप्रिय और प्रभावी थीम “सुरक्षित, स्मार्ट और सतत यात्री परिवहन” को आगे बढ़ाया जाएगा

अहमदाबाद (गुजरात), फरवरी 20: बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशनऑफ इंडिया (BOCI) ने औपचारिक रूप से प्रवासी (Prawaas) के 5वेंसंस्करण की घोषणा की।यह आयोजन भारत के बस और कार ऑपरेटरइकोसिस्टम के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है, जो 9 से 11 जुलाई 2026के बीच हेलिपैड एग्ज़िबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में आयोजितहोगा। इस कार्यक्रम की मेज़बानी अखिल गुजरात प्रवासी वाहनसंचालक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है, जबकि सह-मेज़बान के रूप में गुजरातटूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और गुजरात लग्ज़री कैब ओनर्सएसोसिएशन शामिल हैं।

कर्टन रेज़र कार्यक्रम में प्रमुख उद्योग जगत के नेता और मेज़बान संघों केप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत भागीदारीको दर्शाता है। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे— श्री मेघजीभाई खेतानी, चेयरमैन, अखिल गुजरात प्रवासी वाहन संचालकट्रस्ट (AGPVST); श्री ललितभाई सुखवानी, अध्यक्ष, AGPVST; श्री प्रकाशभाई पटेल, अध्यक्ष, गुजरात टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स एसोसिएशन (GTVOA); श्रीगणेशभाई जोशी, चेयरमैन, GTVOA; और श्री अमितभाई शाह, अध्यक्ष, गुजरात लग्ज़री कैब ओनर्स एसोसिएशन। उद्योग साझेदारों का प्रतिनिधित्व श्री मनोज अग्रवाल, चीफ बिज़नेसऑफिसर, रेडबस (redBus) तथा श्री राकेश कुमार, हेड – सेल्स एवंमार्केटिंग, सीवी पैसेंजर, टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा किया गया।

BOCI के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व श्री जगदेव सिंह खालसा, चेयरमैन, BOCI; श्री प्रसन्ना पाटवर्धन, अध्यक्ष, BOCI; श्री ए. अफ़ज़ल, राष्ट्रीयउपाध्यक्ष, BOCI; श्री डी.आर. धर्मराज, महासचिव, BOCI; श्री हर्षकोटक, कोषाध्यक्ष, BOCI; और श्री सिद्दीक गांधी, संयोजक, प्रवासी5.0 ने किया। इसके साथ ही, प्रवासी के इवेंट क्यूरेटर MM Activ केएग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन श्री जगदीश पाटणकर भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दायरे में ग्लोबल एग्ज़िबिशन, भारत प्रवासी अवॉर्ड्स, उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस सत्र, तकनीकी कार्यशालाएँ, नीति सुधार औरक्षेत्रीय विकास पर केंद्रित BOCI डायलॉग, मोबिलिटी इनोवेशन कोप्रदर्शित करने वाले स्टार्टअप पिच, संरचित B2B पार्टनरिंग मीटिंग्स तथाउद्योग सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक नेटवर्किंग डिनर शामिल होंगे।

उद्योग जगत से इस आयोजन को ज़बरदस्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलीहै, जो सेक्टर में उच्च विश्वास को दर्शाती है। प्रदर्शनी के लिए बुकिंगतेज़ी से हुई है और शो से काफ़ी पहले ही लगभग 50% स्थान बुक होचुका है।कई प्रमुख ब्रांडों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जिनमेंरेडबस एक बार फिर अवॉर्ड्स पार्टनर के रूप में शामिल है। JTAC और Zylog Composites गोल्ड पार्टनर बने हैं, जबकि VinFast सिल्वरपार्टनर के रूप में जुड़ा है। KRNSPH को-लीड HVAC पार्टनर है औरआयोजन को BITLA Software का समर्थन प्राप्त है। कई प्रमुख OEMs, EV निर्माता, टेक्नोलॉजी प्रदाता, एक्सेसरीज़ और कंपोनेंटकंपनियाँ अंतिम चरण की पुष्टि में हैं, जिनकी घोषणाएँ शीघ्र अपेक्षित हैं।शुरुआती बुकिंग की मज़बूत गति यह दर्शाती है कि प्रवासी अब यात्रीपरिवहन के लिए एक निर्णायक राष्ट्रीय मंच बन चुका है।

भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भागीदारी की अपेक्षाके साथ, प्रवासी 5.0 देश में बस और कार ऑपरेटरों तथा मल्टीमोडलट्रांसपोर्ट हितधारकों का सबसे बड़ा संगम बनने जा रहा है। इस आयोजनमें 10,000+ बस और कार ऑपरेटर, 300+ प्रमुख प्रदर्शक, 1,500+ उद्योग प्रतिनिधि, 60+ विशेषज्ञ वक्ता और 15,000 से अधिकव्यावसायिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है।

विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए, एकीकृत मल्टीमोडलपरिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाना राष्ट्रीयप्राथमिकताएँ बन चुकी हैं। प्रवासी 5.0 बसों, टूरिस्ट वाहनों, मेट्रोकनेक्टिविटी, EV इकोसिस्टम और अगली पीढ़ी की मोबिलिटी तकनीकोंको एकीकृत यात्री परिवहन ढाँचे में समन्वित करने का रणनीतिक मंचप्रदान करेगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, बेहतर सुरक्षा मानक, स्थिरता, डीकार्बोनाइज़ेशन और डिजिटल फ़्लीट आधुनिकीकरण कोप्रोत्साहित कर यह मंच स्वच्छ, अधिक कुशल और भविष्य के लिए तैयारमोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान देगा।

इस संस्करण में स्कूल बस सुरक्षा, पर्यटन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन(EVs), मेट्रो सिस्टम, फ़्लीट आधुनिकीकरण और स्मार्ट ट्रांसपोर्टसमाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश की रफ़्तार की भावना कोप्रतिबिंबित करते हुए, प्रवासी भारत के यात्री परिवहन की रीढ़ को मज़बूतकरने के साथ-साथ सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाता रहेगा।

वर्षों से, प्रवासी ने नीति-निर्माताओं, ऑपरेटरों, निर्माताओं, वित्तीयसंस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाने वाले राष्ट्रीय मंचके रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। 2026 संस्करण भारत केविकसित होते यात्री परिवहन परिदृश्य में सहयोग और नवाचार को औरतेज़ करने के लिए तैयार है।

पंजीकरण और प्रदर्शनी संबंधी जानकारी के लिए:

www.prawaas.com

