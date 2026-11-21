नई दिल्ली, 19 नवंबर: सर गंगा राम अस्पताल (SGRH) ने आज प्रख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट, चिकित्सा शिक्षक और संस्थागत नेतृत्वकर्ता, पद्म श्री एवं डॉ. बी. सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉ. (प्रो.) ए. के. भल्ला को प्रबंधन बोर्ड (Board of Management) का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। वे डॉ. अजय स्वरूप का स्थान लेंगे। डॉ. भल्ला अस्पताल में अपने लगभग चार दशकों के नैदानिक नवाचार (क्लिनिकल पायनियरिंग), प्रशासनिक कुशलता और शैक्षणिक नेतृत्व का अनुभव इस शीर्ष पद पर लेकर आए हैं।

चेयरमैन का नया कार्यभार संभालने से पहले, डॉ. भल्ला सर गंगा राम अस्पताल में प्रबंधन बोर्ड के मानद सचिव (Honorary Secretary) के साथ–साथ नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन एवं विभागाध्यक्ष तथा डायलिसिस सेवाओं के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। 1987 से इस संस्थान से जुड़े डॉ. भल्ला ने इसके नैदानिक प्रशासन (क्लिनिकल गवर्नेंस), बहु–विशिष्ट (मल्टी–स्पेशियलिटी) विकास और रोगी–केंद्रित कार्यसंस्कृति को आकार देने में आधारभूत भूमिका निभाई है।

नैदानिक नवाचार और चिकित्सा शिक्षा की विरासत

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़—जहां से उन्होंने मेडिसिन में एमडी (MD) और नेफ्रोलॉजी में डीएम (DM) की उपाधि प्राप्त की—के पूर्व छात्र रहे डॉ. भल्ला को भारत में पेरिटोनियल डायलिसिस (Peritoneal Dialysis) के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। 1994 में सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उन्होंने सर गंगा राम अस्पताल में उन्नत रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की स्थापना की और ‘पेरिटोनियल डायलिसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया‘ के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किया। उनकी नैदानिक विशेषज्ञता में एबीओ–असंगत (ABO-incompatible) प्रत्यारोपण सहित जटिल किडनी प्रत्यारोपण प्रोटोकॉल भी शामिल हैं।

अपने नैदानिक अभ्यास के अलावा, डॉ. भल्ला ‘इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी‘ (ISN) के अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में गहराई से जुड़े रहे हैं, जहाँ उन्होंने देश भर में नेफ्रोलॉजिस्ट की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है।

प्रमुख सम्मान और राष्ट्रीय पहचान

अपने गौरवशाली करियर के दौरान, डॉ. भल्ला को भारत और वैश्विक चिकित्सा समुदाय के कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है:

पद्म श्री (2010): चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।

डॉ. बी. सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार: चिकित्सा पेशे में उत्कृष्टता के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) द्वारा प्रदान किया गया।

लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (2026): भारत में नेफ्रोलॉजी को आगे बढ़ाने में उनके चिरस्थायी योगदान के लिए नॉर्थ ज़ोन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी (ISN) सम्मेलन में सम्मानित किया गया।

डॉयन ऑफ नेफ्रोलॉजी अवार्ड (2023): मुंबई में नेफ्रोलॉजी सोसाइटी (NSW) द्वारा सम्मानित किया गया।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (2019): चिकित्सा मार्गदर्शन और शिक्षण में उनकी उत्कृष्टता के सम्मान में AVATAR द्वारा प्रदान किया गया।

विशिष्ट चिकित्सा रत्न (2016): राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फ़ेलोशिप: रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के फेलो (FRCP, एडिनबर्ग ), अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के फेलो (FASN), इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के फेलो (FISOT), और इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के फेलो (FISN) ।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अपनी नियुक्ति पर विचार व्यक्त करते हुए, सर गंगा राम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन डॉ. (प्रो.) ए. के. भल्ला ने संस्थान के लिए अपना मार्गदर्शक दृष्टिकोण साझा किया:

“रोगी सर्वोपरि, पीढ़ियों से अटूट विश्वास: नैदानिक उत्कृष्टता और संवेदनशील देखभाल को आगे बढ़ाना। सर गंगा राम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ‘रोगी सर्वोपरि ‘ (Patients First) के सिद्धांत से प्रेरित होकर, हमारा ध्यान नैदानिक उत्कृष्टता, नैतिक चिकित्सा पद्धति और अत्याधुनिक नवाचार को एक साथ लाने पर केंद्रित रहेगा, ताकि हमारे दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक रोगी की सर्वोत्तम सेवा की जा सके।”

— पद्म श्री एवं डॉ. बी. सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉ. (प्रो.) ए. के. भल्ला, चेयरमैन – प्रबंधन बोर्ड, सर गंगा राम अस्पताल

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