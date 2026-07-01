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NCC, शोध और उद्योग के अनुभव से SBSU तैयार कर रहा है कल के Leaders

By: | Published: July 1, 2026 12:21:25 PM IST

NCC, शोध और उद्योग के अनुभव से SBSU तैयार कर रहा है कल के Leaders


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देहरादून (उत्तराखंड), 30 जून: आज की दुनिया में केवल कक्षा में बैठकर पढ़ना पर्याप्त नहीं रह गया है। असली शिक्षा तब मिलती है जब विद्यार्थी व्यावहारिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से रूबरू होते हैं। यही सोच है सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय (SBSU), देहरादून की — जहाँ हर छात्र को केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक मज़बूत आधार मिलता है।

June 2026 में SBSU ने दो ऐसी महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक पहलें आयोजित कीं जो छात्रों के जीवन में एक नई दिशा लेकर आईं। एक समूह ने भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून में जाकर अनुशासन, नेतृत्व और सेवाभाव का प्रत्यक्ष अनुभव लिया, जबकि दूसरे समूह ने स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला का दौरा करके वैज्ञानिक अनुसंधान की दुनिया को नज़दीक से जाना। इन दोनों अनुभवों ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि सार्थक शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होती।

NCC के माध्यम से नेतृत्व का निर्माण

SBSU के 26 NCC Cadets ने IMA दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया, जहाँ उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी के उस वातावरण में जाने का अवसर मिला जो अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना से ओतप्रोत है।

छात्रों ने प्रेरणादायक सत्रों में भाग लिया, अकादमी के संग्रहालय को ध्यान से देखा, सैन्य उपकरणों को प्रत्यक्ष रूप से समझा और पुष्पांजलि अर्पण समारोह में भी शामिल हुए। इन अनुभवों ने कैडेट्स के भीतर टीमवर्क, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और ज़िम्मेदारी के भाव को और गहरा किया। यह दौरा SBSU की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो आत्मविश्वासी नेता और ज़िम्मेदार नागरिक तैयार करने में विश्वास रखती है।

प्रयोगशाला में शोध का व्यावहारिक अनुभव

B.Sc. और M.Sc. सूक्ष्मजीव विज्ञान के छात्रों ने फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रयोगशाला पद्धतियाँ, औषधि परीक्षण प्रक्रियाएँ, अनुसंधान प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक प्रयोगों को स्वयं देखा और समझा।

इस दौरे ने छात्रों के लिए एक सेतु का काम किया — जो उन्हें कक्षा की सैद्धान्तिक जानकारी से सीधे फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग से जोड़ता है। इस प्रकार के अनुभव छात्रों को अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध विज्ञान क्षेत्रों में करियर के लिए सही मायनों में तैयार करते हैं।

NCC, शोध और उद्योग के अनुभव से SBSU तैयार कर रहा है कल के Leaders

कक्षा से परे: अनुभव-आधारित शिक्षा की दिशा में

ये दोनों दौरे किसी एकल आयोजन का हिस्सा नहीं हैं — बल्कि ये SBSU की उस व्यापक शैक्षणिक रणनीति का अंग हैं जो पूरे वर्ष औद्योगिक भ्रमण, अनुसंधान प्रदर्शनी और संस्थागत संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटती है।

हाल ही में छात्रों ने वन अनुसंधान संस्थान (FRI), पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IMA ब्लड बैंक का भी दौरा किया। इन संस्थानों ने छात्रों को पर्यावरण अनुसंधान, उन्नत प्रयोगशाला तकनीकों, मौसम विज्ञान और नैदानिक प्रयोगशाला संचालन की व्यावहारिक जानकारी दी। इन्हीं अनुभवों के कारण SBSU के छात्र केवल प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि असली ज्ञान और कौशल लेकर निकलते हैं।

केवल शिक्षा नहीं — सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास

SBSU में शिक्षा केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय का सक्रिय NCC पारिस्थितिकी तंत्र और खेल पहलें छात्रों को भीतर से सशक्त बनाती हैं। हाल ही में कैडेट्स ने IGC परीक्षा में सफलता प्राप्त की और बड़े पैमाने पर NCC प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें नेतृत्व, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

32 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत के साथ खड़ा यह विश्वविद्यालय आज ₹2 करोड़ से अधिक की अनुसंधान निधि, 30 से अधिक सरकारी परियोजनाएँ, 50 से अधिक पेटेंट, 70 से अधिक संकाय सदस्य, 500 से अधिक भर्तीकर्ता और एक 90% से अधिक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड का दावा करता है। इससे भी बढ़कर, SBSU का 11,000 से अधिक स्नातकों का पूर्व छात्र नेटवर्क स्वयं यह बताता है कि यह संस्थान केवल पढ़ाता नहीं — जीवनभर साथ निभाता है।

अनुभव-आधारित शिक्षा, अनुसंधान के अवसर, नेतृत्व प्रशिक्षण, उद्योग संपर्क और सशक्त प्लेसमेंट सहायता — इन सबको एक साथ जोड़कर SBSU अपने विद्यार्थियों को वह नींव प्रदान करता है जो उन्हें न केवल एक सफल करियर के लिए, बल्कि एक सार्थक और प्रभावशाली जीवन के लिए तैयार करती है।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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