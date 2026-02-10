Home > IK News > नानावटी ग्रुप को Autocar Dealer of the Year 2026 चुना गया

By: | Published: February 10, 2026 3:08:28 PM IST

मुंबई (महाराष्ट्र), 10 फरवरी: दक्षिण गुजरात के बड़े ऑटोमोबाइल रिटेल ग्रुप्स में से एक, नानावटी ग्रुप को ऑटोकार अवार्ड्स 2026 में डीलर ऑफ़ द ईयर चुना गया है, जो भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे जाने-माने सम्मानों में से एक है। यह अवॉर्ड ऑटोकार इंडिया ने जनवरी 2026 के दूसरे हफ़्ते में यहां हुए एक समारोह में दिया।

नानावटी ग्रुप की शुरुआत 1998 में सूरत में हुई थी । यह गुजरात व महाराष्ट्र में 90 से अधिक सेल्स एवं सर्विस आउटलेट्स का नेटवर्क संचालित करता है।ग्रुप ने अब तक कस्टमर्स को 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियां डिलीवर की हैं और इस साल लगभग 12,000 गाड़ियों की बिक्री दर्ज गई।

यह पहचान ग्रुप की मज़बूत सेल्स परफॉर्मेंस, हाई कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मज़बूत आफ्टर-सेल्स ऑपरेशन्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पहल सहित इनोवेशन पर इसके फोकस के आधार पर दी गई। अक्टूबर 2025 में, ग्रुप ने एक महीने में 2,000 से ज़्यादा गाड़ियां डिलीवर करके एक अहम मुकाम हासिल किया, जो इसके ऑपरेशन के स्केल को दिखाता है।

आफ्टर-सेल्स परफॉर्मेंस एक बड़ी ताकत बनी रही, ग्रुप ने साल के दौरान एक लाख से ज़्यादा गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिसे स्टैंडर्ड सिस्टम, लगातार ट्रेनिंग और अलग-अलग जगहों पर एक जैसी सर्विस क्वालिटी का सपोर्ट मिला।

अवॉर्ड पर कमेंट करते हुए, नानावटी ग्रुप के डायरेक्टर हितेंद्र नानावटी ने कहा कि यह पहचान ग्रुप के 2,500 से ज़्यादा कर्मचारियों की मिलकर की गई कोशिशों और इसके कस्टमर्स के लगातार भरोसे को दिखाती है।

सूरत, बारडोली, भरूच, वापी, नवसारी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में डीलर आउटलेट्स के साथ, नानावटी ग्रुप कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच बनाए रखते हुए अपनी मौजूदगी को मज़बूत करना जारी रखे हुए है।

