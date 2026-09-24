MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड

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The award was received on behalf of MMA by Mr Lakshminarayanan Duraiswamy, Immediate Past President, MMA, Mr A R Unnikrishnan, President, MMA and Gp Capt R Vijayakumar (Retd), VSM, Executive Director, MMA
चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 23 सितंबर: मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन (MMA) को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) ने एक बार फिर वर्ष 2025–26 के लिए प्रतिष्ठित “बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया” के पुरस्कार से सम्मानित किया है। MMA को लगातार 16वीं बार यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।
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