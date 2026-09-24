Home > IK News > MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड

MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड

By: Inkhabar Branddesk | Published: September 24, 2026 1:00:24 PM IST

MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड


You Might Be Interested In

The award was received on behalf of MMA by Mr Lakshminarayanan Duraiswamy, Immediate Past President, MMA, Mr A R Unnikrishnan, President, MMA and Gp Capt R Vijayakumar (Retd), VSM, Executive Director, MMA

चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 23 सितंबर: मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन (MMA) को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) ने एक बार फिर वर्ष 2025–26 के लिए प्रतिष्ठित “बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया” के पुरस्कार से सम्मानित किया है। MMA को लगातार 16वीं बार यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।

यह सम्मान MMA के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि एसोसिएशन की प्लेटिनम जुबली के जश्न के अवसर पर यह पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस ऐतिहासिक वर्ष के दौरान यह सम्मान मिलना एसोसिएशन के लिए ‘सोने पे सुहागा’ जैसा है और इस जश्न के साथ ही प्रबंधन उत्कृष्टता में MMA के सात दशकों के शानदार सफर में एक और गौरवान्वित अध्याय जुड़ गया है।

श्री ए.आर. उन्नीकृष्णन, प्रेसिडेंट, MMA ने कहा कि एक लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए लगातार 16 वीं बार देश का सबसे बड़ा सम्मान जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो MMA की मजबूत लीडरशिप, दृढ़ता और भारत के प्रबंधन परिदृश्य में इसके योगदान का असाधारण प्रमाण है। कई वर्षों से, MMA ने देश के इस हिस्से में उच्चतम स्तर के प्रबंधन आंदोलन को बढ़ावा दिया है और पेशेवरों, उद्यमियों, छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थानों को आधुनिक प्रबंधन विचारों, वैश्विक दृष्टिकोण और बेहतरीन प्रथाओं से परिचित कराया है।

ग्रुप कैप्टन आर. विजयकुमार (सेवानिवृत्त), VSM, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MMA ने कहा कि यह पुरस्कार प्रबंधन शिक्षा, पेशेवर उत्कृष्टता, थॉट लीडरशिप और आजीवन अधिगम के प्रति MMA की अटूट प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। MMA ने सम्मेलनों, अधिवेशनों, लेक्चर्स, वर्कशॉप, प्रतियोगिताओं, लीडरशिप प्रोग्राम और ज्ञान से जुड़ी पहलों के माध्यम से हमेशा एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया है जहाँ उद्योग, सरकार, शैक्षणिक समुदाय, समाज सार्थक रूप से व्यापक प्रबंधन समुदाय के साथ जुड़ पाए हैं।

आज सुबह, 21 सितंबर 2026 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित AIMA के प्लेटिनम जुबली नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र के दौरान यह पुरस्कार श्री अमिताभ कांत, पूर्व जी20 शेरपा (भारत); पूर्व CEO, NITI आयोग; एवं सीनियर एडवाइजर – फेयरफैक्स, SMBC और वारबर्ग पिंकस द्वारा प्रदान किया गया।

MMA की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण दुरईस्वामी, इमीडियेट पास्ट प्रेसिडेंट, MMA; श्री ए. आर. उन्नीकृष्णन, प्रेसिडेंट, MMA; एवं ग्रुप कैप्टन आर. विजयकुमार (सेवानिवृत्त), VSM, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MMA ने यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि MMA के सदस्यों, प्रबंधन समिति, संस्थागत और नॉलेज पार्टनरों, प्रायोजकों, स्पीकरों, फैकल्टी, विदेशी शाखाओं और शुभचिंतकों के अटूट समर्थन और सक्रिय भागीदारी के कारण ही संभव हो पाई है। उनके निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के वजह से MMA अपनी पहलों के पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम हुआ है।

अपनी प्लेटिनम जुबली और इस अभूतपूर्व राष्ट्रीय सम्मान के दोहरे जश्न के अवसर पर MMA न केवल प्रबंधकीय उत्कृष्टता, भविष्य-तत्पर लीडरों के निर्माण बल्कि नव ऊर्जा, नवाचार और निश्चित लक्ष्य के साथ प्रबंधन आंदोलन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराता है।

MMA आगे भी एक जीवंत शैक्षणिक संस्थान और प्रबंधन उत्कृष्टता के उत्प्रेरक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखेगा, साथ ही क्षेत्र व देश के पेशेवर और आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देता रहेगा।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड
MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड
MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड
MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड
MMA ने 16वीं बार जीता AIMA का ‘बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया’ अवॉर्ड