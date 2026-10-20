एलजी इंडिया ने दिवाली पर ‘सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट’ ऑफर्स की घोषणा की

चुनिंदा मॉडल्स पर 26% तक का कैशबैक, ₹888 से शुरू होने वाली EMI, जीरो डाउन पेमेंट और एक्सटेंडेड वारंटी

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने आज एक शानदार दिवाली मनाने के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और एलजी के भरोसे के साथ अपने दिवाली कैंपेन, “सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट” की घोषणा की। ये फेस्टिव ऑफर्स चुनिंदा होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर उपलब्ध हैं, जिनके फायदे घर को अपग्रेड करना आसान और ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

दिवाली ऑफर्स के तहत ग्राहक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं:

चुनिंदा मॉडल्स पर चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के साथ 26% (₹30,000 तक) का कैशबैक

चुनिंदा मॉडल्स पर ₹888 से शुरू होने वाली फिक्स्ड EMI

चुनिंदा मॉडल्स पर जीरो डाउन पेमेंट, और शेष राशि EMI के ज़रिए देय

चुनिंदा एलजी टीवी पर 3 साल की वारंटी

चुनिंदा साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर पर ₹14,190 तक का फ्री मिनी रेफ्रिजरेटर

चुनिंदा वॉटर प्यूरीफायर मॉडल्स पर पहले साल के पैकेज के तहत ₹4,200 की फ्री मेंटेनेंस

कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी

एलजी बेस्टकेयर AMC पर 30% तक की छूट

इस लॉन्च के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए, संजय चितकारा, को-चीफ सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर (CSMO) ने कहा: “हम उस भरोसे से बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं जो भारतीय परिवारों ने सालों से हम पर जताया है। अपने ‘सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट‘ कैंपेन के ज़रिए, हमारा लक्ष्य आकर्षक कैशबैक, आसान EMI विकल्प, जीरो डाउन पेमेंट और एक्सटेंडेड वारंटी की पेशकश करके इस त्योहारी सीज़न को और भी ज़्यादा फायदेमंद बनाना है, ताकि अधिक से अधिक परिवार आसानी से अपने घरों में लेटेस्ट अपग्रेड्स ला सकें। हम अपने ग्राहकों को उनके निरंतर विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं और सभी को एक खुशहाल व समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं।”

साल 2026 एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक विशेष वर्ष रहा है। एलजी को वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और टीवी में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए इसने इंडियाज़ टॉप अप्लायंस अवार्ड्स 2026 भी जीता है और इसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेज में भारत के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में भी पहचाना गया है।

यह प्रमोशन 15 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। ग्राहक इन ऑफर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने और इनका लाभ उठाने के लिए नज़दीकी स्टोर्स या एलजी की वेबसाइट पर जा सकते हैं।