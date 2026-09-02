एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने लिस्टिंग के बाद दर्ज की अपनी सबसे मजबूत तिमाही वृद्धि

राजस्व 15.5% बढ़ा, पीएटी में 27.2% की वृद्धि, एबिटा मार्जिन 106 बीपीएस बढ़कर 12.5% हुआ
नई दिल्ली,1 सितंबर: भारत के अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (एलजीई इंडिया) ने आज वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा की। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो की हर श्रेणी में वृद्धि और सभी श्रेणियों में प्रीमियम उत्पादों की मांग के दम पर लाभप्रदता में स्थायी बढ़त के साथ साल की शुरुआत की है।
वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (आंकड़े अरब रुपये)
|विवरण
|Q1 FY27
|Q1 FY26
|सालाना वृद्धि
|संचालन से राजस्व
|72.33
|62.63
|+15.5%
|एबिटा
|9.04
|7.16
|+26.2%
|एबिटा मार्जिन (%)
|12.5%
|11.4%
|+106 bps
|कर पश्चात लाभ
|6.53
|5.13
|+27.2%
एलजीई इंडिया ने Q1 FY27 में संचालन से ₹72.33 अरब का राजस्व हासिल किया, जो Q1 FY26 के ₹62.63 अरब के मुकाबले 15.5% अधिक है। एबिटा 26.2% बढ़कर ₹9.04 अरब हो गया और इसका मार्जिन 106 आधार अंक के विस्तार के साथ 12.5% पर पहुंच गया। वहीं, कर पश्चात लाभ 27.2% की वृद्धि के साथ ₹6.53 अरब रहा। इस तिमाही में मुनाफे की रफ्तार राजस्व वृद्धि से अधिक रही, जिसका मुख्य कारण बेहतर प्रीमियम मिक्स, उच्च बिक्री मात्रा के आधार पर सुधरा हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज और निरंतर लागत नियंत्रण रहा।
इस तिमाही की सबसे बड़ी खासियत इसके विकास का व्यापक दायरा रहा। हर श्रेणी ने विकास में अपना योगदान दिया – बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की बढ़ती उपभोक्ता मांग से टेलीविजन श्रेणी में वृद्धि हुई, प्रीमियम क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर की बिक्री बढ़ी, लंबी गर्मियों के कारण एयर कंडीशनर की मांग में उछाल आया और ऑफ-सीजन होने के बावजूद वाशिंग मशीन की बिक्री पीक-सीजन के स्तर पर बनी रही। यह संयोजन दर्शाता है कि यह वृद्धि बुनियादी और पोर्टफोलियो-आधारित है, जो किसी एक सीज़न या श्रेणी पर निर्भर नहीं है।
नतीजों पर प्रकाश डालते हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री हाँग जू जियोंन ने कहा, “भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार प्रीमियम, प्रौद्योगिकी-संचालित और ऊर्जा-कुशल उत्पादों की ओर एक संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है — और यह तिमाही दर्शाती है कि हमारा पोर्टफोलियो सटीक रूप से इसी बदलाव के लिए बनाया गया है। राजस्व की तुलना में लाभ लगभग दोगुनी गति से बढ़ा, और इसमें हर श्रेणी का योगदान रहा, जो हमें बताता है कि यह वृद्धि मौसमी न होकर स्थायी है। प्रमुख वैश्विक बाजारों में हमारा निर्यात कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और श्री सिटी में नई क्षमता के शुरू होने से यह गति और अधिक मजबूत होगी। हम प्रीमियमीकरण को बढ़ावा देना, अपने B2B और निर्यात कारोबार को बढ़ाना तथा एलजी के लिए विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना जारी रखेंगे। हम इस बाजार में विकास की अपार संभावनाएं देखते हैं और एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे उपभोक्ताओं और हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य सृजित करे।”
एलजीई इंडिया ने हर श्रेणी में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिसमें एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में गर्मी की मजबूत मांग के साथ-साथ टेलीविजन और वॉशिंग मशीन अग्रणी रहे:
- होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट: सबसे शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम टेलीविजन की मांग ने राजस्व वृद्धि को 22.3% बढ़ाकर ₹16.57 बिलियन कर दिया, जिसमें ईबीआईटी मार्जिन 336 आधार अंक (bps) बढ़कर 19.0% हो गया।
- होम अप्लायंसेज और एयर सॉल्यूशन सेगमेंट: गर्मी की चरम मांग और प्रीमियम अपग्रेड ने राजस्व वृद्धि को 13.6% बढ़ाकर ₹55.77 बिलियन कर दिया, जिसमें ईबीआईटी 13.8% बढ़कर ₹6.42 बिलियन हो गया।
कंपनी ने अपनी तीन-स्तंभों वाली रणनीति- मेक-इन-इंडिया, मेक-फॉर-इंडिया और मेक-इंडिया-ग्लोबल पर काम करना जारी रखा। एलजी एसेंशियल सीरीज़ ने टियर 2 और टियर 3 बाज़ारों में अपनी पैठ गहरी की, जबकि इस तिमाही के दौरान निर्यात में भी वृद्धि हुई, जिससे कंपनी के अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार हुआ। B2B मोर्चे पर, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले व्यवसाय ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया, जिसे सरकारी और संस्थागत ऑर्डरों का समर्थन मिला। इसके साथ ही, उच्च-मार्जिन वाले नॉन-हार्डवेयर एएमसी राजस्व में भी लगातार वृद्धि जारी रही।
FY27 का दृष्टिकोण
- त्योहारी सीज़न के लिए तैयार: ओणम, दुर्गा पूजा और दिवाली के आगामी त्योहारी सीज़न के लिए कंपनी पूरी तरह तैयार है। इसके तहत बड़ी-स्क्रीन और प्रीमियम टेलीविजन पोर्टफोलियो का विस्तार किया गया है तथा वाशिंग मशीन व रेफ्रिजरेटर की बिक्री में भी गति बनी हुई है।
- दोहरी रणनीति जारी — सभी श्रेणियों में नए उत्पादों की लॉन्चिंग के सहयोग से एलजी एसेंशियल सीरीज़ लाइन-अप को मजबूत करने के साथ-साथ प्रीमियम पोर्टफोलियो का विस्तार।
- B2B विस्तार: भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे और संस्थागत निवेश चक्र के अवसरों का लाभ उठाया जा रहा है।
- निर्यात में वृद्धि: प्रमुख वैश्विक बाजारों में अधिक क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर भेजने के साथ-साथ एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में एसेंशियल सीरीज़ का विस्तार।
- नई क्षमता: भविष्य की घरेलू और विदेशी मांग को पूरा करने के लिए श्री सिटी में नई उत्पादन क्षमता का काम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है।
एलजीई इंडिया अपने वित्त वर्ष 27 के लक्ष्य से आगे रहने के प्रति आश्वस्त है। कंपनी FY27 के दृष्टिकोण को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। यद्यपि कंपनी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और कमोडिटी, मुद्रा व आपूर्ति श्रृंखला पर उनके प्रभाव की लगातार निगरानी कर रही है, फिर भी इन दबावों को स्थानीयकरण, संतुलित मूल्य निर्धारण और परिचालन दक्षता के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे पूरे वर्ष मार्जिन का स्तर बना रहेगा। एलजीई इंडिया अपने FY27 के लक्ष्यों को हासिल करने की सही राह पर है।
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)