एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में दर्ज की रिकॉर्ड ग्रोथ

कंपनी ने लगातार दूसरी तिमाही में डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की: आमदनी 19.5 प्रतिशत, एबिटा 28.0 प्रतिशत और मुनाफे में 25.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी



नई दिल्ली, 13 नवंबर: भारत के मशहूर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने आज वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद, पिछले साल के मुकाबले अपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। यह लगातार दूसरी तिमाही है जब कंपनी ने डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की है।

वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य बातें (आंकड़े अरब रुपयों में)

विवरण वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही सालाना ग्रोथ वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही सालाना ग्रोथ ऑपरेशंस से आमदनी 73.80 61.74 +19.5% 146.13 124.37 +17.5% एबिटा 7.01 5.48 +28.0% 16.16 12.64 +27.9% एबिटा मार्जिन (%) 9.5% 8.9% +63 bps 11.1% 10.2% +90 bps मुनाफा 4.89 3.89 +25.7% 11.42 9.03 +26.5%

इन नतीजों पर बात करते हुए, एलजीई इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री होंग जू जियोन ने कहा, “हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने लगातार दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं, जिससे हमारी पहली छमाही भी बहुत मजबूत रही है। यह प्रदर्शन भारत की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री की ताकत को दिखाता है। लोगों की बढ़ती आमदनी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती चाहत और शहरों से लेकर उभरते बाजारों तक पहुंच बढ़ने का फायदा इस इंडस्ट्री को मिल रहा है। एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर एलजीई इंडिया का पहला साल पूरा हो रहा है, और यह प्रदर्शन हमारे शेयरधारकों के हम पर भरोसे और उनके लिए लंबे समय का फायदा बनाने के हमारे वादे को दिखाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़कर, हम तेजी से बदलते बी टू बी सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं और एक नए बी टू बी वर्टिकल, व्हीकल सॉल्यूशंस में एंट्री कर रहे हैं। हमारी तीन मुख्य रणनीतियां- मेक-इन-इंडिया, मेक-फॉर-इंडिया, और मेक-इंडिया-ग्लोबल- आगे भी घरेलू और एक्सपोर्ट बाजारों में हमारी ग्रोथ को रफ्तार देती रहेंगी।”

एलजीई इंडिया ने अपनी ग्रोथ की रफ्तार बरकरार रखते हुए वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से 73.80 अरब रुपये की शानदार आमदनी की है, जो पिछले साल इसी समय के 61.74 अरब रुपये के मुकाबले 19.5 प्रतिशत ज्यादा है। एबिटा 28.0 प्रतिशत बढ़कर 7.01 अरब रुपये हो गया है और इसका मार्जिन 63 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया है। वहीं, टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 25.7 प्रतिशत बढ़कर 4.89 अरब रुपये तक पहुंच गया है। कंपनी ने यह मुनाफा तब हासिल किया है जब कच्चे माल की कीमतें ज्यादा थीं, रुपये की कीमत में गिरावट आई थी और आने वाले त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बाजार में निवेश किया गया था।

एलजीई इंडिया ने एक नए बी टू बी सेगमेंट – व्हीकल सॉल्यूशंस, इन-व्हीकल इंफोटेनमेंट में कदम रखने का भी ऐलान किया है। इस पहल के जरिए, एलजी कोरिया का प्रमुख ग्लोबल बी टू बी ऑटोमोटिव बिजनेस (जिसमें ऑटोमोटिव इंफोटेनमेंट और टेलीमैटिक्स सॉल्यूशंस शामिल हैं) अब भारत में आएगा। ये सभी प्रोडक्ट्स एलजीई इंडिया के आंध्र प्रदेश स्थित श्री सिटी के तीसरे प्लांट में बनाए और सप्लाई किए जाएंगे।

प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्रदर्शन

होम अप्लायंसेस और एयर सॉल्यूशन (H&A) ने लिस्टिंग के बाद अपनी सबसे अच्छी तिमाही ग्रोथ दर्ज की है। इसकी आमदनी पिछले साल के मुकाबले 20.9 प्रतिशत बढ़कर 47.72 अरब रुपये हो गई है। वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और रूम एयर कंडीशनर जैसी मुख्य कैटेगरीज में शानदार डबल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि डिशवॉशर की बिक्री में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। कंपनी की रणनीति ने आम और प्रीमियम, दोनों तरह के ग्राहकों को लुभाया है। एलजी एसेंशियल सीरीज की बढ़ती रेंज और हाल ही में लॉन्च हुए चेस्ट फ्रीजर और फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर ने कंपनी की पहुंच और बढ़ा दी है, जिससे मुख्य कैटेगरीज में एलजी मार्केट लीडर बना हुआ है।

होम एंटरटेनमेंट (HE) इस सेगमेंट की आमदनी 26.08 अरब रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले 17.2 प्रतिशत ज्यादा है। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब इस सेगमेंट ने डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है। इसमें टेलीविजन की बिक्री का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि लोग अब बड़ी स्क्रीन वाले टीवी ज्यादा खरीद रहे हैं। ऑफलाइन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे इस कैटेगरी में एलजी सबसे आगे है। बी टू बी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बिजनेस ने भी शानदार ग्रोथ की है, जिससे इस सेगमेंट की कमाई को और सहारा मिला है।

वित्त वर्ष 2027 के लिए आउटलुक

त्योहारी और शादी के सीजन की तैयारियां: दूसरी तिमाही में बाजार में किए गए निवेश से कंपनी मुख्य बाजारों में इस सीजन की मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दूसरी तिमाही में बाजार में किए गए निवेश से कंपनी मुख्य बाजारों में इस सीजन की मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टेलीविजन की बढ़ती रेंज: टेलीविजन मार्केट में अपनी रिकॉर्ड-तोड़ हिस्सेदारी को और मजबूत करते हुए, कंपनी ने बड़ी स्क्रीन, क्युएनईडी और ओएलईडी रेंज के साथ मिनी एलईडी टीवी भी लॉन्च किए हैं।

टेलीविजन मार्केट में अपनी रिकॉर्ड-तोड़ हिस्सेदारी को और मजबूत करते हुए, कंपनी ने बड़ी स्क्रीन, क्युएनईडी और ओएलईडी रेंज के साथ भी लॉन्च किए हैं। बिजली बचाने वाले एसी: एनर्जी-एफिशिएंट एसी आगे भी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखेंगे।

एनर्जी-एफिशिएंट एसी आगे भी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखेंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग: जैसे-जैसे ग्राहक प्रीमियम, बिजली बचाने वाले और ज्यादा क्षमता वाले अप्लायंसेस (जैसे फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर) की तरफ जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद है। वहीं, बी टू बी बिजनेस से भी मुनाफा मजबूत होगा।

जैसे-जैसे ग्राहक प्रीमियम, बिजली बचाने वाले और ज्यादा क्षमता वाले अप्लायंसेस (जैसे फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर) की तरफ जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद है। वहीं, से भी मुनाफा मजबूत होगा। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी: एलजी के लिए भारत एक्सपोर्ट का एक मुख्य केंद्र बन गया है। आईपीओ के बाद से कंपनी ने 20 से ज्यादा नए देशों में कदम रखा है।

एलजी के लिए भारत एक्सपोर्ट का एक मुख्य केंद्र बन गया है। श्री सिटी प्लांट: वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में श्री सिटी प्लांट में कंप्रेसर बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे भारत में ही ज्यादा चीजें बनेंगी और देश व एक्सपोर्ट की मांग पूरी करने के लिए कंपनी की क्षमता बढ़ेगी।

पहली छमाही के शानदार प्रदर्शन के बाद, एलजीई इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने टारगेट (करीब 15 प्रतिशत आमदनी की ग्रोथ और शुरुआती डबल-डिजिट एबिटा मार्जिन) को फिर से दोहराया है। कच्चे माल और करेंसी के उतार-चढ़ाव पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन कंपनी देश में ही चीजें बनाकर, सही दाम तय करके और काम में तेजी लाकर इसे अच्छे से संभाल रही है। आने वाले सबसे ज्यादा मांग वाले सीजन को देखते हुए पूरी इंडस्ट्री का माहौल सकारात्मक बना हुआ है।

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