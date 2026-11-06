एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया ग्रेट प्लेस टू वर्क® सर्टिफिकेशन

यह मान्यता कर्मचारियों के विश्वास, जुड़ाव और कल्याण पर आधारित कार्य-संस्कृति के निर्माण पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के निरंतर फोकस को दर्शाती है।

नई दिल्ली, 2 नवंबर: भारत की अग्रणी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों में से एक, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (एलजीई इंडिया) ने लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क® सर्टिफिकेशन™ हासिल किया है। कार्य-संस्कृति और कर्मचारियों के अनुभव का आकलन करने वाली वैश्विक संस्था ग्रेट प्लेस टू वर्क® ने एलजीई इंडिया को यह सर्टिफिकेशन ट्रस्ट इंडेक्स™ सर्वे के माध्यम से प्राप्त कर्मचारियों के फीडबैक और कार्य-संस्कृति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया है। कर्मचारियों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया यह मूल्यांकन इस बात की गहरी जानकारी देता है कि विश्वास, जुड़ाव और कार्यस्थल का दैनिक अनुभव किसी भी संगठन की संस्कृति को कैसे आकार देते हैं।

2023 में पहली बार सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद, एलजीई इंडिया ने कर्मचारी अनुभव, कार्यस्थल संस्कृति और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने वाले माहौल पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मान्यता को और भी मजबूत किया है। यह मान्यता जॉब मार्केट में बेहतरीन टैलेंट को अपने साथ जोड़ने में आगे भी मदद करेगी और इससे शेयरधारकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

इस उपलब्धि पर बात करते हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री होंग जू जियोन ने कहा, “लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क® सर्टिफिकेशन हासिल करना एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की प्रगतिशील एचआर नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होने के साथ-साथ इसका एक प्रमुख प्रमाण भी है। एक मजबूत संगठन के निर्माण और हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के केंद्र में हमारे लोग ही हैं। हमारा मानना है कि विश्वास, सम्मान और सहयोग पर आधारित संस्कृति हमारे कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और अपनी क्षमता पहचानने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। यह मान्यता अपने कर्मचारियों की बात सुनने और एक ऐसा कार्यस्थल विकसित करने के हमारे निरंतर फोकस को दर्शाती है, जहाँ व्यक्तिगत विकास और संस्थागत प्रगति दोनों साथ-साथ चलते हैं।”

ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, अनुराग गुप्ता ने कहा, “लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन™ प्राप्त करना, ‘पीपल-फर्स्ट’ कार्यस्थल को बढ़ावा देने के प्रति एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों में, एलजीई इंडिया की संस्कृति बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनाने और उससे भी महत्वपूर्ण बात, एक ऐसे माहौल को पोषित करने के लिए सबसे अलग रही है जहाँ कर्मचारी वास्तव में मूल्यवान और स्वीकृत महसूस करते हैं, और हर दिन अपने वास्तविक स्वरूप के साथ काम करने के लिए सशक्त होते हैं। एक ऐसा कार्यस्थल बनाना जहाँ सांस्कृतिक सद्भाव और व्यक्तिगत प्रामाणिकता एक साथ पनपते हों, एक दुर्लभ उपलब्धि है, जो गहरे विश्वास और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाती है। इस अनुकरणीय कार्य-संस्कृति को बनाए रखने के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क की ओर से कंपनी के नेतृत्व और पूरी टीम को हार्दिक बधाई।”

एलजीई इंडिया की ग्रेट प्लेस टू वर्क® यात्रा साल 2023 में एमडी श्री होंग जू जियोन और एलजीई इंडिया के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर (CHO), श्री ज्वा नाम किम के नेतृत्व में शुरू हुई थी। कार्य-संस्कृति को मजबूत करने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, कंपनी लगातार कर्मचारियों के फीडबैक, जन-केंद्रित पहलों और पारिवारिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये प्रयास एक ऐसा वातावरण बनाने पर संगठन के फोकस को दर्शाते हैं, जहाँ कर्मचारी संस्था से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनके पेशेवर विकास में उन्हें पूरा सहयोग मिलता है।

जैसे-जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया देश में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है और अपने विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अपने लोगों और कार्य-संस्कृति में निवेश करना लंबी अवधि के लिए संगठन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हाल ही में, एलजीई इंडिया ने वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में “नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड” का पुरस्कार जीता और एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड में इसे “टॉप ऑर्गनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज” के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा, श्री ज्वा नाम किम (CHO) को एचआर बदलावों को आगे बढ़ाने और लोगों को व्यापारिक विकास के रणनीतिक समर्थक के रूप में स्थापित करने में उनके नेतृत्व के लिए “मोस्ट इम्पैक्टफुल एचआर लीडर अवार्ड” और “टॉप एचआर आइकॉनिक लीडर” से भी सम्मानित किया गया।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)