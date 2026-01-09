लोक जनशक्ति पार्टी–रामविलास (कि. प्रकोष्ठ) गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी में अहम नियुक्तियाँ

सूरत (गुजरात) [भारत], जनवरी 9: लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (कि. प्रकोष्ठ) की प्रदेशिक कार्यकारिणी में आज महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों का समावेश हुआ। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा के पद पर राजकोट जिले की पूर्व कांग्रेस प्रमुख श्रीमती चांदनी पटेल जी को नियुक्त किया गया। वही गुजरात प्रदेश के सचिव पद पर श्री शैलेशकुमार जैन जी की नियुक्ति हुई। लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (कि. प्रकोष्ठ) के राष्ट्रीय महासचिव श्री नवीन कुमठ जी ने नियुक्ति पत्र और शॉल से स्वागत करके, दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी है, तथा अपने पद की गरिमा को बनाये रखते हुए, एकजुट होकर विकासकार्य करने की मंशा व्यक्त की है।

