Invertis University का Grand Orientation ‘Parichay’ नए Students के लिए रहा Inspiring शुरुआत

बरेली (उत्तर प्रदेश) [भारत], 31 अगस्त: Invertis University, बरेली में नए Batch के Students के स्वागत के लिए Grand Orientation Programme ‘Parichay’ का आयोजन किया गया। Programme का उद्देश्य Students को University के Academic, Technological, Professional और Personal Growth से जुड़े अवसरों से परिचित कराना और उन्हें Classroom से आगे बढ़कर अपने Skills विकसित करने तथा Successful Corporate Career के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करना था।
नए Students के लिए ‘Parichay’ Higher Education की एक नई शुरुआत रही, जहाँ उन्हें Invertis University के Academic Environment और उन अवसरों के बारे में जानने का अवसर मिला, जो उनकी Learning, Skills और Overall Growth को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
Technology की दुनिया से मिली नई Insights
Programme का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Ms. Aanchal Chopra, Google Representative and Speaker का Session रहा। उन्होंने Students को Technology की दुनिया में उभरते Career Opportunities, Innovation और बदलते Work Culture के बारे में जानकारी दी।
अपने Keynote Session के दौरान उन्होंने Students को Out-of-the-Box Thinking, Technological Advancements का सही उपयोग और लगातार नए Skills सीखने के महत्व के बारे में बताया। Session ने Students को Conventional Career Options से आगे सोचने और Technology तथा Innovation से सामने आ रहे नए Career Opportunities को समझने के लिए प्रेरित किया।
Confidence और Purpose के साथ आगे बढ़ने का संदेश
Programme में प्रसिद्ध Motivational Speaker Mr. Sonu Sharma का भी Inspiring Session हुआ। उन्होंने Students को Positive Mindset रखने, अपने Goals तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए Discipline और Determination के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
उनके Session ने Students को यह समझने में मदद की कि Career में सफलता के लिए Knowledge के साथ सही Attitude, Self-Confidence और लगातार मेहनत भी महत्वपूर्ण हैं।
नई शुरुआत, एक Complete Learning Approach
नए Students के लिए ‘Parichay’ सिर्फ एक Orientation Programme नहीं, बल्कि University Life की शुरुआत का पहला कदम रहा। Programme के माध्यम से Students को उस Academic Environment से परिचित कराया गया, जहाँ वे अपनी Academic Knowledge को मजबूत करने, Innovative Ideas पर काम करने, Employable Skills विकसित करने और अपने Overall Personality Development पर ध्यान दे सकते हैं।
Invertis University का Orientation Approach Students को Quality Education के साथ Career Preparation के लिए भी तैयार करने पर फोकस करता है। Programme के दौरान Students को Best से सीखने, Confident रहने, Self-Motivated रहने और Studies व Work के प्रति सही Attitude विकसित करने का महत्व भी समझाया गया।
Academic Journey की एक Inspiring शुरुआत
‘Parichay’ का समापन नए Students के लिए एक Positive और Inspiring शुरुआत के रूप में हुआ। Technology, Career Opportunities, Personal Growth और Motivation से जुड़े Sessions ने उन्हें अपनी नई Academic Journey को एक नए Perspective के साथ शुरू करने का अवसर दिया।
नई Aspirations, बढ़े हुए Confidence और नई Learning के साथ Students ने Invertis University में अपनी Higher Education Journey की शुरुआत की। University में उनका अनुभव सिर्फ Degree हासिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ उन्हें Knowledge, Skills, Self-Confidence और Vision विकसित करने के अवसर भी मिलेंगे, जो उनके Future Career और Personal Growth में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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