Invertis University के छात्रों ने Startup Idea को बनाया Real Business

Invertis University के Shark Tank Season 1 से निकला AETHRAVIA, अब Heukcare Pvt. Ltd. के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है और Body Wash, Body Scrub और Face Wash के साथ बाज़ार में मौजूद है।
बरेली, उत्तर प्रदेश: अर्पिता कश्यप के पास एक आइडिया था । वह एक ऐसी समस्या का समाधान करना चाहती थीं जिससे लगभग हर व्यक्ति रोज़ गुजरता है, ऐसे personal care products ढूंढना जो वास्तव में असर करें। उन्होंने इस आइडिया को Invertis Shark Tank Season 1 में प्रस्तुत किया और वहीं से उन्हें पहचान, मार्गदर्श और support मिला, जिसने उनके सपने को एक असली बिज़नेस में बदल दिया। आज, प्रज्ज्वल कश्यप के साथ मिलकर शुरू किया गया उनका ब्रांड AETHRAVIA, Heukcare Pvt. Ltd. के अंतर्गत एक registered company बन है और इसके पहले products market में उपलब्ध हैं।
Body Wash, Body Scrub और Face Wash, ये तीनों products research और experimentation के आधार पर विकसित किए गए, और इन्हें उन छात्रों ने तैयार किया जो उस समय अभी भी campus में पढ़ाई कर रहे थे।
Pitch से Product तक का सफर
एक आइडिया को registered company में बदलना सिर्फ एक pitch से संभव नहीं था | AETHRAVIA को Invertis Innovation and Incubation Centre (IIIC) के माध्यम से mentorship और incubation support मिला, जहाँ छात्रों को business development, product building और industry interaction के हर चरण में मार्गदर्शन दिया जाता है। Invertis Shark Tank Season 1 इस journey का turning point साबित हुआ । इस platform ने अर्पिता और प्रज्ज्वल को अपना idea प्रस्तुत करने, structured feedback लेने, entrepreneurial mindset को समझने और concept को market ready product में बदलने की प्रक्रिया सीखने का अवसर दिया। इसके बाद जो हुआ, वह सिर्फ product launch नहीं था, बल्कि एक वास्तविक business की शुरुआत थी।
एक ऐसा Ecosystem जो सपनों को Support करता है
AETHRAVIA की सफलता अचानक नहीं आई। यह उस environment का परिणाम है जिसे Invertis University लगातार तैयार कर रही है। यहाँ छात्रों को 100 + value-added courses उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें technical, life और employability skills शामिल हैं। साथ ही Entrepreneurship Development Cell campus में entrepreneurial thinking और startup culture को बढ़ावा देता है।
LinkedIn, BSE Institute, NSE Academy, Hero Cycles, Zee Hindustan & 25+ global knowledge partners के माध्यम से छात्रों को industry exposure और practical business understanding मिलती है। University का Earn While You Learn model छात्रों को degree के साथ-साथ 2 से 3 वर्षों का practical exposure भी प्रदान करता है।
Corporate Resource Centre, Student Success Network Program & Seniors-to-Juniors Mentoring Module यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को academics के साथ-साथ career और personal growth के हर चरण में guidance मिले।
जहाँ Startup Culture बन रहा है नई पहचान
AETHRAVIA सिर्फ एक कहानी नहीं है । यह उस culture का उदाहरण है जिसे Invertis University अपने हर छात्र के लिए तैयार कर रही है। University हर वर्ष ₹10 करोड़ तक की merit-based scholarships प्रदान करती है, जिनमें 100% scholarship तक शामिल है, ताकि आर्थिक सीमाएँ किसी छात्र के सपनों के बीच न आएँ ।
Hon’ble Chancellor Dr. Umesh Gautam ने कहा कि AETHRAVIA ठीक उसी प्रकार का outcome है जिसकी दिशा में university लगातार काम कर रही है, और यह आखिरी नहीं होगा । उन्होंने कहा कि incubation support, mentoring sessions और industry interactions का उद्देश्य यही है कि हर छात्र जिसके पास एक idea हो, उसे आगे बढ़ने के लिए सही support मिल सके।
Hon’ble Pro Chancellor Mr. Parth Gautam ने कहा कि अर्पिता और प्रज्ज्वल की journey यह साबित करती है कि university का infrastructure और startup ecosystem वास्तव में काम कर रहा है। उनके अनुसार Invertis Shark Tank और IIIC केवल events नहीं हैं, बल्कि उन छात्रों के लिए एक नई शुरुआत हैं जो अपने ideas को reality में बदलना चाहते हैं।
Invertis University के बारे में
Invertis University, बरेली, उत्तर प्रदेश स्थित एक top NAAC – accredited university है और भारत की उन चुनिंदा universities में शामिल है जहाँ “Industry Inside Campus” ecosystem उपलब्ध है। AAA rating और India’s Best Engineering Institutes 2024 में पहचान के साथ, university 14 departments में 50 + academic programs प्रदान करती है।
2025 में 92% placement success rate, 30,000 + placements, 1,200 + recruiting partners और ₹41 LPA तक के highest package के साथ Invertis University ने खुद को industry और innovation-focused universities में स्थापित किया है। University ecosystem में Invertis Innovation and Incubation Centre, Entrepreneurship Development Cell, LinkedIn Learning access, CSED-certified training, paid international internships और 12+ राज्यों में फैला 50,000+ students का network शामिल है।
ने कहा कि अर्पिता और प्रज्ज्वल की journey यह साबित करती है कि university का infrastructure और startup ecosystem वास्तव में काम कर रहा है। उनके अनुसार Invertis Shark Tank और IIIC केवल events नहीं हैं, बल्कि उन छात्रों के लिए एक नई शुरुआत हैं जो अपने ideas को reality में बदलना चाहते हैं।
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