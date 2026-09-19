Home > IK News > सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

By: Inkhabar Branddesk | Published: September 19, 2026 4:00:35 PM IST

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन


बेहतरीन हुनर ​​वाले 50 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स से सम्मानित किया गया।

You Might Be Interested In

सूरत (गुजरात) [भारत],14 सितंबर: हुनर, कामयाबी और बेहतरीन काम का जश्न मनाने वाला एक शानदार इवेंट—“आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026”—सूरत के जहांगीरपुरा में ‘द प्रिविलेज – रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट’ में आयोजित किया गया। इस इवेंट को ‘आदित्य ग्लोबल आइकन्स’ की फाउंडर आरती एम. माल्के ने ऑर्गनाइज़ किया था। इसे गुरुकृपा विद्यालय (मोराभागल), सिटी एजुकेशन, विनफास्ट, महावीर मोबाइल, कार्मिक इवेंट्स, शौर्य एंटरप्राइजेज, माल्के एंटरप्राइजेज, डीएम लूप + लाइव लूप, मायफ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, Fnx और बिग एफएम ने स्पॉन्सर किया था।

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

इस अवार्ड सेरेमनी का मकसद उन लोगों को बढ़ावा देना और सम्मानित करना था जिन्होंने अपने हुनर, काबिलियत और बेहतरीन योगदान से अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी खास पहचान बनाई है।

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

हिंदी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की मशहूर एक्ट्रेस अदा शर्मा “आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026” में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। उन्होंने खुद खास लोगों को अवार्ड्स दिए। इस शानदार अवार्ड शो में हेतल पुनीवाला, कनुभाई टेलर, तरुण मिश्रा और कई दूसरे उद्योगपति और इन्फ्लुएंसर मौजूद थे, जिससे यह एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर इवेंट बन गया।

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

खास लोगों को सम्मानित करने से उन्हें एक नई पहचान मिली, और समाज में सक्रिय दूसरे संगठनों को भी कुछ खास करने और बेहतरीन काम करने की प्रेरणा मिली। यह एक सफल सफर की बस शुरुआत थी, इसका दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है…

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

September 18, 2026

डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति...

September 18, 2026

पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?

September 18, 2026

6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!

September 18, 2026

शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में

September 18, 2026

iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

September 18, 2026
सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन
सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन
सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन
सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन
सूरत शहर में ‘आइकॉनिक ग्लोरी अवार्ड्स 2026’ का आयोजन