वाइब्रेंट इंट्यूटिव डिस्प्ले के साथ हाफले वैलेरिया बनाए बर्तन सफाई को आसान और स्मार्ट

By: | Published: March 12, 2026 12:58:42 PM IST

नई दिल्ली, मार्च 12: बर्तन धोना अब और भी ज़्यादा स्मार्ट, स्टाइलिश और आसान हो गया है। हाफले का वैलेरिया सेमी-इंटीग्रेटेड बिल्ट-इन डिशवॉशर मजबूत सफाई क्षमता और आधुनिक डिज़ाइन का बेहतरीन मेल पेश करता है, जो परिवारों को दैनिक रसोई कार्यों के लिए एक सुविधाजनक और स्वच्छ समाधान प्रदान करता है। अपनी बड़ी क्षमता और बहुमुखी वॉशिंग क्षमताओं के अलावा, वैलेरिया अब अपने वाइब्रेंट इंट्यूटिव डिस्प्ले के साथ अलग पहचान बना रहा है, जो उपयोगकर्ताओं के डिशवॉशर से इंटरैक्ट करने के तरीके को एक नया आयाम देता है।

यह अत्याधुनिक डिस्प्ले हाई-रिज़ॉल्यूशन रंगीन ग्राफिक्स और रिस्पॉन्सिव टच कंट्रोल्स से लैस है, जिससे क्लीनिंग साइकिल के हर पहलू को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। चाहे वॉश मोड चुनना हो, प्रगति की निगरानी करनी हो या सेटिंग्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज़ करना हो, यह इंटरफेस नियंत्रण को सरल, सटीक और सहज बनाता है। आकर्षक डिज़ाइन और बेहतर कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह वाइब्रेंट डिस्प्ले बर्तन धोने जैसे रोज़मर्रा के काम को भी एक आधुनिक और सुखद अनुभव में बदल देता है।

वैलेरिया डिशवॉशर, हाफले की नवाचार और सोच-समझकर डिज़ाइन के प्रति प्रतिबद्धता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो व्यावहारिक कार्यक्षमता, उन्नत तकनीक और आधुनिक सुंदरता को एक साथ जोड़ते हुए रसोई के लिए एक संपूर्ण और स्मार्ट समाधान प्रस्तुत करता है।

अपने नज़दीकी हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर जाएं।

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है। आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं।

