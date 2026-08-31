दोष-आधारित खिचड़ी से मेट्रो टेकअवे तक: Café Swasthya के आधुनिक आयुर्वेद मॉडल की कहानी

नई दिल्ली,13 अगस्त: ऐसे खाद्य बाज़ार में, जहाँ कोल्ड-प्रेस्ड जूस और क्विनोआ बाउल को अक्सर वेलनेस के नाम पर परोसा जाता है, Café Swasthya एक ऐसी परंपरा पर दांव लगा रहा है जो कहीं अधिक पुरानी है और जिसकी नकल करना शायद उतना आसान नहीं—आयुर्वेद, जिसे ऐसे मेन्यू में ढाला गया है जिसे आप अपने लंच ब्रेक के दौरान भी ऑर्डर कर सकते हैं।

कैफ़े का पहला आउटलेट 16 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में खुला था और लगभग ठीक एक साल बाद दूसरा आउटलेट दिल्ली में शुरू किया गया। यह Butterfly Ayurveda का फूड-सर्विस विस्तार है—वही वेलनेस ब्रांड जिसे अक्षी खंडेलवाल ने 2014 में स्थापित किया था। इससे एक वर्ष पहले उन्होंने कंपनी की आंतरिक आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं विकास इकाई तैयार की थी।

एक दशक से अधिक समय में इस R&D प्रयास ने 50 से ज्यादा स्वामित्व-आधारित फॉर्मूलेशन विकसित किए हैं, जिनमें हर्बल चाय, अलग-अलग दोषों के अनुरूप कुकीज़ और आयुर्वेदिक औषधियाँ शामिल हैं। Café Swasthya वह जगह है जहाँ यह बैकएंड विज्ञान ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष डाइनिंग अनुभव में बदलता है—और यहीं से ब्रांड की असली परीक्षा भी शुरू होती है।

Café Swasthya किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है

शहरी भारत में आयुर्वेद लंबे समय से अपनी छवि से जुड़ी एक समस्या का सामना करता रहा है। इसे अक्सर धीमा, औषधीय और असुविधाजनक माना जाता है—और ये तीनों बातें महानगरीय भागदौड़ तथा मेट्रो से आने-जाने वाली जीवनशैली के अनुकूल नहीं बैठतीं।

खंडेलवाल का मानना है कि आयुर्वेद की मूल अवधारणा—व्यक्ति की शारीरिक संरचना या प्रकृति के अनुसार भोजन करना—को आधुनिक जीवन के लिए कमजोर या सतही बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत केवल इसे समझने में आसान और जल्दी उपलब्ध कराने की है।

यह सोच Café Swasthya के मेन्यू में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सामान्य ‘हेल्दी फूड’ पोजिशनिंग अपनाने के बजाय कैफ़े ने अपनी पेशकश को त्रिदोष ढाँचे—वात, पित्त और कफ—के आधार पर व्यवस्थित किया है। यही सिद्धांत Butterfly Ayurveda की चायों के पोर्टफोलियो में भी दिखाई देता है, जिसमें कफ को संतुलित करने वाली Suprabhat Chai, वात को शांत करने वाली Shubh Saanjh और शाम के लिए तैयार किया गया Ratri मिश्रण शामिल हैं।

खिचड़ी, दाल और मौसमी व्यंजनों को केवल ‘डाइट फूड’ की तरह पेश नहीं किया जाता, बल्कि दोषों के संतुलन में सहायक भोजन के रूप में रखा गया है। Ojas, Prana और Tejas जैसी कुकीज़ इसी अवधारणा को ‘ग्रैब-एंड-गो’ प्रारूप तक आगे बढ़ाती हैं।

इसका उद्देश्य ग्राहक को अपनी शारीरिक प्रकृति पहचानने और उसी के अनुसार भोजन चुनने की सुविधा देना है—ठीक वैसे ही जैसे कोई फिटनेस-केंद्रित क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट में प्रोटीन की मात्रा देखकर भोजन चुनता है। फर्क केवल इतना है कि यहाँ ‘मैक्रोज़’ के बजाय पाचन-अग्नि को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

एक संस्थापक की यात्रा, जो पारंपरिक वेलनेस-फाउंडर की छवि में फिट नहीं बैठती

खंडेलवाल की अपनी यात्रा ‘वेलनेस इन्फ्लुएंसर से उद्यमी बनने’ वाली आसान और प्रचलित कहानी से अलग है। उन्होंने Yale University से International and Development Economics में मास्टर डिग्री हासिल की है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने माइक्रोफाइनेंस संस्था BASIX और Centre for Microfinance के साथ काम किया—एक ऐसी पेशेवर पृष्ठभूमि जो आमतौर पर सार्वजनिक नीति या फिनटेक से जुड़ी होती है, हर्बल चाय से नहीं।

उनके अनुसार, आयुर्वेद सबसे पहले उनके जीवन में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधार के माध्यम के रूप में आया। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े ग्रंथों का लंबे समय तक अध्ययन किया और उसके बाद ही इसे एक कारोबारी विचार में बदला।

यह क्रम—व्यावसायिक अवसर से पहले व्यक्तिगत विश्वास—शायद यह भी समझाता है कि Butterfly Ayurveda ने कैफ़े प्रारूप तक पहुँचने में ग्यारह वर्ष क्यों लगाए। फूड-सर्विस क्षेत्र में उतरने से पहले ब्रांड ने अपने फॉर्मूलेशन, निर्माण क्षमता और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ग्राहक आधार को विकसित किया।

2018 में शुरू की गई बेकरी इकाई पहला संकेत थी कि कंपनी भोजन को केवल टिंचर और कैप्सूल के साथ जोड़े गए अतिरिक्त उत्पाद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आयुर्वेदिक सोच के केंद्रीय हिस्से के रूप में देखती है। Café Swasthya इसी रणनीति का स्वाभाविक विस्तार है—एक ऐसा भौतिक प्रारूप जहाँ ग्राहक किसी विशेष भोजन-अवसर पर उस ब्रांड का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जो अब तक मुख्य रूप से ऑनलाइन स्टोर और चाय के डिब्बों तक सीमित था।

अपनी विशिष्टता खोए बिना एक सीमित श्रेणी का विस्तार

दो आउटलेट का मौजूदा विस्तार—पहले गुरुग्राम और एक साल बाद दिल्ली—तेज रफ्तार से बाजार पर कब्जा करने के बजाय सोच-समझकर किए जा रहे महानगरीय विस्तार का संकेत देता है। यह रणनीति उस वास्तविकता से मेल खाती है जिसमें विशिष्ट वेलनेस कैफ़े को बड़े पैमाने पर विस्तार करने से पहले प्रत्येक आउटलेट की आर्थिक व्यवहार्यता साबित करनी पड़ती है।

यह श्रेणी आसान नहीं है। क्विक-सर्विस और कैफ़े प्रारूप वाले वेलनेस ब्रांडों के सामने अक्सर एक बुनियादी चुनौती होती है—वे अपनी पेशकश को विशिष्ट और विश्वसनीय रखते हुए उसे तेज, सुविधाजनक और बड़े स्तर पर विस्तार योग्य कैसे बनाएँ।

अगले कुछ आउटलेट में Café Swasthya की असली रणनीतिक परीक्षा यही होगी कि क्या उसका दोष-आधारित मेन्यू महानगरीय टेकअवे काउंटर के परिचालन दबाव—तेज सेवा, स्वाद और गुणवत्ता में निरंतरता तथा उचित कीमत—के बीच अपनी पहचान बनाए रख सकता है, या फिर वह भी उसी सामान्य ‘हेल्दी बाउल’ प्रारूप में बदल जाएगा जिससे वह खुद को अलग दिखाना चाहता है।

कागज पर इस मॉडल को अलग बनाने वाला प्रमुख तत्व इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन है। Café Swasthya में बेची जाने वाली चाय, कुकीज़ और अन्य फॉर्मूलेशन बड़े पैमाने पर Butterfly Ayurveda की अपनी R&D और विनिर्माण व्यवस्था में विकसित किए जाते हैं। इन्हें बाहर से मंगाया या व्हाइट-लेबल नहीं किया जाता। इससे कैफ़े को अपनी सप्लाई चेन से जुड़ी ऐसी कहानी मिलती है जो अधिकांश वेलनेस-कैफ़े कंपनियों के पास नहीं होती।

‘आयुर्वेद-एज़-क्यूएसआर’ एक टिकाऊ कारोबारी श्रेणी बनेगा या केवल एक अच्छी तरह संचालित सीमित बाजार तक सिमटा रहेगा, यह संभवतः आयुर्वेद के दर्शन से कम और कैफ़े संचालन की उन साधारण लेकिन कठिन वास्तविकताओं से अधिक तय होगा जिनकी चर्चा कम होती है—एक निश्चित समय में ग्राहकों को सेवा देने की क्षमता, दोबारा आने वाले ग्राहकों की संख्या और यह सवाल कि क्या वात-संतुलित खिचड़ी उतनी ही तेजी से परोसी जा सकती है जितनी तेजी से किसी मेट्रो स्टेशन पर सैंडविच मिलता है।

इस लिहाज से, Café Swasthya की असली परीक्षा उसकी संस्थापक कहानी नहीं, बल्कि आने वाली कुछ तिमाहियाँ होंगी।