कक्षा 10 के छात्रों के लिए Padhle लाएगा भारत का सबसे किफ़ायती बोर्ड 2027 क्रैश कोर्स ‘विजय बैच’

नई दिल्ली, 3 नवंबर: बोर्ड परीक्षाओं में करीब 100 दिन बाकी रहते हुए एडटेक प्लेटफॉर्म Padhle ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए अपने नए क्रैश कोर्स ‘विजय बैच’ की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, यह भारत का सबसे किफ़ायती कक्षा 10 क्रैश कोर्स होगा और नवंबर महीने से उपलब्ध होगा।

Padhle पिछले कुछ हफ़्तों में कक्षा 10 के छात्रों को बड़ी मात्रा में मुफ़्त study material दे चुका है। इसमें 30 कॉम्पिटेंसी-आधारित प्रश्न PDF, सभी subjects के लिए 21 मुफ्त sample papers और हाइलाइट्स वाली एनोटेटेड NCERT शामिल है, जिन्हें आमतौर पर छात्रों को खरीदना पड़ता है।

कंपनी के अनुसार, sample paper वाले उसके एक वीडियो को एक दिन से कम समय में 50,000 से अधिक बार देखा गया और लगभग 10,000 छात्रों ने क्रैश कोर्स की वेटलिस्ट में enroll किया है | ट्रैफिक इतना अधिक था कि कंपनी की वेबसाइट कुछ समय के लिए बंद हो गई थी।

Cofounder अथर्व ने कहा, “कक्षा 10 का छात्र इस समय सैंपल पेपर, गाइड और कोर्स की भीड़ में उलझा हुआ है। हमने पहले ज़रूरी study material दिया है, और अब हम एक ऐसा Crash Course ला रहे हैं जिसकी कीमत किसी भी student के लिए बाधा न बने।”

विजय बैच में main feature – लाइव क्लास, 45 दिन मे Full सिलेबस, AI वर्चुअल लैब्स द्वारा पढाई , टेस्ट सीरीज शामिल होंगे। कोर्स की कीमत जल्द ही नवंबर में घोषित मै जाएगी।

Cofounder प्रणय ने कहा, “बात सिर्फ कम कीमत की नहीं है, बल्कि यह है कि किफायती होने के बावजूद, इसमें सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट है। हमने मुफ्त में इतना उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट दिया है, तो सोचिए कि पेड वर्ज़न कैसा होगा।”

छात्र मुफ़्त सामग्री और लॉन्च की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल Padhle Tenthies और www.live.padhle.in देख सकते हैं।

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