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नए निवेशकों के साथ SOS जनहित मेडिकल के विस्तार को मिलेगी गति

By: | Published: March 27, 2026 12:04:17 PM IST

नए निवेशकों के साथ SOS जनहित मेडिकल के विस्तार को मिलेगी गति


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नई दिल्ली, मार्च 27: सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही संस्था SOS जनहित मेडिकल को हाल ही में एक महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है। यह निवेश मिस्टर नीरज पाटीदार और मिस्टर लोकेश पाटीदार द्वारा किया गया है, जिन्होंने संस्था के विज़न और भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराई है।

यह निवेश केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि SOS जनहित मेडिकल के मिशन और सामाजिक उद्देश्य के प्रति एक मजबूत भरोसे का संकेत भी है। संस्था का लक्ष्य आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ हर वर्ग के लिए सुलभ बन सकें। इसी उद्देश्य के साथ SOS जनहित मेडिकल लगातार अपने नेटवर्क और सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

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नीरज पाटीदार और लोकेश पाटीदार का मानना है कि SOS जनहित मेडिकल जिस सोच और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है, वह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि संस्था की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए इस पहल का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है।

SOS जनहित मेडिकल ने कम समय में ही लोगों के बीच अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। संस्था का फोकस विशेष रूप से ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध कराने पर है, जो समान गुणवत्ता और प्रभावशीलता के साथ कम कीमत में लोगों तक पहुँच सकें। इससे मरीजों को इलाज का खर्च काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है।

संस्था के प्रतिनिधियों ने इस निवेश के लिए नीरज पाटीदार और लोकेश पाटीदार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग संगठन के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया है। इस निवेश से SOS जनहित मेडिकल अपने विस्तार की योजनाओं को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेगा तथा अधिक से अधिक लोगों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के अपने लक्ष्य को मजबूत करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस प्रकार की सामाजिक सोच पर आधारित पहलें देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब निवेशक केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं, तो ऐसी परियोजनाएँ लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं।

SOS जनहित मेडिकल की यह नई साझेदारी भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संस्था को उम्मीद है कि इस सहयोग के साथ वह अपने मिशन को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा पाएगी।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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