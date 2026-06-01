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DIDM ने लॉन्च किया भारत का पहला डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इंटेलिजेंस

By: | Published: June 1, 2026 8:42:32 PM IST

DIDM ने लॉन्च किया भारत का पहला डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इंटेलिजेंस


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नई दिल्ली, 1 जून: अपनी स्थापना के बाद से DIDM ने 70,000 से अधिक छात्रों को 12 महीने के कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया है, जिसमें 400 से अधिक घंटों की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाती है और अंत में 6 महीने का रियल-टाइम अनुभव प्रमाणपत्र मिलता है।

अपने मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सफलता के बाद, DIDM अब डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इंटेलिजेंस (DMI) लेकर आया है — एक 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, जो रियल एजेंसी वर्क, लाइव क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और जॉब-फोकस्ड परिणामों के इर्द-गिर्द बनाया गया है।

अधिकांश डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वहीं खत्म होते हैं जहाँ असली काम शुरू होता है। छात्र SEO ऑडिट और पेड कैंपेन की थ्योरी तो जान लेते हैं, लेकिन जब उन्हें असली क्लाइंट ब्रीफ या लाइव एड बजट सौंपा जाता है, तो वे ठिठक जाते हैं। DIDM ने DMI कार्यक्रम इसी खाई को पाटने के लिए बनाया है — और यह ज़्यादा लेक्चर जोड़कर नहीं, बल्कि क्लासरूम और एजेंसी फ्लोर के बीच की दीवार हटाकर किया गया है।

“हम बार-बार हायरिंग मैनेजर्स से एक ही बात सुनते थे — उम्मीदवार शब्दावली जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी रुपये का असली एड खर्च नहीं किया होता। DMI प्रोग्राम उसी का हमारा जवाब है।” — वरिष्ठ फैकल्टी, DIDM

DMI कार्यक्रम का केंद्रबिंदु है “एजेंसी फ्लोर” — एक संरचित 6 महीने का इमर्शन, जहाँ छात्र मार्केटिंग का अभ्यास नहीं करते, बल्कि असली काम करते हैं। इसका मतलब है रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और IT जैसे क्षेत्रों के वास्तविक क्लाइंट्स के लिए असली बजट मैनेज करना और ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जो सीधे उन क्लाइंट्स के पास जाती है।

इस चरण को पूरा करने वाले छात्रों को एक सत्यापित 6 महीने का रियल-टाइम अनुभव प्रमाणपत्र मिलता है। जो छात्र जॉब प्लेसमेंट के लिए डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह क्रेडेंशियल किसी भी क्लासरूम सर्टिफिकेट से ज़्यादा वज़नदार है — क्योंकि इसके पीछे का हर घंटा दर्ज, मापनीय और असली क्लाइंट परिणामों से जुड़ा है।

DIDM ने लॉन्च किया भारत का पहला डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इंटेलिजेंस

 DMI पाठ्यक्रम पाँच क्रमिक चरणों पर आधारित है, जिनमें हर चरण अगले की नींव बनाता है। पहले चरण में विशेषज्ञ-नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ सक्रिय उद्योग अनुभव वाले पेशेवर सीधे मूल कौशल सिखाते हैं — सिर्फ अकादमिक डिग्री के आधार पर नहीं। दूसरे चरण में पोर्टफोलियो-रेडी असाइनमेंट तैयार किए जाते हैं, जहाँ हर प्रोजेक्ट इस तरह डिज़ाइन होता है कि वह पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सके — वह काम जो दिखाया जा सके, सिर्फ बताया नहीं। तीसरे चरण में मेंटर्ड लाइव प्रोजेक्ट्स के ज़रिए छात्र असली ब्रांड्स के लिए वास्तविक अभियान चलाते हैं, जिनमें वरिष्ठ मेंटर्स हर हफ्ते फीडबैक देते हैं। चौथे चरण में प्रोफेशनल रिपोर्टिंग सिखाई जाती है — एजेंसी-स्तरीय डैशबोर्ड और परफॉर्मेंस डेक बनाना, जैसे क्लाइंट्स वाकई देखना चाहते हैं। पाँचवाँ और अंतिम चरण है निरंतर विकास लूप, जिसमें संरचित फीडबैक चक्र छात्रों की प्रगति ट्रैक करते हैं और उन्हें जॉब मार्केट में जाने से पहले सही दिशा में लाते हैं।

DMI रोडमैप छह पेशेवर पड़ावों पर बना है, जिनमें से हर एक दो महीने का है। पहले दो महीनों में छात्र नींव तैयार करते हैं — स्क्रैच से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं और AI-संचालित कंटेंट स्ट्रैटेजी की व्यावहारिक समझ विकसित करते हैं। तीसरे और चौथे महीने में ध्यान ऑर्गेनिक ग्रोथ पर जाता है, जहाँ छात्र लाइव ब्रांड डोमेन पर SEO ऑडिट करते हैं और सीखते हैं कि रैंकिंग वास्तव में क्या बढ़ाती है — टेक्स्टबुक थ्योरी नहीं, असली सर्च इंटेलिजेंस। पाँचवें और छठे महीने में सोशल मीडिया केंद्र में आता है — सक्रिय अकाउंट्स के लिए 30 दिन के कैलेंडर बनाना और यह समझना कि असली एंगेजमेंट और कृत्रिम शोर में क्या फर्क होता है। सातवें और आठवें महीने में छात्र एजेंसी फ्लोर पर कदम रखते हैं और असली बजट के साथ लाइव Google Ads कैंपेन मैनेज करते हैं — कोई सिमुलेशन नहीं। नौवें और दसवें महीने में वे स्ट्रेटेजिस्ट और फ्रीलांसर की भूमिका निभाते हैं — क्लाइंट प्रपोज़ल लिखते हैं और वह व्यावसायिक सूझबूझ विकसित करते हैं जो एक अच्छे मार्केटर को एक विश्वसनीय सलाहकार बनाती है। अंतिम दो महीनों में AI-SEO या सोशल ग्रोथ में विशेषज्ञता हासिल की जाती है, और छात्र 6 महीने के अनुभव प्रमाणपत्र तथा योग्य छात्रों के लिए प्री-प्लेसमेंट ऑफर के साथ ग्रेजुएट होते हैं।

12 महीनों के अंत में, DMI ग्रेजुएट्स के पास UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग से कहीं ज़्यादा होता है। वे असली अभियानों का एक दस्तावेज़ीकृत पोर्टफोलियो, एक सत्यापित एजेंसी अनुभव प्रमाणपत्र, डिजिटल मार्केटिंग के एक उच्च-माँग वाले क्षेत्र में विशेषज्ञ कौशल — और योग्य छात्रों के लिए ग्रेजुएशन से पहले ही एक प्री-प्लेसमेंट ऑफर लेकर जाते हैं।

यही वह संयोजन है जिसे DIDM अपने दस साल के इतिहास में बनाने की दिशा में काम कर रहा था। DMI कार्यक्रम, कई मायनों में, उस विश्वास की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो इस संस्थान ने हमेशा रखी है: किसी को करियर के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उस करियर के अंदर रख देना।

प्रवेश संबंधी पूछताछ या मीडिया अनुरोधों के लिए, DIDM से उनके नई दिल्ली परिसर में संपर्क करें। पहले बैच के लिए सीटें सीमित हैं।

Reference Link:

Digital Marketing Intelligence: https://www.didm.in/digital-marketing-artificial-intelligence

Master Course In Digital Marketing: https://www.didm.in/master-in-digital-marketing-course

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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