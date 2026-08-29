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डी बीयर्स साइटहोल्डर, अंकित जेम्स ने ‘Eyora Jewels’ के साथ रिटेल सेक्टर में किया प्रवेश

By: Aditya Singh | Published: August 29, 2026 1:15:31 PM IST

डी बीयर्स साइटहोल्डर, अंकित जेम्स ने ‘Eyora Jewels’ के साथ रिटेल सेक्टर में किया प्रवेश


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प्रमाणित स्रोत से लेकर टेक्नोलॉजी-संचालित नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी प्रोग्राम तक, अंकित जेम्स का नया उपक्रम नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं तक नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी पहुंचाने की दिशा में एक नई पहल

मुंबई (महाराष्ट्र),17 अगस्त: ‘अंकित जेम्स’ की तीन दशकों से अधिक की डायमंड विरासत से प्रेरित Eyora Jewels, श्री अंकित शाह, श्री अंकित सिंह किमटी और श्री सम्यक कटारिया के नेतृत्व में एक रिटेल उपक्रम है, जिसका उद्देश्य नेचुरल डायमंड्स में ग्राहकों की रुचि को और मजबूत करना है। Eyora Jewels Private Limited डायमंड विशेषज्ञता, प्रमाणित सोर्सिंग और व्यावसायिक दक्षता का संयोजन करते हुए एक टेक्नोलॉजी-संचालित नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी प्रोग्राम पेश कर रहा है। इसका उद्देश्य रिटेल ज्वेलर्स को एक भरोसेमंद ब्रांड के तहत हल्की और नेचुरल डायमंड ज्वेलरी प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जो विश्वास, उत्कृष्ट कारीगरी और खूबसूरती का प्रतिनिधित्व करती है। Eyora की सभी ज्वेलरी आईजीआई सर्टिफाइड हैं और प्रत्येक सॉलिटेयर डायमंड के गर्डल (किनारे) पर विशेष Eyora का निशान बना होता है। नेचुरल डायमंड्स संघर्ष-मुक्त और ज़िम्मेदारी से सोर्स किए गए होते हैं, जिससे रिटेलर और ग्राहक दोनों को पूरी तसल्ली मिलती है।

Eyora Jewels के फाउंडर और सीईओ, श्री अंकित सिंह किमटी ने ब्रांड की नई रिटेल स्ट्रैटेजी की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा: “जब हमने मार्केट में ज्वैलर्स की बात सुनी, तो एक बात बार-बार सामने आई। वे नेचुरल डायमंड की वैल्यू पर सवाल नहीं उठा रहे थे। वे उनमें इन्वेस्ट करने के रिस्क पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें ज़्यादा भरोसे, बेहतर इन्वेंट्री फ्लेक्सिबिलिटी और एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो उनके बिज़नेस को बढ़ाने में मदद कर सके। यही वह चुनौती थी जिसे हमने हल करने का बीड़ा उठाया।”

Eyora ने मौजूदा ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ काम करने के लिए अपना नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी प्रोग्राम बनाया है। इससे उन्हें खास कलेक्शन, स्टैंडर्ड मर्चेंडाइजिंग, वेबसाइट और मोबाइल ऐप सपोर्ट, एक जैसा ब्रांड अनुभव (जिसमें 100% बायबैक और एक्सचेंज की सुविधा है) और 25,000 से ज़्यादा नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर की इन्वेंट्री का एक्सेस मिलता है। यह मॉडल रिटेलर्स को बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के इस कैटेगरी को जोड़ने की सुविधा देता है, साथ ही मुनाफ़ा और ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ाता है।

यह कलेक्शन नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी पर केंद्रित है, जिसमें 14K और 18K सोने में मॉडर्न डिज़ाइन और एक कैरेट तक के नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर शामिल हैं। इस कलेक्शन में क्लासिक सॉलिटेयर लुक, मिनिमल मॉडर्न डिज़ाइन और खास फैंसी-शेप वाले डायमंड का संगम है। Eyora की ज्वेलरी की कीमत ₹50,000 से ₹2.5 लाख के बीच है, जिससे नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी खरीदने के कई विकल्प मिलते हैं, साथ ही इस कैटेगरी की खासियतें भी बनी रहती हैं।

डिजिटल फ्रंट एंड मैनेज करने वाले श्री सम्यक कटारिया ने कहा: “फिजिकल इन्वेंटरी के साथ-साथ Eyora की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर 5,000+ ज्वेलरी डिजाइनों का एक डिजिटल बैंक उपलब्ध है। इससे रिटेलर्स अपनी फिजिकल डिस्प्ले से कहीं ज़्यादा बड़ी रेंज दिखा पाते हैं, जिससे उन्हें हर कस्टमर की पसंद के हिसाब से डिज़ाइन और विकल्प दिखाने में ज़्यादा आसानी होती है।”

डी बीयर्स साइटहोल्डर, अंकित जेम्स ने ‘Eyora Jewels’ के साथ रिटेल सेक्टर में किया प्रवेश

कंपनी की रणनीतिक विकास योजना के तहत शुरुआती चरण में मुंबई, दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु और हैदराबाद में रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति स्थापित करने की योजना है। इसके बाद 10 प्रमुख शहरों में 25 से अधिक स्टोर्स तक विस्तार, देशभर में 100 स्थानों का लक्ष्य और अंततः एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ पूरे भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की योजना है। इस विस्तार को अंकित जेम्स की स्थापित डायमंड विशेषज्ञता और डी बियर साइटहोल्डर के रूप में उसकी विरासत का समर्थन प्राप्त होगा, जो जिम्मेदारीपूर्ण सोर्सिंग के प्रति Eyora के दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है।

ब्रांड के विज़न और रिटेल पार्टनर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए, अंकित जेम्स के डायरेक्टर और Eyora Jewels के फाउंडर, श्री अंकित शाह ने कहा: “हमारा मानना है कि नेचुरल डायमंड्स का भविष्य सिर्फ़ इस बात से तय नहीं होगा कि ज़मीन से क्या निकलता है। यह उस भरोसे से तय होगा जो कंज्यूमर तक पहुँचता है। और Eyora Jewels के साथ हम इसी सफ़र की शुरुआत करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं।”

प्रत्येक हीरे की स्रोत से शोकेस तक की यात्रा को जोड़ते हुए, Eyora Jewels का लक्ष्य प्राकृतिक हीरों की इच्छा को फिर से बनाना है, जिससे न केवल इसकी सुंदरता के लिए, बल्कि इसकी कहानी, प्रामाणिकता और विरासत के लिए मूल्यवान आभूषण तैयार किए जा सकें।

वेबसाइट: https://eyorajewels.com/

Eyora Jewels Private Limited मुंबई स्थित नेचुरल डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है, जो 30 वर्षों से अधिक की विरासत वाली कंपनी अंकित जेम्स के घराने से जुड़ा है। श्री अंकित शाह, श्री अंकित सिंह किमटी और श्री सम्यक कटारिया द्वारा स्थापित Eyora का मकसद पूरे भारत में ग्राहकों तक हल्के वज़न वाली, सर्टिफाइड नेचुरल सॉलिटेयर डायमंड ज्वेलरी पहुँचाना है। Eyora Jewels, भारत के जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) का भी सदस्य है।

नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी प्रोग्राम पर आधारित, Eyora मॉडर्न डिज़ाइन, बेहतरीन कारीगरी और असलियत को बेहतरीन इन-स्टोर अनुभव के साथ जोड़ता है, जो प्रमुख ज्वेलरी और लाइफ़स्टाइल जगहों पर उपलब्ध है। इस ब्रांड के डायमंड्स को ‘अंकित जेम्स’ की ‘डी बीयर्स साइटहोल्डर’ के तौर पर मज़बूत स्थिति का समर्थन हासिल है और इन्हें बोत्सवाना, कनाडा, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे जाने-माने उत्पादक क्षेत्रों से हासिल किया जाता है। इनकी सोर्सिंग प्रक्रियाएं ‘किम्बरली प्रोसेस’ और ‘ओईसीडी ड्यू डिलिजेंस गाइडेंस’ के नियमों का पालन करती हैं।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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