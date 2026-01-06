ब्रेक्स इंडिया की रेविया ने हाई-परफॉर्मेंस क्लच लॉन्च कि

चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 6 जनवरी: ब्रेक्स इंडिया ने अपने मोबिलिटी सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए रेविया क्लच लॉन्च किए हैं। ये क्लच खासतौर पर ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए बनाए गए हैं, जो भारत की अलग-अलग सड़क और ड्राइविंग परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

उच्‍च गुणवत्ता वाले फ्रिक्शन मटीरियल और मजबूत स्प्रिंग तकनीक से बने रेविया क्लच भारी लोड, चढ़ाई वाले रास्तों, शहर के ट्रैफिक और लंबी दूरी की यात्राओं में भी भरोसेमंद परफॉर्मेंस देते हैं। इनमें बेहतर हीट कंट्रोल और स्मूद पावर ट्रांसफर मिलता है, जिससे वाहन कम खराब होते हैं, मेंटेनेंस खर्च घटता है और वाहन ज्यादा समय तक चलते रहते हैं।

इस लॉन्च पर ब्रेक्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आफ्टरमार्केट बिज़नेस यूनिट के प्रमुख, श्री एस. सुजीत नायक ने कहा, “रेविया क्लच प्लेट्स के साथ हम वाहन के अहम पार्ट्स की पूरी रेंज को मजबूत कर रहे हैं। ब्रेक सिस्टम से लेकर क्लच तक, हमारा लक्ष्य भारत के लिए पूरी मोबिलिटी सॉल्यूशन देना है। अब तक लोग हमें गाड़ी को रोकने वाले सिस्टम के लिए जानते थे, अब वही भरोसा गाड़ी को चलाने वाले पार्ट्स तक भी बढ़ा रहे हैं।”

रेविया क्लच की खास खूबियां:

स्मूद क्लच लगना और छोड़ना

बेहतर पावर ट्रांसफर

ज्यादा टिकाऊ और लंबी उम्र

तेज़ गर्मी सहने की क्षमता

ओईएम मानकों के अनुसार निर्माण

ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम्स में ब्रेक्स इंडिया के लंबे अनुभव के साथ, रेविया क्लच भारतीय बाजार के लिए भरोसेमंद और उच्‍च गुणवत्ता वाले पार्ट्स देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।

